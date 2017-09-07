Как одеваться для бега осенью. Советует эксперт

Сентябрь принес дожди и вечерние похолодания. Как одеваться для бега осенью, чтобы быть сухим и не замерзать. Сколько слоев одежды необходимо бегуну для комфортной тренировки. Какие предметы гардероба нужны для осенних пробежек – с помощью эксперта разбирался «Советский спорт».

Одежда – по слоям

«Одежда для осенних пробежек должна состоять из нескольких слоев», – говорит Яна Кржижановская, легкоатлет, эксперт бегового клуба Wake&Run.



Яна Кржижановская, легкоатлет, участник бегового клуба Wake&Run.

Нижний слой – т.н. «база»: кофта с длинными рукавами из синтетических материалов, способных выводить влагу. Часто такие беговые кофты делают из полиэстера. Если позволяет погода, длинные рукава можно заменить футболкой. Поверх «базы» – ветровка, которая защитит от дождя или толстовка, если на улице сухо.

Низ осеннего бегового гардероба – обычные тренировочные брюки, если на улице от +15 и больше, или беговые леггинсы, если температура ниже. Как правило, леггинсы делают из воздухонепроницаемых тканей с сетчатыми вставками для вентиляции. Они способны одновременно сохранять тепло и отводить влагу.

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Уязвимые места под защиту

«Если на улице холодно, дождливо и ветрено – нужно защитить уязвимые места: голову, шею, низ спины. В противном случае, велик риск простудиться, или открытые части тела может продуть», – говорит эксперт «Советского спорта».

Следите за тем, чтобы при беге нижняя одежда не задиралась, открывая спину. Чтобы защитить шею, надевайте водолазки с воротом. Приобретите синтетическую шапочку или повязку для бега: она будет выводить влагу и предохранять голову от ветра. Надевайте на пробежку длинные носки – чтобы не были открытыми лодыжки.

Хлопку – нет!





При выборе нижнего слоя осенней беговой одежды, смотрите на наличие в ее составе хлопка. Если одежда на 100% хлопковая, лучше отказаться от нее в пользу более современных синтетических материалов, говорит Яна Кржижановская.

Хлопок плохо выводит влагу – такая одежда не будет сухой. Для отвода влаги в составе термобелья обязательно должны быть синтетические элементы. Обращайте внимание на маркировки. Обозначения QuickDry, Coolmax, Polypropylene, Thermolite Base, Viloft и другие означают, что одежда имеет функции влагоотведения, сохранения тепла и вентиляции.

Кроссовки – с системой Gore Tex

«Хорошо, если ваши осенние беговые кроссовки будут также обладать влагозащитными свойствами. Часто беговую обувь «начиняют» мембранными тканями по технологии Gore Tex: она водостойкая и держит ноги в сухости», – говорит эксперт «Советского спорта».

Кроссовки для бега на осень также должны обладать большим рифлением протектора и хорошей амортизацией. От дождей сцепление ноги с поверхностью становитсся хуже: глубокий протектор не даст вам поскользнуться.

Если кроссовки промокают, можно надевать на ноги полиэтиленовые пакеты поверх носков. Так делают многие бегуны (хотя, не меньше легкоатлетов считает, что это усложняет бег – по их мнению, нога чувствует себя «неуютно»).

Запасная одежда





Если вы идете на пробежку из дома и потом сразу возвращаетесь обратно – запасной одежды не нужно. Однако, если для тренировки вам нужно ехать на транспорте, скажем, в ближайший парк или вы бегаете в обеденный перерыв на работе – позаботьтесь о дополнительном комплекте сухого белья и обуви.

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Берегите гаджеты

Вам понадобится водонепроницаемый чехол или небольшая сумочка, если вы бегаете со смартфоном или плеером. Это убережет технологичные приборы от дождя. В небольшую поясную сумку также поместятся бутылка воды или изотоник.

Избегайте надевать слишком много одежды





Соблазн многих бегунов – одеться слишком тепло из опасения, что они простудятся или будут мерзнуть. Вопрос переносимости холода индивидуален для каждого человека. Однако нужно учитывать, что под воздействием беговых нагрузок температура тела может повышаться. Улучшается кровоток, быстрее работает сердце, «включается» выделительная система – помните об этом и старайтесь избегать чрезмерного утепления.

Подбирайте одежду по погоде. Если боитесь простудиться – берите с собой дополнительную кофту, повязывая ее на пояс, советует эксперт «Советского спорта».

Разминка как обязанность

Подготовить организм к пробежкам в холодную, дождливую погоду поможет разминка. Перед выходом на тренировку сделайте легкую растяжку, серии махов и наклонов, несколько подходов приседаний, отжиманий, подтягиваний. Все это поможет организму адаптироваться к бегу на холоде.

Во время пробежки не давайте себе остыть. Переодевайтесь в сухое сразу, как закончили бегать, и только потом делайте заминку и стретчинг, говорит Яна Кржижановская.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!