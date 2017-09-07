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Турнир, который спасет российский футбол

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир, который спасет российский футбол
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» – о футбольном турнире с великой историей, который дарит счастье всем.

ФУТБОЛИСТЫ ЕСТЬ?

Недавно экспериментальный состав сборной России по футболу играл с «Динамо». Сначала все очень долго возмущались - зачем сборной играть с клубом и все такое. Но потом посмотрели на крутых Миранчуков, Заболотного, который забивает, Шахова, постепенно становящегося преемником братьев Березуцких и решили: футболисты в России есть. Хотя до этого считалось, что за сборную играть вообще некому.

На самом деле, нам давно пора понять, что главный бич российского футбола – это не «Бентли» Кокорина, хотя и это проблема, а государственность и ее отрицательное влияние на детских тренеров. Качество их работы у нас оценивается не количеством и качеством выращенных футболистов, а медальками областных соревнований.

Все боятся лишиться даже того скромного финансирования, что есть. Поэтому в футболе у нас куча блатных, «переписанных» и дуболомов, которые за счет своего физического превосходства на детском уровне могут добывать те самые медальки.

Фото: «Советский спорт»

Но это достаточно упрощенная картина. Так происходит не всегда и не везде. Появление и развитие частных школ, а также академий, вроде той, что построил Сергей Галицкий в Краснодаре, со временем решит часть проблем, многие из которых мы так часто придумываем себе сами.

Люди из нашего футбольного мира перестали замечать то, что находится под носом. А почему? Да просто однажды в российский футбол пришли большие деньги, которые легко давались и также легко уходили. Вместо того, чтобы работать на перспективу, мы делали все для удовлетворения амбиций дядь с большими кошельками, которые насмотрелись на «Челси» Романа Абрамовича и захотели также.

Это дало свои плоды – например, в виде Кубков УЕФА от ЦСКА и «Зенита», а также бронзы волшебного Евро-2008 для нашей сборной. Но вместе с этим мы потеряли нечто более важное. Вспомните, когда в последний раз вы слышали мощную, захватывающую историю о том, как парень со двора попал в большой футбол? Кроме Александра Зинченко, который сначала гонял в ЛФЛ, а потом оказался в академии «Шахтера», следом зажег в Уфе и в итоге перешел в «Манчестер Сити» к Пепу Гвардиоле, я что-то таких не помню.

ЧТО ТАКОЕ КОЖАНЫЙ МЯЧ?

Фото: «Советский спорт»

Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев, Андрей Шевченко. Знаете, что их объединяет? Карьеры этих замечательных людей стартовали во дворе. Прежде, чем оказаться в системе клубов, которые их в итоге воспитали, они гоняли за свои команды на «Кожаном мяче» - самых массовых футбольных соревнованиях на территории когда-то СССР, а теперь России. Идейным вдохновителем этого турнира был легендарный Лев Яшин – не просто великий вратарь, а человек, который досконально знал футбол и жизнь.

В этом году «Кожаному мячу» исполнилось 53 года. Эта инициатива не умерла, даже когда страну трясло от экономико-политических пертурбаций, а традиции одна за одной рушились на глазах. «КМ» выжил и прекрасно чувствует себя по сей день. Мало того, турнир оброс мощными коммерческими связями. Шутка ли, с 2009 года титульным спонсором соревнований является могучий бренд Coca-Cola, и Кубок победителей «Кожаного мяча» также носит это название.

Объяснять, что такое Coca-Cola, не нужно. Эта компания уже давно прочно внедрилась в мировое футбольное сообщество и крепко связана с ФИФА. Официальный спонсор всех чемпионатов мира по футболу, начиная с 1978 года, как-никак. И тут такое внимание к российскому футбольному рынку. Одним словом, респект таким парням.

МНОГИМ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

Фото: «Советский спорт»

Потому что организован турнир просто блестяще. В России вообще-то не принято обращать внимание на мелочи, когда речь идет о спортивных соревнованиях. Но «Кожаный мяч» – исключение из правил. В этом году финал турнира для двух возрастных групп проводился в южных городах. Мальчишки от 12 до 13 лет бились за Кубок в Краснодаре, ребятки постарше (14-15 лет) сошлись в Волгограде.

А теперь представьте: дети играли на натуральных газонах великолепного качества! Меня лично это поразило больше всего. Обычно наши клубы даже дышать не позволяют в сторону своих травяных полей, а тут на них выпустили толпу детишек. И это даже как-то слишком правильно для России!

Просто очень часто наше молодое поколение загоняют на синтетику не лучшего качества, на которой убиваются колени, спина и голеностопы. Кстати, из-за этого многие заканчивают с футболом, даже не начав толком в него играть. Достаточно вспомнить сборную Колыванова, которая брала золото юношеского Евро в 2006-м – я молчу про то, что из той команды во взрослом футболе не заиграл никто, но то, что почти все ребята потом рвали «кресты» и ломали себе карьеры – факт. Привет искусственным газонам первых поколений.

Но помимо этого, обертка у финальной части «Кожаного мяча» была покруче, чем у некоторых соревнований среди взрослых. Большой медиа-экран, установленный рядом с полем, на котором показывали ролики, посвященные турниру, а потом заставками всплывали цитаты Льва Яшина, было видеть очень непривычно. Впрочем, задумка и исполнение – огонь!

