Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Большие возможности или большой обман? Результаты отборочного цикла поражают

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Одил Ахмедов против южнокорейца Ку Чжа Чола
Одил Ахмедов против южнокорейца Ку Чжа ЧолаФото: Twitter.com

Как часто мы слышим: «Огромная держава, а футболистов нормальных нет». Критерии численности населения страны и ее благополучия, на первый взгляд, кажутся справедливыми в оценке результатов сборной, особенно футбольной. Но жизнь показывает, что все намного сложнее. Можно двигаться вперед, развивать футбол, но в то же время проваливаться в решающие моменты из года в год. И наоборот, можно не иметь обыкновенного человеческого ресурса, четкого плана, но вопреки всему решить нерешаемую задачу. 

Игра на максимуме

В далекой зоне Океании сборная Новой Зеландии играла с командой из Соломоновых Островов, которая занимает 154-е место в рейтинге ФИФА. Для обеих команд матч был судьбоносным. Точнее два матча – дома и в гостях в рамках финальной стадии отбора. После перехода австралийцев в азиатскую зону новозеландцы оккупировали лидирующие позиции в регионе. Но футболисты из страны с населением в полмиллиона человек бились до последнего, несмотря на разгромное поражение в первой встрече. И были, по сути, в шаге от попадания в интерконтинентальные стыки. Важная деталь: игроки из Соломоновых островов обошли в группе куда более титулованную сборную Таити, в 2013-м году выступавшую на кубке конфедераций. То есть теоретически любители из Соломоновых Островов могли сыграть с Аргентиной, которая сейчас идет пятой в южноамериканском отборе. И это уже грандиозный успех.

Еще один пример – сборная Сирии. Команда из страны, в которой идет кровопролитная война вот уже 7 лет, пробилась в 4-й раунд. Домашние матчи сирийцы проводят где угодно, – в Омане, Малайзии – но не дома. Футболисты, разумеется, тоже выступают за границей и зарабатывают в год тысячу долларов. Недавно в национальную команду вернулись игроки, которые долго время отказывались защищать ее цвета по политическим причинам. Они выступали против президента Башара Асада. Возвращение лидеров помогло в заключительной части отбора. Гол Омара Аль-Сома, выходившего на поле всего два раза за весь цикл, вывел многострадальную команду в следующий этап. Для сирийцев эта новость затмила радость от прорыва котла в Дейр эз-Зоре и освобождению Акербата. Болельщики из Хомса вышли на городскую площадь к памятнику бывшего президента Хавезу Асаду и буквально парализовали движение в городе. На улицах были слышны речевки, барабаны и скандирование имён отличившихся футболистов. Болельщики пели песни, обнимались и танцевали. К фанатам присоединились военные и полицейские. На мгновение люди позабыли об ужасах войны. Напомним, что с момента начала боевых действий в Сирии погибли около 400 тысяч человек. Соперником сирийцев будет Австралия. А если получиться пройти дальше, то 4-я команда зоны КОНКАКАФ – Панама, США или Гондурас. Сирия никогда еще не пробивалась на чемпионат мира.

Провал при больших возможностях

Как и сборная Узбекистана, которая лишилась последних шансов после того, как сирийцы на 93-й минуте сравняли счет в матче с Ираном. Узбеки у себя дома принимали Южную Корею и нуждались в победе. Но, как обычно это бывает, в решающий момент оплошали. Ничья 0:0 отбросила команду Самвела Бабаяна на 4-е место в группе. Защитник узбекской сборной Анзур Исмаилов узнал о том, что его команда лишилась всех шансов лишь во время послематчевого интервью. Ему об этом сообщил журналист. А ее лидер, Одил Ахмедов, в интервью до матча заявил, что в случае неудачи футбол в стране можно будет закрывать. Сейчас с ним с солидарна большая часть 30-миллионного населения Узбекистана.

В аналогичном состоянии сейчас пребывают белорусские болельщики. Сборная этой страны начала отбор с сенсационной ничьей против Франции, а заканчивает ниже Люксембурга. Страна с населением 9,5 млн человек, имеющая третий по уровню чемпионат на постсоветском пространстве, умудряется проигрывать крохотному Люксембургу. Даже опытные игроки БАТЭ, базового клуба сборной, легионеры, выступающие зарубежом, собравшись вместе, не в состоянии показывать достойный футбол. Увы, даже смена тренера не изменила ситуацию в лучшую сторону. На днях экс-тренер белорусов Александр Хацкевич выступил с громким заявлением, сказав буквально следующее: «В стране нет нигде инфраструктуры, нет вообще ничего. А люди говорят: «У нас все хорошо». Но это понятно, для кого они говорят». Также резок в оценках и Игорь Криушенко, сменивший Хацкевича в этой должности. По его мнению, во всем виноваты ни схемы, ни стратегия игры, а футболисты, допускающие катастрофические ошибки.

P.S.

Проводить параллели и сравнивать результаты сборных из разных континентов не имеет смысла, но нужно понимать, что критерии, которые мы озвучили и которые, по мнению большинства людей, являются определяющими, на самом деле, таковыми не являются. Футбол и спорт в целом этим и удивительны. Предсказать итоговый результат в нем заранее невозможно. Даже в тех случаях, когда существует разница в возможностях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Колосков: Переигровка матча ЮАР – Сенегал – это чудовищная ошибка ФИФАБывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА назначить переигровку матча отборочного турнира чемпионата мира между ЮАР и Сенегалом.Кристиан Нобоа: Мечатю сыграть на чемпионате мира в РоссииПолузащитник «Зенита» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа признался, что мечтает сыграть на чемпионате мира в России.Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной УзбекистанаГлавный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отстранен от должности после того, как национальная команда потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.Марсело: Под руководством Тите сборная Бразилии вернется на вершинуЗащитник сборной Бразилии Марсело выразил уверенность, что под руководством Тите национальная команда сможет достичь необходимых высот.Герои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиальГерои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиаль«Советский спорт» разбирает очередного участника чемпионата мира.
Бокс
Ковалев проведет бой до конца года
MMA
Бразилец Брандао, спровоцировавший скандал на турнире в Каспийске, предложил сопернику новый бой
Дзюдо
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во Владивостоке
Футбол
Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости