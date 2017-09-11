Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров РФПЛ и другие материалы свежего «ССФ»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров РФПЛ и другие материалы свежего «ССФ»

Во вторник 12 сентября появится в продаже очередной номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

Тренируют. Дорого

«ССФ» составил рейтинг десяти наиболее высокооплачиваемых тренеров РФПЛ. В нем новые фамилии, но прежний расклад – наверху два иностранца. В прошлом сезоне это были Мирча Луческу («Зенит») и Хави Грасия («Рубин»), в нынешнем – итальянские специалисты.

Сергей Паршивлюк: Аленичев заявил, что я не уровень «Спартака»

Защитник «Ростова» в интервью «ССФ» вспоминает яркие эмоции Александра Григоряна, странные выводы Дмитрия Аленичева и профессиональные качества Валерия Карпина.

Желаем знать, что будет

Во вторник стартует новый сезон Лиги чемпионов. Прогноз «ССФ» на события турнира отчасти шуточный, но в шутках, как известно, бывает доля правды.

Джанлуиджи Доннарумма: Это лето многому меня научило

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своем несостоявшемся трансфере, соцсетях, несданных экзаменах и обновленном составе «россонери».

Рикарду Карвальо: Роналду в Китае? Почему нет!

Позапрошлым летом в возрасте 38 лет он выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы. Тут бы и завершить карьеру. Но защитник отправился в китайский «Шанхай СИПГ» и, как заявил в интервью SO FOOT.com, намерен бегать, пока есть силы.

Бакланы, кроты и пьяный шимпанзе

Недавно вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поведал секрет – крыша на новом стадионе «Санкт-Петербург» протекает по вине бакланов, крупных птиц из отряда веслоногих. Поверим Игорю Николаевичу, а заодно вспомним о братьях наших меньших, имеющих отношение к футболу.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главном«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главномОбозреватель «Советского спорта» отвечает на пять злободневных вопросов, которые ставит российский футбол.Роман Зобнин: Сейчас мне не хватает только футболаРоман Зобнин: Сейчас мне не хватает только футбола«ССФ» обсудил с футболистом самые громкие европейские трансферы, его благотворительный фонд, а также итоги жеребьевки Лиги чемпионов.Ловчев: «Зенит» – чемпион, «Спартак» – в четверке. Анонс свежего «ССФ»Ловчев: «Зенит» – чемпион, «Спартак» – в четверке. Анонс свежего «ССФ»5 сентября выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.Гилерме: У Бога для всего свое времяГилерме: У Бога для всего свое времяРовно 10 лет назад вратарь «Локомотива» Гилерме подписал свой первый контракт с клубом.Забудьте сборную КК-2017. Она должна обновиться на 80 процентов!Забудьте сборную КК-2017. Она должна обновиться на 80 процентов!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, каким видится основной состав на сегодня.
Футбол
Сергей Рыжиков: Промес забивает мне в каждом матче
Футбол
Паулу Фонсека: Шевченко не очень хорошо отработал на жеребьевке Лиге чемпионов
Футбол
Анзор Кавазашвили: Не понимаю, почему в атаке «Спартака» нет российских игроков
Хоккей
Генеральный директор «Амура»: Хабаровск - российский Торонто
все новости