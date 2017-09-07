«Огня порой слишком много!» Швед и Мозгов – об итогах группового этапа

В борьбе за мяч форварды сборной России Андрей Воронцевич (в белом-слева) и Семен Антонов(справа) Фото: FIBA

Сборная России победой завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы – в напряженной борьбе подопечные Сергея Базаревича нанесли поражение Великобритании.

МОЗГОВ: СБОРНОЙ ПОСТАВЛЮ «ЧЕТВЕРКУ»

Нам надо было только не уступить британцам. Остальное от нас не зависело. Если Латвия побеждает Турцию – мы остаемся третьими в группе (вторым – если сербы уступят Бельгии, но в это не верил никто). Выиграют турки – выходим в плей-офф с первого места.

Правда, и с Великобританией все сложилось непросто. Лидерство по ходу первой половины (в какой-то момент россияне вели «плюс 14») испарилось после большого перерыва. Рывок соперников 10:0 обеспечил напряженную концовку. В которой, правда, все решили точные трешки Алексея Шведа и перехваты Дмитрия Хвостова.

– Ожидали, что получится такой упорный матч? – вопрос Тимофею Мозгову.

– А могло быть иначе? – пожимает плечами центровой. – У нас ни одной игры здесь легкой не было. Так что и на британцев настроились серьезно. Они жестко играли – как и Латвия против нас. Много фолили. Хорошо отработал под щитами Гейб Оласени – забил немало рабочих мячей. В общем, пришлось непросто. Но мы добились победы – это главное.

– Какую оценку поставите сборной за групповой этап?

– Точно не «пятерку» – еще много есть, над чем работать и что улучшать. Но на крепкую «четверку» наиграли. Задача-минимум была выйти в плей-офф. Мы с ней справились.

– Изучали турнирные расклады? Нам или Хорватия светит в 1/8 финала. Или более скромная Венгрия.

– Вообще без понятия, что там и как нам светит. Наше дело – выходить на площадку. Играть. Стараться выиграть. Против кого – вопрос второстепенный. Честно – за ситуацией в группах я просто не слежу. И в матче Латвия – Турция ни за кого болеть не буду.

– Есть ощущение, что наша команда может в отдельный момент обыграть любого соперника?

– Мы и проиграть любому можем. Это баскетбол, здесь высокая конкуренция, и мячи в кольцо все умеют забивать. В целом наша сборная показывает хорошую игру. Качественную. Надо только держать концентрацию, не допускать даже минутной расслабленности – это иногда с нами бывает. И тогда все должно быть нормально. Неважно, против кого приходится играть.

ШВЕД: ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЛИ В МЕНЯ ВЕРИТЬ

– На самом деле, британцы сыграли действительно здорово, – признается Алексей Швед.

Ох, тяжело бы нам было без Шведа! Но 30 очков и 8 передач все говорят сами за себя. Алексей многое забил в начале. И еще больше – в конце. Точные трешки лидера «Химок» и нынешней сборной России решили исход встречи в последние минуты.

– Мы вели 12-14 очков по ходу первой половины, но потом опять что-то произошло – как и против Латвии, – продолжает Швед. – Наверное, где-то расслабились, дали соперникам вернуться, сократить отставание, и они поймали кураж. Хорошо, что в итоге все же их дожали.

– Вы в конце попали важные броски. Чувствовали, что не промахнетесь?

– Всегда бы знать, что точно попадешь – вот это было бы идеально! – смеется Алексей. – Но нет, так не бывает. Надо просто играть по ситуации. У меня были промахи по ходу матча, но партнеры продолжали в меня верить. Ставили заслоны, выводили на удобные позиции, отдавали мне передачи. Не было такого – или я, или никто. Я просто чувствовал доверие команды и продолжал бросать. Получилось удачно. В другой раз на моем месте может быть кто-то другой. Вообще, вся наша сборная сыграла отлично. Со скамейки много добавили Виталик Фридзон, Семен Антонов, Никита Курбанов. Мы знаем, что можем положиться друг на друга. Атмосфера сейчас, конечно, прекрасная – лучше, чем когда-то была.

– Выходной после игры с Латвией пошел на пользу?

– Немного. Хотя чистого выходного у нас не было за весь турнир. Даже если не играем матч, все равно тренируемся, проводим командные собрания... Может, в пятницу выйдет иначе, но нам предстоит переезд в европейскую часть Стамбула. Хотя это все равно лучше, чем лететь из другой страны – проходить все процедуры в аэропорту, несколько часов в самолете... А отдых все-таки нужен.

– Показалось, что в первой половине наша команда часто играла на публику. И не всегда удачно.

– Мы не стремились сделать что-то красивое. Но если можно навесить под «парашют» – почему бы, в конце концов, не навесить? Иногда такая передача даже проще обычной. Все зависит от конкретной ситуации.

БАЗАРЕВИЧ: НЕ ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН МОЗГОВЫМ

– Итог группового этапа? Мы по-прежнему ищем свою игру, – привычно медленно и аккуратно подбирает слова Сергей Базаревич. – Надеюсь, найдем ее в ближайших матчах. Швед пропустил несколько игр при подготовке к Евробаскету, так что нам приходится наверстывать упущенное в боевых условиях. Но мы прожолжаем расти, как команда.

– Почему с британцами все было так тяжело?

– Слушайте, они умеют играть в баскетбол! Дэн Кларк свой лучший матч на турнире провел, забил четыре трешки. Плюс всей сборной было нечего терять. Играли свободно - на себя, на свой авторитет, на публику. Мы же где-то свои очки не набрали. Повели бы «плюс 20» к большому перерыву – все могло сложиться куда проще.

– Что случилось в третьей четверти? Как и с Латвией, мы растеряли все преимущество.

– Вряд ли это случайность. Видимо, есть проблема, которую я пытаюсь понять. Возникла потеря концентрации, минутная расслабленность, а потом вся команда занервничала. Хорошо, что смогли с этим справиться в конце.

– С кем лучше встретиться в 1/8 финала – с Хорватией или Венгрией?

– Наш главный соперник – мы сами. А рассуждать, кто удобнее из других команд... Сейчас общий уровень серьезно подтянулся. Ни одну сборную нельзя назвать слабой. Так что надо быть готовыми ко всем.

– Как главного тренера, вас не смутили попытки сборной действовать излишне красиво в отдельных моментах? Швед и Мозгов не раз пытались разыграть «парашют».

– Скажем так – я не был доволен Тимофеем сегодня. Может, слишком ранее начало матча ему не подходит... Но собранности у Мозгова не было. Все эти попытки набрать очки «аллей-упами» или данками к хорошему не приводят. А энергии, чтобы забить мяч в кольцо «с мясом», ему почему-то не хватало.

– Перед началом турнира вы как-то сказали – сборной надо добавить огня. Сейчас огня хватает?

– Даже слишком. Настолько, что порой приходится тушить!