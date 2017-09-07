«Швед лидер сборной России, на него и надо играть»

Алексей Швед Фото: FIBA

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Елевич – о выступлении сборной России на групповом этапе Евробаскета-2017.

Сборная России обыграла команду Великобритании в последней встрече группового этапа со счетом 82:70. Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 30 очков.

– Что за чудачества в игре с Великобританией?

– Когда ведем 10-12 очков, расслабляемся, а сейчас слабаков нет, вот и наказывают. Но, слава Богу, Хвостов в концовке удачно перехватил два раза. Но сегодня хорошо сыграла вся команда – и Воронцевич, и Фридзон. И хорошо, что у Шведа все идет. Лидер есть лидер.

– Если б Швед не забил в концовке три трехи…

– Ну что сейчас гадать, что да как… Хорошо, что выиграли.

– Поставлю вопрос по-другому. Если б не Швед, сколько матчей мы выиграли бы в группе. Похоже – один, у Бельгии?

– Не могу так говорить. Швед же не один играет, а в команде. Ребята под него все делают, создают условия, чтобы он забивал. Его оставляют одного на краю, а практически четыре игрока уходя на другой фланг, освобождают ему пространство. Это тактика. Не было бы Шведа, так играли бы на Фридзона или Курбанова. Раз есть Швед, яркий лидер, чего его не использовать?

– То есть, все продумано, все под контролем?

– Конечно! Швед же не один играет, а в команде. Но если он хорошо исполняет главную роль, пусть ее и исполняет... Да нормальный результат – четыре победы в пяти матчах. Не вижу, к чему тут можно придраться.

Сейчас надо ждать соперника. Выиграют турки у латышей, один расклад – выйдем на Венгрию. Проиграют – другой: выйдем на Хорватию. Но хорватов бояться не надо. Ну не будет дальше слабых соперников! После Венгрии получим Литву либо Грецию. Если приехали за медалями, надо всех обыгрывать.