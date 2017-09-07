Пол Мерсон: «МЮ» ждет непростой матч, а «Челси» предстоит серьезный тест

Эксперт телеканала Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на ближайшие матчи АПЛ.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

«Не думаю, что это будет тактическая дуэль. Обе команды любят идти в атаку, поэтому нас ждет яркая игра с большим количеством опасных моментов.

«Сити» и «Ливерпуль» не любят отсиживаться в обороне. Но если говорить о фаворитах, то я отдам предпочтение «Манчестеру». Почему? Мне кажется, «горожане» чуть лучше обороняются.

Что касается Окслейд-Чемберлена, то он надеется провести хороший матч. Однако, у него есть маленькая проблема – Джордан Хендерсон и Эмре Джан. Учитывая этот факт, я не думаю, что Алекс появится в основе. Он ведь переходил в «Ливерпуль», как игрок центра. Или я что-то не понимаю?».

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«Лестер» – «Челси»

«Еще один хороший матч. «Лестер» неплохо начал текущий сезон. У них были шансы на «Олд Траффорд», особенно при счете 0:0. Думаю, для «Челси» это будет серьезный тест.

В прошлом году «синие» неплохо сыграли против «Лестера» на выезде. В этот раз я думаю, что команда Конте также выйдет победителем, но уже не так убедительно».

«Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед»

«Пока команда Моуринью меня не впечатляет. Да, они выиграли все три матча, но я не могу сказать, что клуб сделал огромный шаг. Они забили три быстрых гола «Суонси», разобрались с «Вест Хэмом» за 25 минут, и обыграли «Лестер», хотя, как я говорил, будь на месте «лис» соперник выше классом, все бы сложилось иначе.

С другой стороны, стоит признать, что «Юнайтед» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. У них появилась скорость и мощь. Это будет очень сложный матч для «Манчестера», но я думаю, что они победят».

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