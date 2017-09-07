«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян

После поражения Андрея Рублева от Рафаэля Надаля все россияне завершили выступление на US Open. «Советский спорт» подводит итоги турнира для наших игроков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. МАРИЯ ШАРАПОВА

Мы ждали - и дождались! Назло отдельным острым на язык соперницам, Шарапова получила wild card в основу US Open и вернулась в Тур после двух травм. По-королевски вернулась! В первом же круге убрала с дороги вторую ракетку планеты Симону Халеп. Потом с трудом прошла венгерку Тимею Бабош, без особых проблем - американку Соню Кенин (с которой до этого пообщалась по-русски в раздевалке, ведь Кенин - родом из Москвы), и вышла в четвертый круг. Но по всему было видно - долгая пауза не пошла Марии на пользу. Когда кураж прошел, а усталость, наоборот, накопилась, Шарапова уступила в трех сетах латвийке Анастасии Севастовой - надежной, как швейцарские часы, и спокойной, как удав после сытного ужина. Хотя, глядя на сетку, кто верил изначально, что Мария пройдет так далеко?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

– Конечно, я могла сыграть лучше. Но в итоге допустила, что в этом матче все решила «физика». В концовке я играла не так агрессивно, дала сопернице почувствовать уверенность в себе, и это полностью изменило ход матча. Но я довольна прошедшей неделей. Я провела здесь четыре матча - на центральном корте, перед полными трибунами. Почувствовала, что в свои 30 лет все еще могу выступать на высочайшем уровне, хотя когда-то даже не думала, что буду способна на это в таком возрасте. А главное - завтра мне не надо ложиться в аппарат МРТ!

ПРОРЫВ. АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Рублев только в конце июня вошел в топ-100, в Нью-Йорк приехал 53-м в мире, и никто не ожидал от парня выхода в четвертьфинал! Андрей, похоже, удивил сам себя. Без особой практики на американском харде (перед US Open провел всего три матча в США, одержав одну победу), россиянин на кортах «Флашинг Мидоуз» прошел Григора Димитрова, Давида Гоффена (первый сейчас в топ-10, второй - недавно там был), разгромил Аляжа Бедене и отдал лишь сет Дамиру Джумхуру. Да, на поединок с Надалем ни сил, ни мастерства не хватило. Но когда тебе 19 лет, и ты играешь в четвертьфинале US Open, это уже - победа! Если прогресс продолжится тем же темпом, страшно представить, к чему будет готов Рублев через год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

– Всегда был поклонником Рафы и вот - сыграл с ним очный матч! Матч, который показал - насколько и в чем я слабее теннисистов элиты. У меня есть удары, которые позволяют с ними бороться, но в целом эти парни гораздо лучше меня. Физической силы хватает, но тот же Надаль сейчас намного быстрее! Зато теперь знаю, над чем работать - над скоростью, работой ног. И над нервами.

УСПЕХ. ДАРЬЯ КАСАТКИНА

Рублев выиграл юниорский «Ролан Гаррос»-2014. Касаткина - тоже. Сейчас Андрей дошел до четвертьфинала взрослого US Open - Дарья едва не повторила этот успех. В Нью-Йорке молодая россиянка (сейчас ей - 20 лет) остановила чемпионку Парижа, ровесницу Елену Остапенко - бестактная латвийка в своей манере даже не посмотрела на соперницу, пожав ей руку после поражения. Увы, в восьмерку сильнейших Касаткину не пустила другая теннисистка из Прибалтики - Кайя Канепи. Впрочем, даже так в активе Дарьи - лучший в ее карьере результат на «Большом шлеме».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

– Этот сезон - очень неровный, у меня было много неудач. Так что особенно приятно, что в Нью-Йорке я впервые вышла в четвертый круг! Хотя теперь об этом надо забыть - чтобы лучше провести оставшиеся турниры. До отпуска пока далеко...

ПОРАЖЕНИЕ. СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Сразу восемь девушек претендовали на вершину рейтинга по итогам US Open. И Светлана Кузнецова - в их числе. Увы, проблемы с левым запястьем испортили россиянке турнир, который она когда-то выграла (точнее - в 2004 году). И если в первом круге Светлана, уйдя с трех матчболов, прошла Маркету Вондроушову, то на японку Куруми Нара ей сил уже не хватило.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

– Я рада, что выжила в матче с Вондроушовой, но недовольна своим выступлением здесь. Приятно, когда уходишь с матчболов. Но проблемы с запястьем серьезно осложнили мне игру. Тем более, у меня раньше никогда их не было.

БИТВА. МИХАИЛ ЮЖНЫЙ

До успеха Рублева Михаил Южный был последним россиянином, игравшим в четвертьфинале «Большого шлема». Кстати, как раз в Нью-Йорке - в 2013 году. Но сейчас ветеран сборной выпал из топ-100, давно всерьез ни за что не боролся, и многие задаются вопросом - зачем он продолжает играть? Возможно, для этого - чтобы в один хороший день дать бой Федереру. И едва не пройти несокрушимого Роджера!

За 16 предыдущих встреч с швейцарцем Южный выиграл всего пять сетов. Ни разу не победил. Теперь впервые смог взять у Роджера две партии. И едва не дожать его в концовке! Увы, сказалась элементарная усталость. К подобной битве Михаил был не готов. Судороги сковали движения, врача из-за этого звать нельзя, брать медицинский перерыв - тем более.... И Федерер спокойно «добил» соперника в пятом сете, пользуясь тем, что Южный ходит по корту пешком.

Роджер Федерер и Михаил Южный Фото: Gettyimages.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

– В концовке я мог двигаться лишь влево-вправо. Вперед-назад - уже не мог. Даже если бы я умирал от судорог, то все равно не мог позвать на корт врача! Теперь это неважно. Я ищу позитив в этом матче. Впервые в карьере я взял у Роджера два сета. Разве не круто? Но я не счастлив - ведь я не победил. В конце концов, Федерер - не бог. Он такой же человек, как и мы.