ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров РФПЛ и другие материалы свежего «ССФ»

Во вторник 12 сентября появится в продаже очередной номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

Тренируют. Дорого

«ССФ» составил рейтинг десяти наиболее высокооплачиваемых тренеров РФПЛ. В нем новые фамилии, но прежний расклад – наверху два иностранца. В прошлом сезоне это были Мирча Луческу («Зенит») и Хави Грасия («Рубин»), в нынешнем – итальянские специалисты.

Сергей Паршивлюк: Аленичев заявил, что я не уровень «Спартака»

Защитник «Ростова» в интервью «ССФ» вспоминает яркие эмоции Александра Григоряна, странные выводы Дмитрия Аленичева и профессиональные качества Валерия Карпина.

Желаем знать, что будет

Во вторник стартует новый сезон Лиги чемпионов. Прогноз «ССФ» на события турнира отчасти шуточный, но в шутках, как известно, бывает доля правды.

Джанлуиджи Доннарумма: Это лето многому меня научило

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своем несостоявшемся трансфере, соцсетях, несданных экзаменах и обновленном составе «россонери».

Рикарду Карвальо: Роналду в Китае? Почему нет!

Позапрошлым летом в возрасте 38 лет он выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы. Тут бы и завершить карьеру. Но защитник отправился в китайский «Шанхай СИПГ» и, как заявил в интервью SO FOOT.com, намерен бегать, пока есть силы.

Бакланы, кроты и пьяный шимпанзе

Недавно вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поведал секрет – крыша на новом стадионе «Санкт-Петербург» протекает по вине бакланов, крупных птиц из отряда веслоногих. Поверим Игорю Николаевичу, а заодно вспомним о братьях наших меньших, имеющих отношение к футболу.



