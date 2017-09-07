Последняя разминка перед плей-офф. Россия обыграла Великобританию
Сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе Евробаскета, не без проблем одолев Великобританию – 82:70. Но с какого места мы выйдем в плей-офф, теперь зависит от остальных соперников.
Матч
Россия - Великобритания - 82:70
Состав
Россия: Швед (30), Фридзон (14), Воронцевич (11), Мозгов (11)
Великобритания: Кларк (21), Оласени (19), Мюррей (10)
Место и дата
07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
ИНТРИГА. ТРОЙНАЯ ЗАКРУТКА
Две дюжины игроков в заявках двух команд - на сотню, от силы - полторы
зрителей в начале матча. Да, негусто на трибунах арены «Улкер» утром
в последний день предварительного раунда... Ладно хоть, большинство болельщиков
- российские. Британцы тоже есть, и их явно было больше, чем собирается к
стартовому спорному в четверг. Может, просто потеряли интерес к турниру? Ведь
сборная Великобритании при любом раскладе останется последней в группе. А Россия
- в любом случае вышла в плей-офф.
Вопрос - с какого места?
Обдное поражение от Латвии (особенно с учетом мощной первой половины в
исполнении подопечных Сергея Базаревича) запутало турнирные расклады. Сам матч
с британцами для нас не значил ровным счетом ничего. Даже победа никак не
повлияла на закрутку с участием трех сборных в борьбе за первое место. Надо
ждать остальные результаты. Если Латвия обыграет Турцию, а Сербия - Бельгию, мы
останемся третьими и выйдем на Хорватию в 1/8 финала (прямо скажем - так себе
вариант). Если турки все-таки порадуют родных фанатов победой над прибалтами -
займем верхнюю строчку и попадем на Венгрию (а дальше - на победителя пары
Финляндия - Италия, то есть имеем почти открытую дорогу до полуфинала!). Если
все же латыши будут сильнее, но сербы сенсационно уступят бельгийцам - станем
вторыми (и встретимся с Черногорией).
В общем, в последнем туре россияне оказались больше зависимы от других
команд, чем от себя. При одном условии, конечно - британцев все же надо
обыграть.
Но кого там, в конце концов, обыгрывать?
СЮЖЕТ. ДЕРЗКИЕ БРИТАНЦЫ
По именам - никого. Пара игроков из средненьких испанских и
французских клубов, остальные - уровня российской Суперлиги. Ни о чем, в общем,
в масштабах Евробаскета. Но это - на бумаге. На деле - парни все равно как-то
умеют играть. И в свое кольцо мячи бросать не будут.
Первый же промах лидера британцев Гейба Оласени (бросая от линии
штрафных с игры он даже не докинул мяч до дужки!) вызывает у болельщиков
ухмылку... Но ненадолго. Точная трешка Дэна Кларка, его же попадание со
средней, резкие атаки Кайла Джонсона... Ух ты - Великобритания ведет 11:10!
Россияне никак не могут пристреляться - легко вскрывая защиту соперников, сами
теряют мяч или просто-напросто мажут.
Конечно, так долго продолжаться не может. Проход под кольцо в
исполнении Шведа, две трешки Воронцевича (у Андрея, наконец-то, что-то полетело
в Стамбуле), «добавка» от Виталия Фридзона - наша команда лихо
вырывается вперед, делая разинцу двухначной - 23:13. Правда, Маррей дальним
броском с сиреной, возвестившей об окончании первой четверти, слегка сокращает
отставание британцев. Но вплоть до большого перерыва всерьез приблизиться у них
не получается.
Россияне явно выше классом. Играют не только свободно, но и стараются
- красиво. С кинжальными проходами в краску, с «парашютиками» (тут
заводят публику Швед и Мозгов). Одна беда - оторваться больше, чем на 14 очков,
не выходит. А в третьей четверти соперники усилиями Кларка, Маррея и Оласени
вовсе выдают рывок 10:0 - и на табло 54:51. Все еще в нашу пользу.
Но, правда - мы ждали вовсе не такого развития событий!
РАЗВЯЗКА. ТЯЖЕЛАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ
Поэтому берет тайм-ауты Базаревич, российские болельщики кричат:
«Не расслабляться!». Поэтому на паркет никак не может выйти Евгений
Бабурин (за весь групповой этап защитник «Локо» отыграл всего 2
секунды - против Турции), а большую часть игрового времени на площадке -
стартовая пятерка нашей команды. И ведь борются парни! Дима Кулагин в попытке
достать улетающий в аут мяч едва не сносит сидящего в первом ряду Андрея
Кириленко (и еще долго пытается выбраться из поваленных стульев), Швед отчаянно
бросается на перехваты, Зубков и Антонов жестко толкаются под щитами с мощным
Оласени. Но старая болезнь - «непопадучка» - не отпускает россиян. И
корзина британцев упрямо плюется мячами, которые наши игроки пытаются в нее
запихнуть. К середине последней четверти отрыв все еще минимален - 64:62.
Британцы явно хотят громко хлопнуть дверью!
Хорошо, что есть Швед. И у него - летит! И издали, и со средней, и с линии
штрафных, куда британцы своими фолами регулярно отправляют Алексея. Один из
лучших снайперов турнира быстро выполняет свою норму в 21 очко за матч. И даже
перевыполняет, доводя личный счет до 30-ти за полторы минуты до финальной
сирены. На том и держимся - 76:69. И еще - на перехватах Хвостова, Мозгова,
Курбанова, закрывших для соперников проход под наше кольцо в заключитеном
отрезке матча.
Британцы все же уступают. Но если этот матч и стал для нас тренировкой - то явно не самой простой.