У «Спартака» и «Зенита» проблемы с резервом. Есть ли польза от этих команд?

У обоих клубов есть вторые команды в ФНЛ, новый сезон начался для них непросто.

Как дела у дублей «Спартака» и «Зенита»?

Хуже, чем рассчитывали и в том клубе, и в другом. «Спартак-2» после 12 туров идет десятым, «Зенит-2» – четырнадцатым.

У москвичей хуже получаются домашние матчи: только 7 очков за 6 матчей, петербуржцы плохо выглядят на выезде – две ничьих и пять поражений. В последнем туре зенитовцы как раз поехали в гости и крупно проиграли «Ротору» 1:4.

Обе команды после пятого тура, когда таблица более-менее сформировалась, прилипли к тем зонам, где находятся сейчас: «Спартак» ровно в серединке, «Зенит» – чаще в поле вылета, чем вне опасной зоны.

Что еще общего между «Спартаком-2» и «Зенитом-2»?

В обеих командах недавно сменились тренеры, работавшие по несколько лет. Владислава Радимова в «Зените» летом переместили на другой участок – он теперь координирует перемещения игроков между молодежной командой и дублем. Евгений Бушманов остался тренером, с января он работает в молодежной сборной России. Новый сезон начали главными 41-летний Дмитрий Гунько в «Спартаке-2» и 63-летний Анатолий Давыдов в «Зените-2».

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Ни одна, ни другая команда не интересны болельщикам. На матчи дублей приходит в среднем по 400-500 зрителей. На мини-класико вообще собралось только 325 человек – его почему-то провели в четверг в 15:00. Было странно, что пришел вообще хоть кто-то.

Кто сейчас играет за дубли «Спартака» и «Зенита»?

В «Зените-2» знакомых имен побольше. Во-первых, там по-прежнему мелькает Константин Зырянов – но у него в этом сезоне только три выхода и ни одного полного матча. Во-вторых, основной вратарь – Егор Бабурин, его постоянно называют голкипером уровня премьер-лиги, но клуб в РФПЛ он так пока и не нашел, хотя на просмотрах в нижней восьмерке точно бывал.

В-третьих, летом четыре матча за «Зенит-2» провел Йоан Молло, которого насовсем выкинули из основного состава. Француз забил два мяча и собирался оставаться во второй команде, пока на него не вышел клуб английской ФНЛ «Фулхэм» – «Зенит» без проблем отпустил игрока в чемпионшип.

Главная звезда «Зенита-2» – форвард Андрей Панюков, которого Роберто Манчини однажды даже выпустил в премьер-лиге, на замену в Перми. Постоянного места в основе у Панюкова нет, поэтому он играет за дубль и много забивает: 6 голов за 4 матча, в том числе хет-трик «Факелу» и ничейный гол в Курске. Панюкова в любой момент могут забрать в главную команду, но пока он основная сила, вытаскивающая «Зенит-2» из зоны вылета.

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Лучший бомбардир «Спартака-2» – легионер, замбиец Фешн Сакала, у него пять забитых. Он один из немногих, кого из ФНЛ вызывают в сборную. Сакала даже вышел 2 сентября в основе Замбии против Алжира, его команда выиграла. Португало-гвинеец Идриса Самбу кроме «Спартака-2» выходит еще и за молодежку.

Больше всех из молодых россиян за «Спартак-2» играет защитник Артем Мамин – он в прошлом сезоне выиграл золото, спартаковцы ведь кроме РФПЛ победили еще и в молодежном первенстве.

По количеству игроков, которых заиграли в этом сезоне во вторых командах, ничья: и те, и другие использовали аж по 28 футболистов.

Кто продвинулся в основу из «Спартака-2» и «Зенита-2»?

Логичнее смотреть на эффект прошлого сезона – на игроков, которые стали ближе к главным командам или ушли в другие клубы премьер-лиги.

Спартаковцы многих раздали в аренду: Денис Кутин и Георгий Мелкадзе ушли на сезон в «Тосно», Мелкадзе там один из основных игроков ротации, Александр Зуев выходит и даже забивает за «Ростов», а «Анжи» продлил аренду Аяза Гулиева и дает ему шансы в половине матчей.

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«Зенит» сразу нескольких футболистов дубля отпустил насовсем: Алексей Евсеев и Юрий Бавин теперь в «Урале», Данила Ящук – в «Кубани», а Вукашина Йовановича в «Бордо» петербуржцы даже продали за невероятные для футболиста, который так и не пробился из ФНЛ в основу, 3 миллиона евро.

К основному составу «Спартака» приблизился Зелимхан Бакаев, он уже дважды выходил на замену. А Артем Тимофеев полноценно стал основным игроком – но получил в августе тяжелую травму.

Роберто Манчини стал хотя бы включать в заявку центрального защитника Максима Карпова – хотя с покупкой Михи Мевли это вполне может закончиться, и однажды привлек на скамейку нового стадиона полузащитника Кирилла Капленко – но он только летом перешел в «Зенит» из академии «Краснодара».

У кого в России еще есть вторые команды и как дела у них?

«Локомотив» летом создал фарм «Локомотив-Казанка», там немного играет Дмитрий Сычев, а больше всех забивает полузащитник Иван Шаров. Команда идет четвертой в зоне «Запад» второй лиги.

В зоне «Урал-Поволжье» теперь играет «Анжи-Юниор», там пять мячей в семи матчах забил 22-летний форвард Артур Гилязетдинов. Эта команда проводит домашние матчи в Татарстане – в городе Зеленодольск. Кроме того, в ПФЛ выступает еще и «Анжи-2» – с ним у команды премьер-лиги сквозная заявка. Главный тренер там – Арсен Акаев, а в составе у него есть, например, Хаджимурад Гаджиев и Гаджи Аджиев.

Прямо сейчас ближе остальных к выходу в ФНЛ «Краснодар-2» – команда воспитанников академии Сергея Галицкого делит первое место с «Армавиром».

Есть фармы и у команд ФНЛ: «Ротор-Волгоград-2» один раз выиграл в зоне «Центр», «Крылья Советов-2» – в «Урал-Поволжье», там же «Оренбург-2» пока набрал одно очко. На «Юге» все матчи проиграла «Кубань-2». А лучший результат из фармов ФНЛ у только что созданного «Динамо СПб-2»: 6 очков на «Западе».