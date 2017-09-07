Особенный сезон для Кононова. Или во что играет «Ахмат»
Нынешний сезон расскажет нам про Олега Кононова то, что мы еще не знали – насколько хорош этот специалист, когда на первом месте стоит результат.
«Ахмат»
всего лишь вторая команда в российской карьере Олега Кононова. Первой был
«Краснодар». Представители краснодарского клуба никогда не скрывали, что
атакующий стиль для них даже важнее, чем результат. Другой такой команды в
премьер-лиге просто нет. Поэтому Кононов даже в сложных матчах придерживался
философии. Переход в «Ахмат» для него – возможность показать, что он умеет не
только налаживать атакующие взаимодействия, но и драться за результат, порой
даже отходя от игры первым номером.
КРАСНОДАРСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В
«Краснодаре» Кононов показал, что умеет ставить футбол с игрой в мелкий пас. Но
результат такая игра будет приносить лишь тогда, когда каждый винтик сидит на
своем месте. Наличие необходимых винтиков – условие, без которого идея не имеет смысла.
Показателен
сезон-2015/16. Все помнят, какую феерию устроили Федор Смолов и Павел Мамаев на
финише. По итогам чемпионата России первый набрал 27 очков по системе гол+пас»,
а второй 23. Но многие забывают, как «Краснодар» начинал сезон. Из первых 12
игр в национальном чемпионате «быки» выиграли лишь три! Смолов отметился двумя
голами и двумя пасами, Мамаев – тремя голами и одной передачей. По-настоящему
прорвало их уже после зимнего перерыва. Произошло это благодаря тому, что Кононов
сделал Смолова центральным нападающим – в первой половине сезона им был Ари.
Бразилец уступает Федору в умении открываться лицом к воротам на грани офсайда
под проникающие передачи.
В том сезоне
«быки» стали второй команде по результативности, забив 54 мяча. Но вот что
интересно – в первой половине в среднем за игру они забивали 1,6 гола (29 в 18
матчах), тогда как во второй 2,1 (25 в 12).
Подобное
преображение у «быков» было и в сезоне-2014/15. После зимних каникулы они
забивали в среднем по 2 мяча за матч (26 голов в 13 играх), тогда как до них
1,5 (26 в 17 матчах). И там тоже был игрок, с которым преображение связано –
перешедший из «Спартака» на правах аренды Роман Широков. По умению играть в
одно-два касания, что очень важно в системе «Краснодара», в России равных ему в
последние годы не было. Тогда он забил четыре гола и сделал четыре голевые
передачи.
В сезоне-2014/15
«Краснодар» занял третьем место, в сезоне-2015/16 – четвертое. Выше «быки» не
поднимались. Могли не подняться так высоко и в тех сезонах, если бы не было
идеально подходящих под стиль исполнителей.
ГРОЗНЕНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ
В два
последних сезона работы Конова «Краснодар» входил в двойку лучших команд России
по среднему количеству передач за матч. В сезоне-2014/15 «быки» уступили лишь
ЦСКА – 432 передачи против 447. В следующем сезоне «армейцев» они даже
превзошли – 482 против 470. На этом фоне любопытно, что «Ахмат» при Кононове
делает 320 пасов! Это 11-й результат в премьер-лиге.
Особняком
стоит встреча «Ахмата» с ЦСКА. Команда Кононова отдала сопернику мяч. Ее
владение мячом составило всего лишь 24,5%! За матч подопечные Кононова сделали
лишь 212 передач! Настолько обезмяченным «Ахмат» еще не выглядел – даже в игре
с «Зенитом» футболисты этой команды выполнили 407 передач! Но это не помешало
им одержать победу – 1:0. Победа над ЦСКА получилась для «Ахмата» весьма кстати
– грозненцы прервали серию из четырех поражений. Этим Кононов показал, что
результат для «Ахмата» сейчас первичен. Подобное можно было понять и по
стартовому составу «Ахмата» – на скамейке запасных игру с ЦСКА начал Олег
Иванов – безумно техничный, но столь же медлительный футболист.
В игре с
ЦСКА Кононов отошел от атакующего футбола. Между тем, «Ахмат» в этом сезоне его
уже демонстрировал. Например, в матче против московского «Динамо». Тогда, во
время паузы на водопой наставник говорил футболистам, как взламывать чужую
штрафную: «Пас-пас и входим в атаку». «Ахмат» тогда много контролировал мяч
(437 передач) и заслуженно победил – 2:0. Диспетчером команды в опорной зоне
был Олег Иванов. Значит, желание комбинировать накоротке в фазе атаки у
Кононова по-прежнему есть.
По
увиденному в начале сезона можно сделать предположение, что «Ахмат» Кононова от
его «Краснодара» будет отличаться тактической вариативностью – сегодня мы можем
закрыться, а завтра выдадим концерт. Что и когда будет, угадать не дано.
Поэтому за «Ахматом» нынче очень интересно следить.