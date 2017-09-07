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Джефферсон Фарфан: Проснулся в день матча и понял, что задыхаюсь

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  MovistarКомментарии
Джефферсон Фарфан. Фото: twitter.com/SeleccionPeru
Джефферсон Фарфан. Фото: twitter.com/SeleccionPeru

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал Movistar Deportes о возвращении в сборную Перу, сезоне в России и своей карьере.

Фарфан вернулся в сборную Перу спустя полтора года, поучаствовал в победном матче над Боливией, но остался в запасе в игре против Эквадора. Перуанские СМИ предположили, что отсутствие нападающего в составе – тренерское решение. Однако Фарфан поведал другую историю.

– Почему вы не сыграли в Кито против Эквадора?
– Отвык от высоты. Проснулся в день матча и понял, что задыхаюсь. Вообще это логично, слишком давно я не был в таких местах. Хотя после матча я все равно прыгал от радости вместе со всеми игроками, забыл обо всех проблемах. Очень переживал за них всю игру.

– Вы скучали по сборной?
– Конечно! Ведь я играл в сборных Перу с 15-16 лет. Выступления за национальную команду бесценны. Я всегда счастлив быть в сборной. И рад, что меня снова вызвали.

Фарфан (сидит второй справа) в раздевалке после победы над сборной Эквадора.
Фарфан (сидит второй справа) в раздевалке после победы над сборной Эквадора.Фото: Twitter.com

– Какая ситуация у вас в «Локомотиве»?
– В этом году чувствую себя в команде куда лучше. Все замечательно. Когда я только подписал контракт с «Локомотивом», не был готов на сто процентов, пришлось набирать форму по ходу сезона. Теперь же прошел с командой все предсезонные сборы. При этом не получил ни одной травмы, что тоже важно. Поэтому мог играть несколько матчей подряд.

– Что для вас значит успех?
– Успех – это мои выступления в Европе. Я никогда не представлял, что буду играть в Лиге чемпионов. Никогда! И вот представьте: сначала я бегаю в чемпионате Перу, а в следующий момент уже играю против Мальдини. Вот это для меня был успех! Играл на «Сан-Сиро» против стольких звезд!

– Вы своей карьерой довольны? Или могло быть лучше?
– Думаю, она могла сложиться намного лучше. Если бы не травмы… Они помешали моей карьере. Я почти три года был травмирован. Но горд тем, чего мне удалось достичь, пусть достижений и не так много. Было непросто играть, например, в ПСВ и на протяжении долгого времени не видеть семью. Но люди почему-то считают, что находиться в Европе очень просто. Это не так. Но я всегда хотел играть в лучших чемпионатах, в Лиге чемпионов, с лучшими футболистами мира. Мечтал пересечься с такими игроками, как Роналду и Роналдиньо. И в итоге мне такой шанс выпал. 

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