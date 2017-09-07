Последняя разминка перед плей-офф. Россия обыграла Великобританию

Алексей Швед набрал 30 очков в матче против Великобритании Фото: FIBA

Сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе Евробаскета, не без проблем одолев Великобританию – 82:70. Но с какого места мы выйдем в плей-офф, теперь зависит от остальных соперников.

ИНТРИГА. ТРОЙНАЯ ЗАКРУТКА

Две дюжины игроков в заявках двух команд - на сотню, от силы - полторы зрителей в начале матча. Да, негусто на трибунах арены «Улкер» утром в последний день предварительного раунда... Ладно хоть, большинство болельщиков - российские. Британцы тоже есть, и их явно было больше, чем собирается к стартовому спорному в четверг. Может, просто потеряли интерес к турниру? Ведь сборная Великобритании при любом раскладе останется последней в группе. А Россия - в любом случае вышла в плей-офф.

Вопрос - с какого места?

Обдное поражение от Латвии (особенно с учетом мощной первой половины в исполнении подопечных Сергея Базаревича) запутало турнирные расклады. Сам матч с британцами для нас не значил ровным счетом ничего. Даже победа никак не повлияла на закрутку с участием трех сборных в борьбе за первое место. Надо ждать остальные результаты. Если Латвия обыграет Турцию, а Сербия - Бельгию, мы останемся третьими и выйдем на Хорватию в 1/8 финала (прямо скажем - так себе вариант). Если турки все-таки порадуют родных фанатов победой над прибалтами - займем верхнюю строчку и попадем на Венгрию (а дальше - на победителя пары Финляндия - Италия, то есть имеем почти открытую дорогу до полуфинала!). Если все же латыши будут сильнее, но сербы сенсационно уступят бельгийцам - станем вторыми (и встретимся с Черногорией).

В общем, в последнем туре россияне оказались больше зависимы от других команд, чем от себя. При одном условии, конечно - британцев все же надо обыграть.

Но кого там, в конце концов, обыгрывать?

СЮЖЕТ. ДЕРЗКИЕ БРИТАНЦЫ

По именам - никого. Пара игроков из средненьких испанских и французских клубов, остальные - уровня российской Суперлиги. Ни о чем, в общем, в масштабах Евробаскета. Но это - на бумаге. На деле - парни все равно как-то умеют играть. И в свое кольцо мячи бросать не будут.

Первый же промах лидера британцев Гейба Оласени (бросая от линии штрафных с игры он даже не докинул мяч до дужки!) вызывает у болельщиков ухмылку... Но ненадолго. Точная трешка Дэна Кларка, его же попадание со средней, резкие атаки Кайла Джонсона... Ух ты - Великобритания ведет 11:10! Россияне никак не могут пристреляться - легко вскрывая защиту соперников, сами теряют мяч или просто-напросто мажут.

Конечно, так долго продолжаться не может. Проход под кольцо в исполнении Шведа, две трешки Воронцевича (у Андрея, наконец-то, что-то полетело в Стамбуле), «добавка» от Виталия Фридзона - наша команда лихо вырывается вперед, делая разинцу двухначной - 23:13. Правда, Маррей дальним броском с сиреной, возвестившей об окончании первой четверти, слегка сокращает отставание британцев. Но вплоть до большого перерыва всерьез приблизиться у них не получается.

Россияне явно выше классом. Играют не только свободно, но и стараются - красиво. С кинжальными проходами в краску, с «парашютиками» (тут заводят публику Швед и Мозгов). Одна беда - оторваться больше, чем на 14 очков, не выходит. А в третьей четверти соперники усилиями Кларка, Маррея и Оласени вовсе выдают рывок 10:0 - и на табло 54:51. Все еще в нашу пользу.

Но, правда - мы ждали вовсе не такого развития событий!

РАЗВЯЗКА. ТЯЖЕЛАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ

Поэтому берет тайм-ауты Базаревич, российские болельщики кричат: «Не расслабляться!». Поэтому на паркет никак не может выйти Евгений Бабурин (за весь групповой этап защитник «Локо» отыграл всего 2 секунды - против Турции), а большую часть игрового времени на площадке - стартовая пятерка нашей команды. И ведь борются парни! Дима Кулагин в попытке достать улетающий в аут мяч едва не сносит сидящего в первом ряду Андрея Кириленко (и еще долго пытается выбраться из поваленных стульев), Швед отчаянно бросается на перехваты, Зубков и Антонов жестко толкаются под щитами с мощным Оласени. Но старая болезнь - «непопадучка» - не отпускает россиян. И корзина британцев упрямо плюется мячами, которые наши игроки пытаются в нее запихнуть. К середине последней четверти отрыв все еще минимален - 64:62.

Британцы явно хотят громко хлопнуть дверью!

Хорошо, что есть Швед. И у него - летит! И издали, и со средней, и с линии штрафных, куда британцы своими фолами регулярно отправляют Алексея. Один из лучших снайперов турнира быстро выполняет свою норму в 21 очко за матч. И даже перевыполняет, доводя личный счет до 30-ти за полторы минуты до финальной сирены. На том и держимся - 76:69. И еще - на перехватах Хвостова, Мозгова, Курбанова, закрывших для соперников проход под наше кольцо в заключитеном отрезке матча.

Британцы все же уступают. Но если этот матч и стал для нас тренировкой - то явно не самой простой.