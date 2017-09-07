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«Не сомневаюсь в нем». Венгер – о ситуации Санчеса и возможном трансфере Лемара

Источник:  Sky SportsКомментарии
«Не сомневаюсь в нем». Венгер – о ситуации Санчеса и возможном трансфере Лемара
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер лондонского «Арсенала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Борнмута».

В очередной раз пресс-конференция началась с темы Алексиса Санчеса, который собирался стать игроком «Манчестер Сити». 

Согласно СМИ, его переход не состоялся из-за провала по трансферу Тома Лемара. Во Франции уверяют, что «канониры» предлагали за хавбека «Монако» 100 млн евро, однако тот посоветовался с руководством и решил остаться еще на сезон.

«Трансферное окно закрыто, поэтому говорить тут не о чем. За три месяца случилось многое, но мне сложно рассуждать на тему Лемара. Сейчас на первом месте матч против «Борнмута». 

Что касается денег, которые мы якобы предлагали за него, то я сам узнал об этом из СМИ. Не могу говорить о его переходе, поскольку Тома является игроком «Монако». В конце концов, у Лемара контракт и он решил остаться. Нужно уважать его выбор.

Мы должны соблюдать конфиденциальность. По крайней мере, таковы правила трансферного рынка. Но я могу сказать вам, что информация в СМИ не соответствует действительности», – сказал специалист.

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Лидер «Арсенала» Алексис Санчес подвергся серьезной критике после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4). Многие эксперты уверены, что чилиец выходит на поле без особой мотивации. Венгер объясняет это усталостью после Кубка конфедераций.

«Люди часто говорят об этом, но я не сомневаюсь в его менталитете. Санчесу следует поработать над физической формой. В матче с «Ливерпулем» это бросалось в глаза, но ведь он выступал на Кубке конфедераций. Это была его первая игра в сезоне. Я хорошо знаю этого игрока, и уверен, что он быстро выйдет на прежний уровень», – заявил Венгер.

Также рулевой «Арсенала» поддержал идею закрытия трансферного окна до старта сезона в чемпионате Англии.

«Это очень важный вопрос, который нужно решить, как можно скорее. Подобная ситуация бьет по головам игроков. Мы не можем так работать. Это очень неудобно», – заключил наставник «пушкарей».

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