Как стать звездой. Евгений Малкин попал в компанию к Де Ниро, Бандерасу и Ришару

Фото из личного архива Евгения Малкина

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, обладатель «Харламов Трофи»-2017, получил именную звезду на аллее чемпионов.

В редакцию прилетела новость, которая нас очень порадовала. Вот она:

«Российский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин вместе с женой, известной телеведущей Анной Кастеровой подписал именную звезду для аллеи чемпионов VEGAS.

Это произошло 6 сентября, накануне отъезда в США и старта нового хоккейного сезона в НХЛ. Звезда Евгения Малкина стала первой на аллее чемпионов (адрес – ТРК VEGAS Кунцево, 56 км МКАД). Проект «Аллея славы» существует более пяти лет. В его рамках свои звезды подписали такие знаменитости, как Моника Беллуччи, Элтон Джон, Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Пьер Ришар, Карлос Сантана, Моби, Пласидо Доминго, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие знаменитости. А теперь в Кунцево создана специальная аллея, которая будет посвящена звездам спорта».

Вот что на этот счет сказал Евгений Малкин: «Я очень рад, что у меня появилась своя звезда. Это радостное чувство, а любому спортсмену приятна слава и уважение в любом виде. Сын Никита подрастет, и мы вместе сюда придем – он увидит мою звезду, и ему будет очень приятно».

От редакции «Советского спорта» заметим вот что: в январе аналитики из Северной Америки умудрились не включить Малкина в топ-100 величайших игроков в истории НХЛ. Они бы еще забыли там написать Марио Лемье и Уэйна Гретцки!

Но справедливость есть – после этого на Малкина обрушился поток наград разнообразного калибра: титул лучшего бомбардира плей-офф, Кубок Стэнли, «Харламов Трофи», звезда на аллее чемпионов. Также, по нашей информации, скоро Джино признают человеком года на одной очень авторитетной церемонии.

И это начало! Верим, что «Питтсбург» в третий раз подряд завоюет Кубок Стэнли, а Лемье отпустит Малкина на Олимпиаду, и оттуда Евгений приедет с золотом.

Кто сейчас лучший российский хоккеист мира? Конечно, Малкин. Вот в чем истина.