Если Россия так сыграет в плей-офф, ей достанется даже от венгров

Форвард сборной России Андрей Воронцевич в борьбе за мяч в матче против сборной Великобритании Фото: FIBA

В последнем матче группового этапа ЧЕ-2017 наша сборная не без труда победила британцев – 82:70. Соперник россиян по 1/8 финала определится сегодня поздно вечером.

ОПЯТЬ «ГЛОБТРОТТЕРЫ»

В понедельник, после матча с другим аутсайдером нашей группы – Бельгией, главный тренер Сергей Базаревич иронично назвал своих подопечных «глобтроттерами» (имея в виду знаменитую американскую труппу баскетбольных циркачей «Гарлем Глобтроттерс») – за чрезмерные расслабленность и вальяжность. За весь матч наши ни разу не оторвались даже на 10 очков и едва не довели дело до упорной концовки.

Но тогда желание россиян победить малой кровью было по крайней мере объяснимо: на следующий день им предстояла ключевая игра против сборной Латвии. А сегодня-то что? Во-первых, победа над Великобританией нашим была нужна: чтобы на сто процентов обезопасить себя от встречи в 1/8 финала с грозными испанцами, и, напротив, сохранить шансы на встречу в первом раунде плей-офф со скромными венграми. А во-вторых, следующий матч у сборной – в воскресенье, впереди целых два дня отдыха.

К сожалению, «цирковая болезнь» вновь настигла нашу команду. Стоило ей в начале второй четверти выйти на отметку «+10», как Хвостов с Кулагиным-старшим устроили пижонский конкурс на самую красивую передачу, что, естественно, привело к потерям. В защите и на подборе россияне тоже не особо перетруждались: за первую половину команда не выполнила ни одного (!) штрафного броска.

ПЕРВЫМ «РАЗБУДИЛИ» МОЗГОВА

До поры до времени на счете это не сказывалось, поскольку сборную отпустила другая болезнь, сильно досаждавшая в предыдущих матчах, – непопадучая. Сразу у нескольких человек «полетели» трехочковые, и к большому перерыву процент их реализации достиг заоблачных высот: 52,9%, 9 из 17. Немудрено, что перевес россиян доходил до рекордных на этом турнире 14 очков.

Хотя из-под щита наши постоянно мазали, как и раньше. А когда в третьей четверти закончилась полоса дальнобойной удачи, игра покатилась в противоположную, британскую сторону. На 27-й минуте от былого преимущества сборной России остались символические «+3».

Первым очнулся Мозгов, который до этого забивал только сверху, промахиваясь даже сантиметров с 20, а потом и сверху забить не смог – с размаху саданул мячом в дужку. За что получил выговор от Базаревича и был на пару минут отправлен в запас. Помогло: едва вернувшись на площадку, наш центровой взял три подбора подряд на щите соперника.

Но многие партнеры Мозгова по-прежнему продолжали «дремать». В чувство команда пришла лишь за 4.29 до финального свистка, когда разница сократилась до двух очков. А чуть позже было даже «+1» – это опытнейший Воронцевич, получив фол, с досады запустил мячом в основание щита, словно какой-то спортшкольник, и схлопотал вдогонку законный технический.

Это вообще что за детский сад такой?! Хотите быть «глобтроттерами» – идите наниматься в цирк. Хотя туда вас, боюсь, тоже не возьмут: вон, из-под кольца при малейшем сопротивлении попасть не можете.

Нет, за сборную играть красиво никто не запрещает. Просто вы сначала нахлобучьте этим аутсайдерам нормальные «+25», а потом валяйте дурака сколько угодно. Только похлопаем. Британцы ведь бодаться толком и не собирались. Им что 0-5, что 1-4 – без разницы. А в плей-офф баскетбол будет совсем другой. И там с такой игрой, как сегодня, можно получить на орехи от любой команды. Включая сборную Венгрии.

ВЕЧЕРОМ БОЛЕЕМ ЗА ТУРОК

Хорошо хоть, что у сборной России есть Алексей Швед. 30 очков, 6 дальних попаданий из 9 и 8 голевых передач – великолепная коллекция. Причем Швед «одеяло» на себя перетягивать не спешил. Но в итоге именно его восемь очков подряд (вместе с двумя перехватами Хвостова) превратили постыдные «+1» в спокойные «+7» за полторы минуты до конца матча.

Теперь – турнирный расклад. От «испанской угрозы» наши себя, слава богу, обезопасили, остались три потенциальных соперника из «скрестной» группы D – Хорватия, Черногория и Венгрия. И два последних матча в нашей шестерке: Бельгия – Сербия (сейчас играют) и Турция – Латвия (начало в 20.45). Вот четыре возможных варианта.

Победы Сербии и Турции – занимаем в группе первое место и в 1/8 финала в воскресенье играем с венграми.

Победы Бельгии и Турции – тоже Венгрия.

Победы Сербии и Латвии – третье место, попадаем на Хорватию.

Победы Бельгии и Латвии – со второго места выходим на Черногорию, которая послабее хорватов, но посильнее венгров.

Так что вечером болеем за турок. Хотя сегодня мы в очередной раз убедились: главный соперник сборной России - она сама.

Чемпионат Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

Россия – 4 победы-1 поражение, Сербия и Латвия – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 1-3, Великобритания – 0-5.