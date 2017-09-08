«Без Шведа у России был бы результат, как на прошлом Евро»

Алексей Швед Фото: FIBA

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин подвел итог выступления сборной России в групповом турнире Евробаскета.

«С ТУРЦИЕЙ И СЕРБИЕЙ МЫ ИГРАЛИ ВТОРЫМ НОМЕРОМ»

Начну с матча с Латвией, он получился провальным. Я имею в виду вторую половину, которую наши проиграли 20:50. Когда команда хорошо играет в защите, мы побеждаем. Если в защите начинает не ладиться, то любая команда нас переигрывает в защите. В этом случае мы не имеем возможности бежать в быстрый прорыв. А так как нет возможности бежать в быстрый прорыв, то сталкиваемся с организованной защитой соперников. А на организованной защите мы пробуксовываем. Потому что издалека мы не можем стабильно попадать, из-под щита тоже через раз забиваем. Получается отскок, а эти подборы еще собрать надо. Такая вот цепочка получается. Играем вроде неплохо, а оторваться в счет не можем. Начинаем вести 10 очков, это как сигнал, что у нас все нормально. Думаю, отчасти это клубная привычка. Повели в счете, а дальше легионеры разберутся – доведут до 20 очков.

Наши ребята сами не научились выигрывать эти матчи. Плюс 10, это такое преимущество, которое только надо развивать. А на Евробаскете команды не ломаются даже при минус 15.

– Но были ведь и две победы над серьезными соперниками.

– В матчах с Турцией и Сербией мы играли вторым номером. Мы хорошо изучили соперников, подстроились под их игру. И это все сработало.

Когда нас вынуждают играть первым номером, закрывают все наши козыри – например, перекрывают проход Шведу, прикрывают Мозгова под кольцом. И тогда нам нужно креативить, а вот с этим проблемы.

– На счет клубной привычки. Но ведь Курбанов, Воронцевич и Швед в своих клубах основные игроки.

– Курбанов, Воронцевич отлично подыгрывают. Они люди обоймы, но никогда на них не лежала главная ответственность. Когда Воронцевичу давали мяч, если нужно было забить важные два очка? Мяч всегда в этих случаях был у Де Коло, у Теодосича, у Лэнгдона или Смодиша. Единственный, кто тащит клубную команду за собой и кто тащит сборную на Евробаскете, это Швед.

«БЕЗ ШВЕДА МЫ СТОЛЬКО МАТЧЕЙ НЕ ВЫИГРАЛИ БЫ»

– Если бы не Швед, похоже, мы бы выиграли только один матч у Бельгии…

– Четыре года назад Швед сделал фол в концовке матча с Финляндией на Евробаскете. Тогда на него обрушилась большая волна критики. После этого я думал, но больше никогда не будет играть за сборную. На прошлом чемпионате два года назад без Шведа мы мучились – проигрывали в концовках. Почти такой же был состав, и такая же игра. Правда, еще и Мозгова не было. И вот приехал Швед и разница очевидна. Можно ему втыкать, что он в защиту не возвращается, но он бережет свои силы для нападения. Потому что в нападении он решает проблемы. Он ведь так и в «Химках» играет. Зато вытащил команду в Евролигу. Да, мы выигрываем со Шведом, а вот с Латвией у него не пошло, и проиграли.

– Итак, подытожим. Без Шведа мы вряд ли вышли бы в плей-офф?

– Не могу так сказать. Играли бы в такой же баскетбол, пикен-ролы и т.д., но без Шведа больше проигрывали. Повторили бы прошлый чемпионат Европы. Играли неплохо, доходили до конца, а концовки поигрывали.

Сейчас нам не хватает касса игроков, чтобы повести плюс 10, затем довести это до плюс 20, чтобы народ мог спокойно уйти от телевизоров и заняться своими делами.

– Так вышли бы мы в плей-офф без Шведа?

– За плей-офф боролись бы с той же Бельгией. Затем в 1/8 в упорной борьбе проиграли бы Испании и с почетом вернулись бы домой. А на счет Шведа скажу так: без Шведа мы вряд ли бы выиграли столько матчей.