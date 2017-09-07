Турнир, который спасет российский футбол

«Советский спорт» – о футбольном турнире с великой историей, который дарит счастье всем.

ФУТБОЛИСТЫ ЕСТЬ?

Недавно экспериментальный состав сборной России по футболу играл с «Динамо». Сначала все очень долго возмущались - зачем сборной играть с клубом и все такое. Но потом посмотрели на крутых Миранчуков, Заболотного, который забивает, Шахова, постепенно становящегося преемником братьев Березуцких и решили: футболисты в России есть. Хотя до этого считалось, что за сборную играть вообще некому.

На самом деле, нам давно пора понять, что главный бич российского футбола – это не «Бентли» Кокорина, хотя и это проблема, а государственность и ее отрицательное влияние на детских тренеров. Качество их работы у нас оценивается не количеством и качеством выращенных футболистов, а медальками областных соревнований.

Все боятся лишиться даже того скромного финансирования, что есть. Поэтому в футболе у нас куча блатных, «переписанных» и дуболомов, которые за счет своего физического превосходства на детском уровне могут добывать те самые медальки.

Но это достаточно упрощенная картина. Так происходит не всегда и не везде. Появление и развитие частных школ, а также академий, вроде той, что построил Сергей Галицкий в Краснодаре, со временем решит часть проблем, многие из которых мы так часто придумываем себе сами.

Люди из нашего футбольного мира перестали замечать то, что находится под носом. А почему? Да просто однажды в российский футбол пришли большие деньги, которые легко давались и также легко уходили. Вместо того, чтобы работать на перспективу, мы делали все для удовлетворения амбиций дядь с большими кошельками, которые насмотрелись на «Челси» Романа Абрамовича и захотели также.

Это дало свои плоды – например, в виде Кубков УЕФА от ЦСКА и «Зенита», а также бронзы волшебного Евро-2008 для нашей сборной. Но вместе с этим мы потеряли нечто более важное. Вспомните, когда в последний раз вы слышали мощную, захватывающую историю о том, как парень со двора попал в большой футбол? Кроме Александра Зинченко, который сначала гонял в ЛФЛ, а потом оказался в академии «Шахтера», следом зажег в Уфе и в итоге перешел в «Манчестер Сити» к Пепу Гвардиоле, я что-то таких не помню.

ЧТО ТАКОЕ КОЖАНЫЙ МЯЧ?

Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев, Андрей Шевченко. Знаете, что их объединяет? Карьеры этих замечательных людей стартовали во дворе. Прежде, чем оказаться в системе клубов, которые их в итоге воспитали, они гоняли за свои команды на «Кожаном мяче» - самых массовых футбольных соревнованиях на территории когда-то СССР, а теперь России. Идейным вдохновителем этого турнира был легендарный Лев Яшин – не просто великий вратарь, а человек, который досконально знал футбол и жизнь.

В этом году «Кожаному мячу» исполнилось 53 года. Эта инициатива не умерла, даже когда страну трясло от экономико-политических пертурбаций, а традиции одна за одной рушились на глазах. «КМ» выжил и прекрасно чувствует себя по сей день. Мало того, турнир оброс мощными коммерческими связями. Шутка ли, с 2009 года титульным спонсором соревнований является могучий бренд Coca-Cola, и Кубок победителей «Кожаного мяча» также носит это название.

Объяснять, что такое Coca-Cola, не нужно. Эта компания уже давно прочно внедрилась в мировое футбольное сообщество и крепко связана с ФИФА. Официальный спонсор всех чемпионатов мира по футболу, начиная с 1978 года, как-никак. И тут такое внимание к российскому футбольному рынку. Одним словом, респект таким парням.

МНОГИМ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

Потому что организован турнир просто блестяще. В России вообще-то не принято обращать внимание на мелочи, когда речь идет о спортивных соревнованиях. Но «Кожаный мяч» – исключение из правил. В этом году финал турнира для двух возрастных групп проводился в южных городах. Мальчишки от 12 до 13 лет бились за Кубок в Краснодаре, ребятки постарше (14-15 лет) сошлись в Волгограде.

А теперь представьте: дети играли на натуральных газонах великолепного качества! Меня лично это поразило больше всего. Обычно наши клубы даже дышать не позволяют в сторону своих травяных полей, а тут на них выпустили толпу детишек. И это даже как-то слишком правильно для России!

Просто очень часто наше молодое поколение загоняют на синтетику не лучшего качества, на которой убиваются колени, спина и голеностопы. Кстати, из-за этого многие заканчивают с футболом, даже не начав толком в него играть. Достаточно вспомнить сборную Колыванова, которая брала золото юношеского Евро в 2006-м – я молчу про то, что из той команды во взрослом футболе не заиграл никто, но то, что почти все ребята потом рвали «кресты» и ломали себе карьеры – факт. Привет искусственным газонам первых поколений.

Но помимо этого, обертка у финальной части «Кожаного мяча» была покруче, чем у некоторых соревнований среди взрослых. Большой медиа-экран, установленный рядом с полем, на котором показывали ролики, посвященные турниру, а потом заставками всплывали цитаты Льва Яшина, было видеть очень непривычно. Впрочем, задумка и исполнение – огонь!

