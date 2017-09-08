«Футболисты не заслуживают таких заработков»

Сергей Баранов и Аделина Ибатуллина Фото: Федерация современного пятиборья России

В минувшее воскресенье в Москве прошел Кубок Кремля. Вторым дуэтом на эти престижные соревнования Федерация современного пятиборья России (ФСПР) выставила юниоров Сергея Баранова и Аделину Ибатуллину. «Советский спорт» знакомит вас с перспективными спортсменами.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сергей БАРАНОВ Родился 7 сентября 1997 года в Лысково (Нижегородская область).

Чемпион мира среди юниоров (2016), Двукратный чемпион мира среди кадетов (2015), трехкратный чемпион Европы среди кадетов (2015). Аделина ИБАТУЛЛИНА Родилась в Уфе 26 января 1999 года.

Двукратная чемпионка мира среди кадетов (2016, 2017), трехкратная чемпионка Европы среди кадетов (2015).

Мы подготовили одинаковые вопросы для Сергея и Аделины, устроив своеобразный перекрестный допрос. Вот, что из этого получилось.

1. Что подумали, когда вам сообщили об участии в Кубке Кремля?

Сергей Баранов: – Это было неожиданно – мой первый старт на таком уровне да еще во взрослых соревнованиях. Но это же здорово – состязаться с лучшими пятиборцами мира!

Аделина Ибатуллина: – Очень обрадовалась. Не каждый день предлагают выступить в таком турнире. С нетерпением ждала начала старта.

2. Любимый вид пятиборья?

С.Б.: – Нравится комбайн, а вот плавать не очень люблю.

А.И.: – Не могу выделить какой-то один, нравятся все виды.

3. Если б не пятиборье, каким видом спорта занимались?

С.Б.: – Только пятиборье. Больше ни за какими видами не слежу и даже не интересуюсь.

А.И.: – Однозначно – конным спортом. Я им занималась много лет. Потом переключилась на пятиборье. А вообще мне нравится синхронное плавание – очень красивый вид спорта.

4. Сколько надо тренироваться, чтоб стать, как Александр Лесун (олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира) или Лена Шенеборн (олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира)?

С.Б.: – Даже не знаю, что нужно, чтобы стать таким, как Лесун. Знаю точно одно – надо очень много работать. Я занимаюсь пятиборьем уже восемь лет. В периоды подготовки тренировки занимают по шесть часов в день. Надеюсь, такая работа даст свои плоды, и через какое-то время я приближусь к Саше по результатам.

А.И.: – Тут вопрос не в продолжительности, а в качестве тренировок. Конечно, если тренироваться час в день, никогда высот Лены Шенеборн не достигнешь. Полагаю, что у Лены очень грамотно выстроен тренировочный процесс. Ведь важно не только уметь дозировать нагрузки, но и правильно восстанавливаться.

5. Завидуете ли вы заработкам футболистов или хоккеистов?

С.Б.: – Иногда такие мысли посещают. Мы ведь тоже много работаем, а наши доходы не сопоставимы. Заслуживают ли они таких денег? Хоккеисты, думаю, заслуживают, а вот футболисты вряд ли.

А.И.: – Не сказать, чтоб завидую, но, наверное, клево столько получать. Если им столько платят, значит, они таких денег заслуживают. Мы на такие суммы не претендуем, но, думаю, не меньше их достойны хороших зарплат.

6. Матчи каких сборных хотели бы посетить во время ЧМ-2018 по футболу – Бразилии, Германии или России?

С.Б.: – Сходил бы на матч сборной России. Хочется наяву посмотреть, почему они так играю. Как? Не очень хорошо. Атрибутика? Обязательно взял бы российский флаг.

А.И.: – Знаю, что бразильцы в футболе очень сильны, но все-таки выбрала бы матч нашей сборной. Раскрасила щеки в цвета нашего флага – и на стадион. Поболеть за сборную России вместе с несколькими тысячами людей – это же такой прилив адреналина и патриотизма!