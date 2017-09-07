АПЛ дала жару всем! О чем сенсационном опять договорились клубы?

На очередном собрании клубов английской премьер-лиги было принято очередное передовое и, быть может, не совсем логичное решение – закрыть трансферное окно для внутренних переходов до старта первого тура. «Советский спорт» – о важности данного решения.

ВЕНГЕР БЫЛ ПРАВ

Один из трендсеттеров данного нововведения – главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Француз не первый год трубил о необходимости закрывать трансферное окно для внутренних переходов еще до старта чемпионата.

Подобная мера позволит руководству клуба сохранить лидеров. За примерами далеко ходить не надо: после старта английского сезона и до закрытия ТО ряд футболистов буквально требовали отпустить их в другие команды. Это, так сказать, профессиональный шантаж: либо повышайте зарплату, либо – отдавайте меня конкурентам. Главными героями мыльных опер в этом сезоне уже стали Гилфи Сигурдссон, перебравшийся из «Суонси» в «Эвертон», защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк, бойкотировавший тренировки своей команды из-за нежелания оставаться в клубе и Росс Баркли из «Эвертона», практически перешедший в лондонский «Челси».

КОГДА БУДЕТ ЗАКРЫТО ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО?

Точнее будет сказать – оно будет приоткрыто. Вместе со всем цивилизованным миром клубы АПЛ смогут покупать и продавать игроков куда угодно до 17:00 четверга, предшествующего первому туру нового английского сезона.

Почему окно будет приоткрыто, а не заперто на все замки? Продавать/покупать игроков внутри лиги будет невозможно, однако отдавать футболистов за рубеж будет по-прежнему можно до 31 августа.

КТО ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ?

Большинство клубов АПЛ обозначили свою позицию по этому вопросу еще в августе, однако официально проголосовать за возможное новшество стоило на встрече лиги в сентябре. Голосование было тайным, так что узнать, какие клубы выступили против нового правила, узнать невозможно. Ну, или придется подождать, пока в прессе не появится яркое интервью противников этой идеи.

Можно предполагать, что главным сторонником новых трансферных правил стал не только «Арсенал» в целом и Венгер в частности, но и клубы-середняки: в последний день ТО многие из них потеряли лидеров (см. пример Сигурдссона). Возвращаясь к «Арсеналу», лондонцы расстались с Окслейдом-Чемберленом и почти потеряли Алексиса, едва не махнувшего в «Манчестер Сити».

КТО ОТ ЭТОГО ВЫИГРАЕТ?

Все. Клубы с большими амбициями и соизмеримыми кошельками должны будут наиболее трепетно и заранее подходить к переговорам о покупках. Это:

а) Будет меньше засорять голову тренеру. Полноценную подготовку к сезону в осознанным составом он начнет раньше.

б) Будет меньше засорять голову игроку. Теперь выкладываться на поле придется с первого тура и «слить» себя конкуренту до 31 августа не получится.

в) Будет меньше засорять голову руководству. Спортивные директоры и менеджеры больше не будут впопыхах искать замену внезапно ушедшему, пусть и за хорошие деньги, игроку.

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Сначала клубы АПЛ первыми опробовали систему фиксации взятия ворот, затем начали официально наказывать дисквалификацией за симуляцию, потом запретили возвращаться на поле игрокам, потерявшим сознание, а теперь – заковали себя в новые трансферные правила.

Как показывает практика, опыт британских коллег в футболе перенимается другими цивилизованными футбольными странами практически без остатка. И кто знает, может через пару лет внутренние переходы окончательно запретят во время начала сезона.