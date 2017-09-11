ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров РФПЛ и другие материалы свежего «ССФ»
Во вторник 12 сентября появится в продаже очередной номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.
Тренируют. Дорого
«ССФ» составил рейтинг десяти наиболее высокооплачиваемых тренеров РФПЛ. В нем новые фамилии, но прежний расклад – наверху два иностранца. В прошлом сезоне это были Мирча Луческу («Зенит») и Хави Грасия («Рубин»), в нынешнем – итальянские специалисты.
Сергей Паршивлюк: Аленичев заявил, что я не уровень «Спартака»
Защитник «Ростова» в интервью «ССФ» вспоминает яркие эмоции Александра Григоряна, странные выводы Дмитрия Аленичева и профессиональные качества Валерия Карпина.
Желаем знать, что будет
Во вторник стартует новый сезон Лиги чемпионов. Прогноз «ССФ» на события турнира отчасти шуточный, но в шутках, как известно, бывает доля правды.
Джанлуиджи Доннарумма: Это лето многому меня научило
Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своем несостоявшемся трансфере, соцсетях, несданных экзаменах и обновленном составе «россонери».
Рикарду Карвальо: Роналду в Китае? Почему нет!
Позапрошлым летом в возрасте 38 лет он выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы. Тут бы и завершить карьеру. Но защитник отправился в китайский «Шанхай СИПГ» и, как заявил в интервью SO FOOT.com, намерен бегать, пока есть силы.
Бакланы, кроты и пьяный шимпанзе
Недавно вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поведал секрет – крыша на новом стадионе «Санкт-Петербург» протекает по вине бакланов, крупных птиц из отряда веслоногих. Поверим Игорю Николаевичу, а заодно вспомним о братьях наших меньших, имеющих отношение к футболу.