Хороший звук, музыка, живой комментарий Нобеля Арустамяна и волгоградские 30 теплых градусов – в такой атмосфере и должны проводиться подобные соревнования. Подумали и о зрителях – для них зону «активити» построила Coca-Cola. За воротами стадиона «Зенит», который станет предматчевой тренировочной площадкой для одной из сборных во время ЧМ, расположились шатры, в которых разливались бесплатные прохладительные напитки, стенд, на котором все желающие могли написать пожелания сборной России, которая в следующем году сыграет на чемпионате мира. Тем же, кто ленится писать от руки, предлагали сделать видеообращение.

Развлечение для себя могли найти и те, кто родился с футбольным мячом, но на поле почему-то не вышел. Там же, на беговой дорожке стадиона ребятам предлагали несколько челленджей – обводить конусы на скорость, бить на точность и пытаться попасть мячом в мусорный бак. Неплохо.

«СТРЕЛА», ВПЕРЕД!

Но самое главное – это все-таки футбол. Смотреть за тем, как играют простые ребята без футбольного образования, оказалось гораздо интереснее, чем наблюдать некоторые матчи РФПЛ. Тактики там, конечно, было мало, хотя «Спартак» из Горно-Алтайска, бившийся за «бронзу» с «Лапландией» из Мурманска, всячески пытался в оборонительной фазе выстаиваться в каноничной формации 4-2-3-1.

Конечно, все это рушилось, ведь азарт и эмоции перехлестывали, установки тренеров забывались, а их крики с бровки вообще никому не были слышны. При этом я бы не назвал то, что происходило на поле, типичными дворовыми разборками. Здесь не ставили пенальти после трех угловых, в воротах не обязательно стоял толстый, а хозяин мяча не забирал его с собой, когда мама звала обедать.

Зато было много крутой игры один в один, породистых сольных проходов и… очень хороших действий в защите. В матче за третье «Лапландия» забила свой единственный гол в контратаке, благодаря сольному проходу своего нападающего, который намотал на себя троих игроков «Спартака» и хитро покатил под опорную вратарю. Если на трибунах присутствовали скауты, они определенно должны были отметить этого парня. Потом Мурманск качественно отсиделся в обороне по заветам Жозе Моуриньо, а счет так и остался 1:0.

Финал получился не менее зрелищным с точки зрения футбола, но интриги в нем было меньше. Перед решающей игрой с напутственной речью выступил первый вице-президент РФС, «крестный отец» российского футбола – Никита Павлович Симонян. Парни, которые готовились выйти на поле в этот момент, ловили каждое слово мэтра, возможно из-за этого некоторые перегорели.

Но это были явно не футболисты псковской «Стрелы». Мяч в ворота «Премьер-лиги» из Кстова они вогнали уже в первой атаке, а через пару минут вкатили второй. То же самое они повторили во втором тайме и выиграли финал со счетом 4:0. Но все внимание трибун где-то с середины второго игрового отрезка было приковано исключительно к вратарю «Премьер-лиги», рост которого был от силы 160 сантиметров. В семиметровых воротах его порой было трудно отыскать.

Так вот, этот парень отыграл свой отрезок на ноль, хотя соперник частенько создавал опасность возле его ворот и даже бил из пределов штрафной. Но грамотный выбор позиции помогал ему справляться с этими трудностями. Каждый его сэйв сопровождался аплодисментами трибун. Потому что такие парни доказывают, что в спорте нет места предрассудкам. Да, его команда проиграла, но парень все равно капитальный красавчик.

НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА

А теперь самое главное. К чему все это. Я вполне допускаю, что молодые ребята готовы были биться, стираться в подкатах, носиться по полю ради красивого Кубка Coca-Cola, но в этот раз все было гораздо круче. Победители «Кожаного мяча»-2017 будут болл-боями на финале чемпионата мира! Вот эти псковские ребята, которые еще вчера гоняли обшарпанный мяч по пустырям на границе с Эстонией, теперь получат крутейший экип и будут подавать мячи Кроосу, Мюллеру, Иньесте, да неважно кому, в финале главного футбольного турнира четырехлетия. Это ли не счастье?

Ну а если отмотать в начало текста и перечитать лирическое отступление, то вот к чему оно было написано. После финала «Кожаного мяча» возрастной группы 12-13 лет, академия «Краснодара» взяла в свои ряды сразу трех мальчишек. Потому что на этом турнире играет нереальное количество талантов.

Мой дилетантский взгляд зацепили минимум четыре парня, которые играли в волгоградском финале. Да, быть может, они слабы тактически, зато технически оснащены получше многих футболистов нашей премьер-лиги и в футбол играют, потому что любят его, а не потому что паспорт. Леонид Слуцкий однажды сказал, что мы – нефутбольная страна. Возможно, он прав. Но это только потому, что мы сами ничего не делаем, чтобы она стала другой. А между тем, у нас под носом проводят турнир, который может избавить нас от всех проблем. Обратите внимание на «Кожаный мяч», и очень скоро Виктор Гусев перестанет быть виноватым в поражениях сборной России.