Станислав Черчесов: Чтобы быстро играть, надо быстро думать!

В живом и, как обычно, остроумном интервью польскому порталу Sport.pl главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о веяниях времени, несбывшихся ожиданиях болельщиков, критике и многом другом.

КУПИЛ АЙФОНЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛИЖЕ К ИГРОКАМ

– Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят? Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить. Но сейчас появился интернет. И я даже «айфоны» себе купил из-за игроков. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше – раздражало. Наше время – сегодня, и не надо жить прошлым. Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: делай! И он делал. Теперь мне надо говорить: делай! И объяснить человеку – почему именно так

Что касается несбывшихся надежд и критики, то отвечу так: две женщины встречаются, и одна другой говорит: «Ой, я опять в Италию хочу». Та спрашивает: «Ты уже там была?» – «Нет, я уже и раньше хотела». «Хотеть» и «уметь и сделать» – это совершенно разные вещи.

Кто-то был на войне реально, а кто-то про войну рассказывал. В шахматы играют все, но никто не умеет. В футбол никто не играет, но все в нем разбираются. Кроме всего двух людей на стадионе – двух главных тренеров.

БЕЗ ГЛАЗ И ТЕХНИКИ ТЫ – НИКТО!

– Чтобы быстро играть, надо быстро думать. Чтобы быстро исполнять, нужно иметь хорошую технику. В футболе ты не можешь быстро думать и быстро играть, если у тебя плохая техника. Бег – это другой вид спорта. Но и без него футбола не бывает. Однако можно только бегать – но не туда. Тогда лучше вообще лечь и не мешать. Футбол – это идея, это мысль, это интеллект! А бег тебе помогает в осуществлении задуманного.

Вратарь? Ответственная работа! Ты должен читать игру, не глядя в глаза своим защитникам. Потому что ты видишь только их спины. И глядя на их спины, ты должен определить, что у них в голове и что тебе делать.

Я ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ С САЛЕНКО

Вратарь Станислав Черчесов в игре против сборной Камеруна на ЧМ-1994. Фото: Gettyimages.ru

– Говоря о чемпионате мира 1994 года, нужно вспомнить – кому мы уступили. Турнир выиграла фантастическая Бразилия, за нее блистали Бебето и Ромарио. Третьими стали шведы. Как назло, оба будущих медалиста оказались с нами в одной группе. Такое не часто случается. В последнем матче мы разбили Камерун 6:1, но это уже ничего не меняло – мы остались в группе третьими. Ту игру хорошо помню. Олег Саленко наколотил 5 голов и вошел в историю. А вместе с ним там очутился и я! Удивляетесь? Ну как же?! В тот день мне забил 42-летний Роже Милла, до сих пор – самый возрастной игрок, забивавший в финальной части чемпионатов мира. Это, пожалуй, единственный из пропущенных мною голов, который теперь не вызывает отрицательных эмоций.

Злился ли я, что Павел Садырин поставил в первых двух играх не меня, а Дмитрия Харина? Отнюдь. Я был амбициозен, но тренерские решения принимал безапелляционно. Загружал себя дополнительной работой на тренировках, а не лишними вопросами. Всегда помнил: где игрок, а где тренер.

На чемпионате мира 2002 года, где все три матча в группе отыграл Нигматуллин, мне было уже 40. Меня брали третьим вратарем – поддержать тех, кто моложе. Поездка стоила того, потому что Корея и Япония провели выдающийся по отлаженности турнир. Он немного напомнил чемпионат мира, состоявшийся в США. Ни в одной из этих стран раньше не было футбольной культуры. Устроители сработали по организации идеально, но той атмосферы, которая закипает на аренах Испании или Италии, не хватало. А российская сборная и там провалилась. В группе мы попали на Японию. Игра была равной, но хозяевам помог судья. Жалко – ведь у нас тогда сложилась крепкая команда. Она была даже сильнее той, что ездила в США.

Насколько «Бог любит троицу»? Намекаете, что в третий раз повезет? Ну, знаете, все-таки сейчас я участвую в качестве тренера, а не игрока. Это несравнимые ипостаси. И тут чемпионат мира, и тут национальная сборная – но задачи разные. Футболисты отвечают только за себя. Тренер же отвечает вообще за все. На днях, например, пришлось съездить в Новгород, на нашу будущую базу. Там есть два футбольных поля, четырехзвездочный отель. Так что, сами видите, у меня по горло всяких… Нет, не проблем… «Проблема» – это вообще польское слово, и вы его любите, так ведь? Нет, у меня полно вопросов, на которые мне нужно находить ответы.