Хороший звук, музыка, живой комментарий Нобеля Арустамяна и волгоградские 30 теплых градусов – в такой атмосфере и должны проводиться подобные соревнования. Подумали и о зрителях – для них зону «активити» построила Coca-Cola. За воротами стадиона «Зенит», который станет предматчевой тренировочной площадкой для одной из сборных во время ЧМ, расположились шатры, в которых разливались бесплатные прохладительные напитки, стенд, на котором все желающие могли написать пожелания сборной России, которая в следующем году сыграет на чемпионате мира. Тем же, кто ленится писать от руки, предлагали сделать видеообращение.

Развлечение для себя могли найти и те, кто родился с футбольным мячом, но на поле почему-то не вышел. Там же, на беговой дорожке стадиона ребятам предлагали несколько челленджей – обводить конусы на скорость, бить на точность и пытаться попасть мячом в мусорный бак. Неплохо.

«СТРЕЛА», ВПЕРЕД!

Фото: «Советский спорт»

Но самое главное – это все-таки футбол. Смотреть за тем, как играют простые ребята без футбольного образования, оказалось гораздо интереснее, чем наблюдать некоторые матчи РФПЛ. Тактики там, конечно, было мало, хотя «Спартак» из Горно-Алтайска, бившийся за «бронзу» с «Лапландией» из Мурманска, всячески пытался в оборонительной фазе выстаиваться в каноничной формации 4-2-3-1.

Конечно, все это рушилось, ведь азарт и эмоции перехлестывали, установки тренеров забывались, а их крики с бровки вообще никому не были слышны. При этом я бы не назвал то, что происходило на поле, типичными дворовыми разборками. Здесь не ставили пенальти после трех угловых, в воротах не обязательно стоял толстый, а хозяин мяча не забирал его с собой, когда мама звала обедать.

Зато было много крутой игры один в один, породистых сольных проходов и… очень хороших действий в защите. В матче за третье «Лапландия» забила свой единственный гол в контратаке, благодаря сольному проходу своего нападающего, который намотал на себя троих игроков «Спартака» и хитро покатил под опорную вратарю. Если на трибунах присутствовали скауты, они определенно должны были отметить этого парня. Потом Мурманск качественно отсиделся в обороне по заветам Жозе Моуриньо, а счет так и остался 1:0.

Финал получился не менее зрелищным с точки зрения футбола, но интриги в нем было меньше. Перед решающей игрой с напутственной речью выступил первый вице-президент РФС, «крестный отец» российского футбола – Никита Павлович Симонян. Парни, которые готовились выйти на поле в этот момент, ловили каждое слово мэтра, возможно из-за этого некоторые перегорели.

Но это были явно не футболисты псковской «Стрелы». Мяч в ворота «Премьер-лиги» из Кстова они вогнали уже в первой атаке, а через пару минут вкатили второй. То же самое они повторили во втором тайме и выиграли финал со счетом 4:0. Но все внимание трибун где-то с середины второго игрового отрезка было приковано исключительно к вратарю «Премьер-лиги», рост которого был от силы 160 сантиметров. В семиметровых воротах его порой было трудно отыскать.

Так вот, этот парень отыграл свой отрезок на ноль, хотя соперник частенько создавал опасность возле его ворот и даже бил из пределов штрафной. Но грамотный выбор позиции помогал ему справляться с этими трудностями. Каждый его сэйв сопровождался аплодисментами трибун. Потому что такие парни доказывают, что в спорте нет места предрассудкам. Да, его команда проиграла, но парень все равно капитальный красавчик.

НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА

Фото: «Советский спорт»

А теперь самое главное. К чему все это. Я вполне допускаю, что молодые ребята готовы были биться, стираться в подкатах, носиться по полю ради красивого Кубка Coca-Cola, но в этот раз все было гораздо круче. Победители «Кожаного мяча»-2017 будут болл-боями на финале чемпионата мира! Вот эти псковские ребята, которые еще вчера гоняли обшарпанный мяч по пустырям на границе с Эстонией, теперь получат крутейший экип и будут подавать мячи Кроосу, Мюллеру, Иньесте, да неважно кому, в финале главного футбольного турнира четырехлетия. Это ли не счастье?

Ну а если отмотать в начало текста и перечитать лирическое отступление, то вот к чему оно было написано. После финала «Кожаного мяча» возрастной группы 12-13 лет, академия «Краснодара» взяла в свои ряды сразу трех мальчишек. Потому что на этом турнире играет нереальное количество талантов.

Мой дилетантский взгляд зацепили минимум четыре парня, которые играли в волгоградском финале. Да, быть может, они слабы тактически, зато технически оснащены получше многих футболистов нашей премьер-лиги и в футбол играют, потому что любят его, а не потому что паспорт. Леонид Слуцкий однажды сказал, что мы – нефутбольная страна. Возможно, он прав. Но это только потому, что мы сами ничего не делаем, чтобы она стала другой. А между тем, у нас под носом проводят турнир, который может избавить нас от всех проблем. Обратите внимание на «Кожаный мяч», и очень скоро Виктор Гусев перестанет быть виноватым в поражениях сборной России.

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