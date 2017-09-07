Леонид Слуцкий: Я – как слепой лось, который бежит, преследуемый судьбой

Главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий Фото: Twitter.com

Главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал большое интервью Daily Mail. Предлагаем полный перевод статьи.

Вы можете подумать, что Леонид Слуцкий должен был бы пожалеть, что однажды открыл дверь девушке, чей кот застрял на дереве. То что последовало за этим изменило судьбу 18-летнего парнишки, который только начинал карьеру голкипера в команде второго российского дивизиона.

«Я был очень вежлив и просто не мог отказать», – вспоминает тренер «Халла» тот зимний день 1989 года в Волгограде. Слуцкий – сын боксера – забрался за котом на дерево, поскользнулся и упал с высоты двадцати футов.

«Сейчас это забавно вспоминать, но тогда было не до смеха. Мое колено разбилось на тысячу мелких осколков – как стекло.

Он потерял сознание. Последнее, что Слуцкий запомнил – холодная земля. Следующие три месяца единственное, что он видел перед собой – потолок советской клиники.

Момент, когда Слуцкий вспоминает, как он провел год в палате с еще четырьмя десятками пациентов, был единственным, когда его заразительная улыбка померкла.

Итак, жалеет ли Слуцкий что открыл тогда дверь девушке, которую звали Виктория, и на свадьбе которой он позже будет гулять, родители которой купили ему в палату телевизор, чтобы хоть как-то скрасить пребывание в больнице?

«Когда я думаю, мог бы я перенестись назад во времени и еще раз пережить тот год в госпитале – ответ нет. Я лучше умру. Я три месяца просто лежал на спине и не мог ни встать, ни даже сходить в туалет. Но теперь мне приятно говорить: все, что меня не убивает – делает меня сильнее. Доктор говорил мне, что я стану инвалидом и больше никогда не смогу нормально ходить. Но я смог. У меня был очень позитивный настрой».

«Когда я пытался восстановиться, каждый день мое колено гнулось на миллиметр больше. Для меня это был невероятный успех – как выиграть чемпионат мира. Один миллиметр, потом еще миллиметр… Я выжил и изменил настрой. В тот день умер футболист, но на свет появился тренер.

При поддержке со стороны матери – отец умер от рака, когда Слуцкому было шесть лет – молодой человек расклеил по советским многоэтажкам объявления о наборе игроков в юношескую команду «Олимпия». Не то чтобы мать-одиночка, разрывающаяся между двумя работами одобряла выбор будущей профессии сына, у которого в учебе все складывалось великолепно.

«Я окончил школу с золотой медалью. В России это открывает для тебя двери любого университета – даже экзамены сдавать не надо. Но я решил учиться на тренера и изучать физкультуру. Для матери это было невероятным шоком. Она говорила, что я стану кем угодно, юристом, журналистом, но не тренером. У нас была настоящая война – я победил.

Проиграй он и его «Олимпия» не выиграла бы все возможные титулы в России перед тем, как заявиться в профессиональную футбольную лигу – в третий дивизион. Он бы не выиграл три чемпионата и два Кубка России с ЦСКА, не вывел бы клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в российской истории. Его бы не назначили тренером сборной на Евро-2016. И он бы не сидел сейчас здесь в кресле тренера «Халла».

В это же время год назад Слуцкий едва говорил по-английски. Сейчас 46-летний тренер даже сны видит на языке, который он интенсивно изучал в риверсдаунской языковой школе, приехав на Туманный Альбион в январе. Но когда он начал мечтать о карьере в Англии?

«Я одновременно руководил ЦСКА и сборной России», – говорит Слуцкий, чью отставку приняли сразу после того, как России вылетела с Евро-2016 еще на групповой стадии. ЦСКА он покинул в декабре.

«Я очень устал. Было сложно бороться за титул с клубом и руководить национальной сборной – слишком много внимания. Однажды я подумал: нет, ты должен остановиться. Мне нужен был новый вызов. Это было странное решение. Только несколько моих друзей и семья его поддержали. Остальные думали, что я сошел с ума».

Пока его супруга и сын-подросток оставались в Москве, ближайшим человеком на островах для Слуцкого был Роман Абрамович – владелец «Челси». Слуцкий даже жил в отеле стадиона «Стэмфорд Бридж». Он смеется над идеей в какой-то момент возглавить «Челси», однако, учитывая, что Абрамович приглашает его «два-три раза в неделю» поговорить о футболе, идея уже не выглядит такой абсурдной.

«Следующей ступени ты должен заслужить. Сейчас я полностью сфокусирован на «Халл Сити». Если ты будешь думать о будущем – ты проиграешь три матча подряд. Если так – скоро ты будешь сидеть дома и мечтать о новой работе в первой лиге».

Слуцкий снова смеется. Он часто это делает. А еще он легко делает так, чтобы смеялись остальные. В России его частенько видели в комедийных шоу. Рассказывал ли он шутки?

«Для меня Аршавин – лучший российский футболист 2000-х годов. Но все остальные считают его ленивым. Мы шутили, что Андрей, когда поет российский гимн перед матчем, уже настолько устает, что его пора менять!»

Возможно, тонкости шутки потонули в переводе с одного языка на другой, но Слуцкий на этом не останавливается.

«Есть еще одна шутка! Лес в огне, а я – как слепой лось, который бежит, преследуемый судьбой».

Друг Слуцкого, тоже русский, заходится в хохоте в соседнем кабинете. Видимо, это какая-то своя, внутренняя, шутка. Но «слепой лось» в ударе. Наверное, пришло время спросить о рэпе, который Слуцкий исполнял на свадьбе своего бывшего игрока Романа Адамова игравшего под его руководством еще в «Олимпии» – в команде для тех, кто младше десяти лет.

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«Это правда. Я даже ходил в музыкальную студию, чтобы записать эту песню. Это – история наших с ним отношений. Я был так горд, что 15 моих воспитанников из «Олимпии» потом стали профессиональными футболистами. А Роман и Денис Колодин позже выиграли бронзовые медали Евро-2008.

«Я по прежнему регулярно вижусь с ними. Они – моя вторая семья. Но в песне я спросил супругу Романа, уверена ли она, что хочет выйти за него? Я предупреждал ее – сейчас – последний шанс передумать».

Был ли он пьян?

«Нет. Мне не нравится водка. Я могу петь и танцевать и без алкоголя. Нет проблем».

Напишет ли он песню для игроков «Халла»?

«Да. Если мы пробьемся в премьер-лигу, я спою рэп и станцую».

И еще один вопрос: что же произошло с котом?

«Я надеялся, что коту будет хуже, чем мне. Но нет, с ним все было хорошо. Он прожил еще много счастливых лет».

Теперь, учитывая все произошедшее, кажется, что на то дерево стоило залазить.

