Большие возможности или большой обман? Результаты отборочного цикла поражают

Одил Ахмедов против южнокорейца Ку Чжа Чола Фото: Twitter.com

Как часто мы слышим: «Огромная держава, а футболистов нормальных нет». Критерии численности населения страны и ее благополучия, на первый взгляд, кажутся справедливыми в оценке результатов сборной, особенно футбольной. Но жизнь показывает, что все намного сложнее. Можно двигаться вперед, развивать футбол, но в то же время проваливаться в решающие моменты из года в год. И наоборот, можно не иметь обыкновенного человеческого ресурса, четкого плана, но вопреки всему решить нерешаемую задачу.

Игра на максимуме

В далекой зоне Океании сборная Новой Зеландии играла с командой из Соломоновых Островов, которая занимает 154-е место в рейтинге ФИФА. Для обеих команд матч был судьбоносным. Точнее два матча – дома и в гостях в рамках финальной стадии отбора. После перехода австралийцев в азиатскую зону новозеландцы оккупировали лидирующие позиции в регионе. Но футболисты из страны с населением в полмиллиона человек бились до последнего, несмотря на разгромное поражение в первой встрече. И были, по сути, в шаге от попадания в интерконтинентальные стыки. Важная деталь: игроки из Соломоновых островов обошли в группе куда более титулованную сборную Таити, в 2013-м году выступавшую на кубке конфедераций. То есть теоретически любители из Соломоновых Островов могли сыграть с Аргентиной, которая сейчас идет пятой в южноамериканском отборе. И это уже грандиозный успех.

Еще один пример – сборная Сирии. Команда из страны, в которой идет кровопролитная война вот уже 7 лет, пробилась в 4-й раунд. Домашние матчи сирийцы проводят где угодно, – в Омане, Малайзии – но не дома. Футболисты, разумеется, тоже выступают за границей и зарабатывают в год тысячу долларов. Недавно в национальную команду вернулись игроки, которые долго время отказывались защищать ее цвета по политическим причинам. Они выступали против президента Башара Асада. Возвращение лидеров помогло в заключительной части отбора. Гол Омара Аль-Сома, выходившего на поле всего два раза за весь цикл, вывел многострадальную команду в следующий этап. Для сирийцев эта новость затмила радость от прорыва котла в Дейр эз-Зоре и освобождению Акербата. Болельщики из Хомса вышли на городскую площадь к памятнику бывшего президента Хавезу Асаду и буквально парализовали движение в городе. На улицах были слышны речевки, барабаны и скандирование имён отличившихся футболистов. Болельщики пели песни, обнимались и танцевали. К фанатам присоединились военные и полицейские. На мгновение люди позабыли об ужасах войны. Напомним, что с момента начала боевых действий в Сирии погибли около 400 тысяч человек. Соперником сирийцев будет Австралия. А если получиться пройти дальше, то 4-я команда зоны КОНКАКАФ – Панама, США или Гондурас. Сирия никогда еще не пробивалась на чемпионат мира.

Провал при больших возможностях

Как и сборная Узбекистана, которая лишилась последних шансов после того, как сирийцы на 93-й минуте сравняли счет в матче с Ираном. Узбеки у себя дома принимали Южную Корею и нуждались в победе. Но, как обычно это бывает, в решающий момент оплошали. Ничья 0:0 отбросила команду Самвела Бабаяна на 4-е место в группе. Защитник узбекской сборной Анзур Исмаилов узнал о том, что его команда лишилась всех шансов лишь во время послематчевого интервью. Ему об этом сообщил журналист. А ее лидер, Одил Ахмедов, в интервью до матча заявил, что в случае неудачи футбол в стране можно будет закрывать. Сейчас с ним с солидарна большая часть 30-миллионного населения Узбекистана.

В аналогичном состоянии сейчас пребывают белорусские болельщики. Сборная этой страны начала отбор с сенсационной ничьей против Франции, а заканчивает ниже Люксембурга. Страна с населением 9,5 млн человек, имеющая третий по уровню чемпионат на постсоветском пространстве, умудряется проигрывать крохотному Люксембургу. Даже опытные игроки БАТЭ, базового клуба сборной, легионеры, выступающие зарубежом, собравшись вместе, не в состоянии показывать достойный футбол. Увы, даже смена тренера не изменила ситуацию в лучшую сторону. На днях экс-тренер белорусов Александр Хацкевич выступил с громким заявлением, сказав буквально следующее: «В стране нет нигде инфраструктуры, нет вообще ничего. А люди говорят: «У нас все хорошо». Но это понятно, для кого они говорят». Также резок в оценках и Игорь Криушенко, сменивший Хацкевича в этой должности. По его мнению, во всем виноваты ни схемы, ни стратегия игры, а футболисты, допускающие катастрофические ошибки.

P.S.

Проводить параллели и сравнивать результаты сборных из разных континентов не имеет смысла, но нужно понимать, что критерии, которые мы озвучили и которые, по мнению большинства людей, являются определяющими, на самом деле, таковыми не являются. Футбол и спорт в целом этим и удивительны. Предсказать итоговый результат в нем заранее невозможно. Даже в тех случаях, когда существует разница в возможностях.