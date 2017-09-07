Анна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивен

Телекомментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» дала подробную характеристику Андрею Рублеву.

«Переезд в Испанию – правильное решение»

– У Рублева два последних сезона получились крайне неудачными. Поэтому он решил перезагрузить карьеру: уехал тренироваться в Испанию, сменил тренера. В каких компонентах он прибавил?

Переход из юношеского тенниса в профессиональный всегда проходит болезненно, но для Андрея он начался довольно успешно. Два года назад, когда он стал первой ракеткой мира среди юниоров, для него открылась зеленая улица – ему давали wild-card на престижные турниры. С одной стороны это великолепная возможность проверить себя в противостоянии с сильными теннисистами, а с другой – он не прошел испытания игрой с почти равными себе соперниками, но очень хорошо умеющими бороться на корте. Мне кажется, именно поэтому у него случился срыв в прошлом году.

В этой ситуации правильно поступили его родители – приняли решение отправить его в Испанию. Испанская школа дает хорошую основу игры на задней линии, то, чего не хватало Андрею.

Рублев тренируется в той же школе «Гала Бланка», что и Карен Хачанов, который, кстати, тоже здорово прибавил в надежности и стабильности.

«С первой попытки обыграть Надаля нереально»

Андрей Рублев и Рафаэль Надаль Фото: Gettyimages.ru

На US Open Рублев предстал совсем другим. Он обыграл теннисистов очень высокого уровня, показав мощную игру. При этом он сохранил и улучшил все качества, которые были ему присущи с юных лет – умение играть в быстрый теннис, мощный удар справа, хорошая подача.

Что касается матча с Надалем, то Андрей накануне говорил, что эта встреча для него отличная возможность проверить, насколько сильно он отстает от топ-игроков. И после матча Рублев сказал, что убедился в том, что ему еще надо много работать. Вполне трезво оценил свои нынешние возможности.

Когда молодые игроки встречаются с Надалем или Федерером, часто первая встреча с такими соперниками их ошарашивает и травмирует. Александр Зверев, который несколько раз обыгрывал Федерера, говорил, что с Надалем сложно бороться. Он играет в очень быстром темпе и обрушивает на соперника целую серию ударов. С первой попытки обыграть Надаля нереально.

«Рублева с Сафиным роднит лишь агрессивная манера»

Андрей совсем не похож на Сафина по манере игры. Вот у Хачанова можно найти такое сходство. Рублев – индивидуален и импульсивен. У Сафина были плотные и мощные удары, у Андрея удары скоростные. Единственное, что их с Сафиным роднит – Андрей тоже играет в агрессивный теннис.

Ближайшее будущее Рублева? Конкуренция огромна, его не ждет зеленая улица. Однако и Рублев, и Хачанов производят очень хорошее впечатление. Приятно, что у нас появились такие игроки в мужском теннисе. Мы будем за ними с интересом следить, и рассчитывать, что сможем увидеть их в финалах больших турниров.