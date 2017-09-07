Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия61 : 54Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивен

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Рублев
Андрей РублевФото: Gettyimages.ru

Телекомментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» дала подробную характеристику Андрею Рублеву.

«Переезд в Испанию – правильное решение»

– У Рублева два последних сезона получились крайне неудачными. Поэтому он решил перезагрузить карьеру: уехал тренироваться в Испанию, сменил тренера. В каких компонентах он прибавил?

Переход из юношеского тенниса в профессиональный всегда проходит болезненно, но для Андрея он начался довольно успешно. Два года назад, когда он стал первой ракеткой мира среди юниоров, для него открылась зеленая улица – ему давали wild-card на престижные турниры. С одной стороны это великолепная возможность проверить себя в противостоянии с сильными теннисистами, а с другой – он не прошел испытания игрой с почти равными себе соперниками, но очень хорошо умеющими бороться на корте. Мне кажется, именно поэтому у него случился срыв в прошлом году.

В этой ситуации правильно поступили его родители – приняли решение отправить его в Испанию. Испанская школа дает хорошую основу игры на задней линии, то, чего не хватало Андрею.

Рублев тренируется в той же школе «Гала Бланка», что и Карен Хачанов, который, кстати, тоже здорово прибавил в надежности и стабильности.

«С первой попытки обыграть Надаля нереально»

Андрей Рублев и Рафаэль Надаль
Андрей Рублев и Рафаэль НадальФото: Gettyimages.ru

На US Open Рублев предстал совсем другим. Он обыграл теннисистов очень высокого уровня, показав мощную игру. При этом он сохранил и улучшил все качества, которые были ему присущи с юных лет – умение играть в быстрый теннис, мощный удар справа, хорошая подача.

Что касается матча с Надалем, то Андрей накануне говорил, что эта встреча для него отличная возможность проверить, насколько сильно он отстает от топ-игроков. И после матча Рублев сказал, что убедился в том, что ему еще надо много работать. Вполне трезво оценил свои нынешние возможности.

Когда молодые игроки встречаются с Надалем или Федерером, часто первая встреча с такими соперниками их ошарашивает и травмирует. Александр Зверев, который несколько раз обыгрывал Федерера, говорил, что с Надалем сложно бороться. Он играет в очень быстром темпе и обрушивает на соперника целую серию ударов. С первой попытки обыграть Надаля нереально.

«Рублева с Сафиным роднит лишь агрессивная манера»

Андрей совсем не похож на Сафина по манере игры. Вот у Хачанова можно найти такое сходство. Рублев – индивидуален и импульсивен. У Сафина были плотные и мощные удары, у Андрея удары скоростные. Единственное, что их с Сафиным роднит – Андрей тоже играет в агрессивный теннис.

Ближайшее будущее Рублева? Конкуренция огромна, его не ждет зеленая улица. Однако и Рублев, и Хачанов производят очень хорошее впечатление. Приятно, что у нас появились такие игроки в мужском теннисе. Мы будем за ними с интересом следить, и рассчитывать, что сможем увидеть их в финалах больших турниров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анна Дмитриева: Рублев предстал совсем другим – он прибавил в надежностиТелекомментатор Анна Дмитриева – об игре российского теннисиста Андрея Рублева.Владимир Камельзон: Рублев – лучшее, что происходит с российским теннисомЗаслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал выступление Андрея Рублева на US Open.Рафаэль Надаль: Рублев впервые играл в 1/4 финала US Open, поэтому часто ошибалсяИспанский теннисист Рафаэль Надаль – о победе над россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:2) в четвертьфинале US Open.Андрей Рублев: Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусьРоссийский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 2:6, 2:6) в четвертьфинале US Open.А Рубль все равно золотой! Рублев уступил Надалю, но провел супертурнирА Рубль все равно золотой! Рублев уступил Надалю, но провел супертурнирВ среду в Нью-Йорке 19-летний россиянин уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Футбол
Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной России
Футбол
Станислав Черчесов: Купил себе айфоны, чтобы быть ближе к игрокам
Футбол
Бонуччи и Игуаин – самые высокооплачиваемые игроки серии A
Футбол
Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустил
все новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости