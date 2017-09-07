Особенный сезон для Кононова. Или во что играет «Ахмат»

Нынешний сезон расскажет нам про Олега Кононова то, что мы еще не знали – насколько хорош этот специалист, когда на первом месте стоит результат.

«Ахмат» всего лишь вторая команда в российской карьере Олега Кононова. Первой был «Краснодар». Представители краснодарского клуба никогда не скрывали, что атакующий стиль для них даже важнее, чем результат. Другой такой команды в премьер-лиге просто нет. Поэтому Кононов даже в сложных матчах придерживался философии. Переход в «Ахмат» для него – возможность показать, что он умеет не только налаживать атакующие взаимодействия, но и драться за результат, порой даже отходя от игры первым номером.

КРАСНОДАРСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В «Краснодаре» Кононов показал, что умеет ставить футбол с игрой в мелкий пас. Но результат такая игра будет приносить лишь тогда, когда каждый винтик сидит на своем месте. Наличие необходимых винтиков – условие, без которого идея не имеет смысла.

Показателен сезон-2015/16. Все помнят, какую феерию устроили Федор Смолов и Павел Мамаев на финише. По итогам чемпионата России первый набрал 27 очков по системе гол+пас», а второй 23. Но многие забывают, как «Краснодар» начинал сезон. Из первых 12 игр в национальном чемпионате «быки» выиграли лишь три! Смолов отметился двумя голами и двумя пасами, Мамаев – тремя голами и одной передачей. По-настоящему прорвало их уже после зимнего перерыва. Произошло это благодаря тому, что Кононов сделал Смолова центральным нападающим – в первой половине сезона им был Ари. Бразилец уступает Федору в умении открываться лицом к воротам на грани офсайда под проникающие передачи.

В том сезоне «быки» стали второй команде по результативности, забив 54 мяча. Но вот что интересно – в первой половине в среднем за игру они забивали 1,6 гола (29 в 18 матчах), тогда как во второй 2,1 (25 в 12).

Подобное преображение у «быков» было и в сезоне-2014/15. После зимних каникулы они забивали в среднем по 2 мяча за матч (26 голов в 13 играх), тогда как до них 1,5 (26 в 17 матчах). И там тоже был игрок, с которым преображение связано – перешедший из «Спартака» на правах аренды Роман Широков. По умению играть в одно-два касания, что очень важно в системе «Краснодара», в России равных ему в последние годы не было. Тогда он забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

В сезоне-2014/15 «Краснодар» занял третьем место, в сезоне-2015/16 – четвертое. Выше «быки» не поднимались. Могли не подняться так высоко и в тех сезонах, если бы не было идеально подходящих под стиль исполнителей.

ГРОЗНЕНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ

В два последних сезона работы Конова «Краснодар» входил в двойку лучших команд России по среднему количеству передач за матч. В сезоне-2014/15 «быки» уступили лишь ЦСКА – 432 передачи против 447. В следующем сезоне «армейцев» они даже превзошли – 482 против 470. На этом фоне любопытно, что «Ахмат» при Кононове делает 320 пасов! Это 11-й результат в премьер-лиге.

Особняком стоит встреча «Ахмата» с ЦСКА. Команда Кононова отдала сопернику мяч. Ее владение мячом составило всего лишь 24,5%! За матч подопечные Кононова сделали лишь 212 передач! Настолько обезмяченным «Ахмат» еще не выглядел – даже в игре с «Зенитом» футболисты этой команды выполнили 407 передач! Но это не помешало им одержать победу – 1:0. Победа над ЦСКА получилась для «Ахмата» весьма кстати – грозненцы прервали серию из четырех поражений. Этим Кононов показал, что результат для «Ахмата» сейчас первичен. Подобное можно было понять и по стартовому составу «Ахмата» – на скамейке запасных игру с ЦСКА начал Олег Иванов – безумно техничный, но столь же медлительный футболист.

В игре с ЦСКА Кононов отошел от атакующего футбола. Между тем, «Ахмат» в этом сезоне его уже демонстрировал. Например, в матче против московского «Динамо». Тогда, во время паузы на водопой наставник говорил футболистам, как взламывать чужую штрафную: «Пас-пас и входим в атаку». «Ахмат» тогда много контролировал мяч (437 передач) и заслуженно победил – 2:0. Диспетчером команды в опорной зоне был Олег Иванов. Значит, желание комбинировать накоротке в фазе атаки у Кононова по-прежнему есть.

По увиденному в начале сезона можно сделать предположение, что «Ахмат» Кононова от его «Краснодара» будет отличаться тактической вариативностью – сегодня мы можем закрыться, а завтра выдадим концерт. Что и когда будет, угадать не дано. Поэтому за «Ахматом» нынче очень интересно следить.