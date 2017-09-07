Марко Хук накануне боя с Усиком: язык размял, а тело – не очень

Александр Усик - Марко Хук

В преддверии своего боя с чемпионом мира по версии WBO в категории до 90,7 кг украинцем Александром Усиком, который состоится в субботу в Берлине, экс-чемпион Марко Хук, немец боснийского происхождения, на пресс-конференции толкнул своего будущего соперника и на вполне сносном русском назвал «сукой».

НЕМНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Это едва ли не единственное русское слово, которое Хук знает. Ну, еще девять-десять, не больше. Те он, возможно, выучил, когда готовился к бою с Поветкиным, но они тогда были в одной команде Sauerland Event, и Хук не особо напрягал интеллект, так как никаких скандалов запланировано не было, и он просто готовился к выходу на ринг. Кстати, хорошо подготовился. Сейчас, думаю, ситуация обратная. Язык Хук размял, а вот тело – не очень. Вот и бесится.

На мой взгляд, Усик, с лица которого Хуку даже улыбку сбить не удалось, выиграл тот эпизод всухую. Хук же вел себя в высоком стиле «держите меня семеро», как человек, который всеми силами показывает, что рвется в драку, но при этом прекрасно знает, что драки никто не допустит.

Тем не менее, бой он дать намерен, и его поведение это подтверждает. Он сознательно сжигает за собой мосты, но делает это не от силы, а от слабости. Он отрезает себе пути к отступлению, зная, что может поддаться искушению и отступить.

ХУК ДЕЛАЕТ ЭТО ОТ СЛАБОСТИ?

На самом деле для человека, который опасается сильного соперника, Хук ведет себя правильно. Он понимает то, что понимают все: как боксер Усик из другой лиги, к тому же украинец находится на подъеме, а сам Хук, хоть и не очень быстро, но достаточно давно катится с горы, как колобок, пытаясь зацепиться за какой-нибудь камушек, но все равно постепенно набирая скорость. Усик для него – последняя возможность остановить этот безрадостный процесс. Украинец технически сильнее, быстрее, превосходит Хука практически во всех компонентах. Что бедному босно-немцу остается делать в такой ситуации?

Правильно – взорваться. А если говорить менее возвышенно, устроить в ринге боевую истерику, и вот этот истеричный взрыв он и готовит. Тут не надо презрительно поджимать губы. Не слишком часто, но такой подход приносит успех, а для Хука других вариантов просто нет.

Совершенно очевидно, что в бою с Усиком он будет много фолить, в чем он большой мастер, тем более, что бой проходит в Германии, где Хуку очень многое сходит с рук. Вот в этой мутной воде «фолической истерики» Хук и попытается поймать свой шанс на победу.

Однако сильно сомневаюсь, что у него что-нибудь получится. Усик – человек психологически невероятно устойчивый и спокойно смелый. Ему не надо заводить себя воплями, чтобы не бояться соперника, он и так его не боится. Вместе с тем он и не бросится на Хука, очертя голову, чтобы в свалке на средней и ближней дистанции потерять все свое техническое преимущество. Ему нужна победа, и он ее получит.

КАК ПРОЙДЕТ БОЙ

Думаю, первые раунды Усик, как он обычно делает, отработает спокойно и осторожно, а внешне – даже лениво. Хук – человек простодушный. Он все покажет и выложит все свои козыри, как разрешенные, так и «фолические». Когда Усик в общем и целом уяснит себе картину, то есть после трех-четырех раундов, он начнет поддавливать, и здесь Хук станет потихоньку разваливаться.

Истерика многим хороша, но она больше подходит для скоротечной уличной драки (да и то только против человека, который готов испугаться), чем для долгого поединка в ринге. Запал у Хука скоро закончится, и во второй половине боя это начнет сказываться. Дотянет ли Хук до финального гонга? Хук его знает. Одно из двух: либо дотянет, либо не дотянет. Тут многое зависит от Усика: решит он, что ему нужна просто победа или победа красивая, эффектная. Напомню, что данный поединок является первым в серии, в которой примут участие восемь сильнейших боксеров в категории до 90,7 кг с целью выявления лучшего без ссылок на трехбуквенные организации. Думаю, что на этом этапе Усик особо рваться не станет. Но это только мое предположение.