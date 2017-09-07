Окслейд-Чемберлен – регбист на футбольном поле?

Британские футболисты нередко начинали свою спортивную карьеру в других видах спорта. Новичок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен успел поиграть в крикет. Но его настоящей любовью был регби. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, кто же все-таки «Чамбо» – регбист или футболист?

Родившись в Портсмуте, Алекс Окслейд-Чемберлен еще ребенком переехал в Саутгемптон. Именно там началась карьера звездного футболиста. Но оказывается, в жизни маленького «Окса» была совсем другая любовь, которая осталась с ним до сих пор.

В школе, где учился Алекс в футбол не играли. Основными видами спорта там были крикет и регби. Если, в крикет Окслейд-Чемберлен играл неохотно, то регби казался ему настоящим призванием. «Чамбо» выступал на позиции скрам-хава или фул-бэка и добился немалых успехов. Дошло до того, что столичный регбийный клуб «Лондон Айриш» приглашал Алекса на тренировки и был готов зачислить в команду. Но руководство спортивной школы «Саутгемптона» было явно против.

Несмотря на официальный запрет пробоваться в регбийную команду, Окслейд-Чемберлен продолжил играть в овальный мяч. Такая любовь к регби не могла не сказаться на футбольной манере игры юноши. Учитывая все различия, между регби и футболом немало сходства. Как-никак есть и общий прародитель. Обе игры серьезно завязаны на командных взаимодействиях, общении с партнерами и атаке. Да, мяч в регби можно передавать только назад. Но именно это правило, глубоко засевшее в голове Алекса, делает футбол «Чамбо» очень интересным.

Основной принцип регби – завоевывать территорию. Игроки прорываются вперед, используя свою мощь и хитрость. Немалую роль играет и способность уходить на скорости от соперника с мячом и в последний момент сделать передачу товарищу по команде. Если внимательно посмотреть, то именно на этом и строится футбол Окслейда-Чемберлена. Он тащит мяч вперед, выигрывая заветные метры у соперника. В плане позиции у него всегда один стиль «box-to-box», где бы ни играл Алекс: будь то центр или любой из флангов.

Окслейд-Чемберлен прямолинеен и не славится особым креативом на поле, но он исправно доставляет мяч до чужой штрафной площади. В этом как раз четко прослеживается отражение его регбийной «психолгии». В 2012-м году для клубного журнала «Арсенала» он объяснял свой стиль игры привязанностью к игре с овальным мячом. «Я просто беру мяч и бегу с ним как можно быстрее, стараясь избежать любого контакта с соперником», – рассказывал Окслейд-Чемберлен.

Переход «Чамбо» в «Ливерпуль» может стать поворотной вехой в его карьере, ведь именно его любимый стиль проповедует Юрген Клопп. Немецкий наставник настраивает мерсисайдцев на атакующий, силовой и энергичный футбол. Это ли не шанс для Окслейда-Чемберлена реализовать свой регбийный потенциал? Имея в наличии креативного Адама Лаллану «Окси» может полностью сосредоточиться на рывках и доставке мяча до чужой штрафной. И, хоть Алекс уже не представляет своей жизни без футбола, его привязанность к регби и психология, воспитанная этим видом спорта, во многом сделала из него ту восходящую звезду, которой он является сейчас.