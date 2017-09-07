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Власов готов к титулам! Что скажет Лебедев?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Власов
Максим Власов

«Советский спорт» – о победе российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова над канадцем Дентоном Дейли.

Власов одержал ожидаемую победу над соперником из Канады и стал обладателем титула WBA International в своей весовой категории. Преимущество Максима было подавляющим в течение всех проведенных раундов. Удачные действия у Дейли тоже были, но они носили эпизодический характер, а многоударные комбинации россиянина наносили канадцу существенный урон.

В результате угол Дейли снял своего боксера с поединка в середине девятого раунда после очередной длительной и успешной комбинации Власова. Канадец потерпел первое досрочное поражение в своей карьере.

Таким образом, Власов совершенно точно должен улучшить свои позиции во всех рейтингах боксерских федераций. И совершенно точно он должен оказаться среди лидеров рейтинга WBA. Звание регулярного чемпиона по этой версии будут в конце сентября оспаривать кубинец Юниер Дортикос и Дмитрий Кудряшов, раскритикованный Власовым в недавнем интервью «Советскому спорту».

Победитель этой схватки встретится с победителем пары Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик. Проигравший существенно в рейтингах упадет, поэтому боксировать с ним Власову не будет особого смысла.

В связи с этим первоочередной целью Максима должен стать суперчемпион по версии WBA Денис Лебедев. Этим поясом Денис продолжает владеть весьма специфическим образом. Он просто отказался выставлять его на бой с Гассиевым, который в итоге был Лебедевым проигран.

После этого Денис провел удачную, но не слишком яркую добровольную защиту своего титула против австралийца Марка Флэнагана. И сейчас у команды Дениса далеко идущие планы – встретится с победителем Суперсерии. Захочет ли победитель турнира, который проведет три тяжелейших боя, встретится с отдохнувшим Лебедевым – большой вопрос.

Денис Лебедев
Денис ЛебедевФото: «Мир бокса»

В этой связи напрашивается бой Лебедева с Власовым. Тем более, что Максим, лишенный излишних чувств патриотизма, всегда говорил о готовности проводить бои с ведущими российскими боксерами. И его досрочные победы над Дейли, Рахимом Чахкиевым и Измаилом Силлахом свидетельство готовности Власова к этому.

Другое дело, что команда Лебедева четко понимала уровень своего боксера, когда решила не выставлять титул WBA Super на бой с Гассиевым. Еще больше команда Дениса подстраховалась, проведя следующий бой с Флэнаганом, который в рейтинге первого тяжелого веса занимает место в пятом десятке.

Бой с Власовым – это серьезный риск. Готов ли на это Лебедев, который в ближайшее время будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов? Хотелось бы услышать ответ от самого Дениса. Вероятно, WBA должна обязать Дениса встретиться с Власовым, поскольку последнюю обязательную защиту титула Лебедев провел более двух лет назад. И российские болельщики бокса от этого точно не проиграют.

Голосование: Кто победит в бою Денис Лебедев - Максим Власов?

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