ЭТО У ВАС ДОЛЖНО ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ

Станислав Черчесов на тренировке сборной России на Кубке конфедераций. Фото: «Советский спорт»

Однажды, на вопрос: «У вас не повышается давление?», – Черчесов ответил шуткой. Он подошел к задавшей его журналистке с немецкого телевидения и прощупал у нее на запястье пульс: «Ого, это у вас, смотрю, оно повышено, и знаю – почему». При этом, он выразительно выгнув бровь, посмотрел на мужественного соседа корреспондентки Кевина Кураньи.

– Нет, я растущего давления не ощущаю. И у меня нет проблем с журналистами: ваша работа – задавать вопросы, моя – отвечать. Однако на вопрос о прогнозе на чемпионат мира 2018 года не хотелось бы давать банальный ответ. Но без общих слов не обойдешься: все собирающиеся в Россию сборные ставят, наверное, перед собой цель, прежде всего, выйти из группы. Более предметно говорить сейчас рано: мы даже не знаем своих будущих соперников. Жеребьевка пройдет в Кремле в декабре. Вот тогда я смогу дать более конкретный ответ.

Свой максимум мы должны предъявить на самом чемпионате мира. И каков он, этот максимум, узнаем уже меньше, чем через год. Пока нам приходится готовиться самостоятельно, ведь мы освобождены от борьбы за право выйти на чемпионат мира. Но у нас за плечами уже есть опыт – Кубок конфедераций. Это была тотальная проверка всего – стадионов, логистики, сферы услуг и сборной. Считаю, что все в этом тесте проявили себя неплохо, включая сборную. Мы временами показывали яркий футбол. Да, хорошего результата не добились, хотя и ставили перед собой самую высокую цель, но, тем не менее, достигли прогресса в улучшении игры.

Спортивный итог нас удовлетворить не мог: не вышли из группы. Но турнир дал и свои плоды – мы обрели новый менталитет, боевитость, отработали новые тактические подходы и систему игры. С каждым матчем у нас получалось все лучше и лучше. Отработав Кубок, узнали ответ на вопрос: «Что нам делать, чтобы играть сильнее?» Говорю вам: шаг за шагом будем теперь набирать силу каждый день.

Неудачу на Кубке конфедераций можно объяснить, в том числе, травмами Алана Дзагоева и Романа Зобнина. Это креативнейшие футболисты, отсутствие которых не могло не сказаться. Они приподнимают уровень игры сборной на другую высоту. Это детали общего командного механизма, потеряв которые тот засбоил. Вроде бы всего лишь отдельные детали, но они важны для бесперебойной работы всей машины.

ПОЧЕМУ НАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ЭТИ ДВА ИМЕНИ?

– А почему бы не быть шансам на попадание в сборную у Кокорина и Дзюбы? Почему вы называете именно эти два имени? Фото в инстаграме? Ну и что? Почему у меня с этим должна быть проблема? И как вы можете быть уверены, что все это было в мой адрес?

Но по-хорошему вопрос должен быть поставлен иначе: получали ли Кокорин и Дзюба свой шанс? Да. Как и все остальные в сборной. Ну и все.

Теперь про «революцию Черчесова» и первый сбор, на который не было вызвано 15 ветеранов сборной. У каждого тренера есть свои спортивные принципы, моральные принципы и общие установки. Тут мелочей нет. На один сбор я не взял старожилов, на другой – кого-то из тех, кто играл на Кубке конфедераций. Идет процесс просмотра и селекции. Необходимо выбрать лучших. А как их проверить, если не в конкуренции и соперничестве? Я все еще в процессе выбора тех, кто мне нужен. Со времени моего назначения главным тренером сборной, у нас уже фактически образовалась новая команда. Причем новые люди – это не просто новые имена, это новый менталитет. Менталитет тех, кто желает вкалывать и побеждать.

Капитан? Кандидатов много. Может быть, им будет Игорь Акинфеев, а, может, Юрий Жирков или Александр Самедов. У каждого из них есть опыт и мастерство. Надеюсь, на чемпионате мира вся команда проявит свои качества на грани возможного. Тогда страна сможет гордиться не только уровнем организации турнира, но и занятым на нем местом.