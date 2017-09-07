Девушки без лишних одежд, маскоты, поцелуи и… армяне! Как сделать из хоккея шоу

Девушки из группы поддержки ХК "Спартак" Фото: «Советский спорт»

Посещаемость стадионов команд КХЛ разнится от региона к региону. Факторы единственной команды в городе, современного стадиона, раскрученности клуба в соцсетях играют немалую роль. Но, похоже, и этого бывает мало.

Работа с болельщиками – важная часть маркетинговой активности клубов. В ближайшее время «Советский спорт» опубликует топ-10 клубов КХЛ по работе с «болелами». А пока – предлагаем вспомнить, какие креативные решения придумывают команды, чтобы привлечь и развлечь болельщика? Анализируем российский и заокеанский опыт.

Каждому – по бургеру

Московский «Спартак» с возвращением в элиту решил до отвала накормить своих фанатов эксклюзивными бургерами. Заключив контракт с одной из компаний, клуб снабжает болельщиков авторским блюдом прямо во время матча. Для большего колорита бургеры окрашены в красно-белые цвета. По словам авторов идеи, не все ингредиенты с легкостью приобретают необходимый цвет. Но задумка работает. Кому ж не хочется перекусить фирменным бургером любимых цветов! Казна пополняется, болельщик доволен.





Целовались бы еще…

Уже немало клубов КХЛ переняли заокеанский опыт по внедрению так называемой KissCam. Все, что нужно – цифровое табло и побольше влюбленных парочек на трибунах. Камера находит потенциальных «жертв» и объединяет их в виртуальное сердечко на экране. В это время звучит романтичная музыка, а парочка должна поцеловаться. Тем самым заработав аплодисменты остальных зрителей. Откажутся целоваться - участников конкурса ждет свист в их адрес. KissCam существует уже более 30 лет за океаном, у нас же технологию внедрили сравнительно недавно. Но за это время она спровоцировала немало курьезных случаев.





Другая музыка

Работу привычных «синтезаторщиков» на хоккейных матчах стало принято «разбавлять» разнообразными музыкантами. Одними из первопроходцев стал клуб из МХЛ ХК «Рига». Рижане взяли, да и пригласили известного в Латвии гитариста Райвиса Витиньша. Музыкант не только играл в предматчевом шоу, но и путешествовал по трибунам, исполняя мелодии по заказу зрителей. В прошлом сезоне отметились московские динамовцы. На одном из матчей выступал специально приглашенный ди-джей, а спустя некоторое время - девушка, игравшая на балалайке.

Шайбой по голове

Еще одной не менее интересной идеей отметился ХК «Динамо» Москва. Предлагая приобрести шайбу с номером, клуб не только получает дополнительные средства, но и вовлекает болельщиков в конкурс. Суть его такова. Во время перерыва фанаты начинают бросать шайбу к центральному кругу. Чья оказалась ближе к точке, тот и победил. Со временем количество победителей увеличили до трех. Естественно, все это сопровождается острыми репликами ведущего и присутствием официального «маскота» команды.

Привлечь к уборке!

А вот одноклубники москвичей из Минска первыми заменили мальчиков, убирающих снег на льду, на фигуристок. Это спровоцировало такой успех, что теперь большинство клубов переняли опыт минчан. Усовершенствованная версия «уборшиков» снега: помимо девушек к действу привлекаются официальные талисманы или процесс уборки производится в виде танцевального представления.





Фотозона и аквагрим

Развлечение, ориентированное на детей и их родителей. За небольшую цену можно подарить немало радости маленькому болельщику команды. Профессиональные художники раскрасят его лицо в цвета любимого клуба, а фотографы потом еще и сделают памятный снимок. Зачастую аквагрим можно увидеть и на взрослых, особо рьяно поддерживающих команду. Традиция раскрашивать лицо на матче, похоже, твердо укоренилась в КХЛ и процветает.

Встреча с легендой

Отличной возможностью воочию увидеть легенд хоккея есть во время проводимых автограф-сессий. В перерывах между периодами собираются целые толпы желающих сфотографироваться и получить заветную роспись прославленного игрока клуба. Под это дело в продажу поступают специальные карточки, а порой даже целые книги. Единственный минус таких мероприятий пока что – это слабый уровень организации. Далеко не все успевают к началу периода. Кроме того, иногда болельщики уходят раньше с трибун, предвидя длинные очереди в фойе. Но и обычные игры команды с простыми болельщиками на свежем воздухе тоже добавляют колорита:





«Эффект Мхитаряна»

По статистике, город Сочи на 20% состоит из этнических армян. Руководство местного хоккейного клуба решило воссоздать так называемый «Эффект Мхитаряна». Суть его в том, что где бы не играл Генрих, его клуб всегда поддерживают его соотечественники. ХК «Сочи» всерьез задумался над приглашением армянских хоккеистов в команду. Что у них из этого выйдет – вопрос сложный, но генеральному директору клуба Сергей Воропаеву в креативе не откажешь.

Смена амплуа

Хоккеисты идут в народ. Это всегда креативно и неизбито. Игроки сами продают билеты и абонементы, а то и идут дальше: в августе в Челябинске игроки «Трактора» готовили коктейли, жарили колбаски и работали за диджейскими вертушками. Разумеется, все это сопровождается многочисленными конкурсами для публики, преставлением новичков клуба и – как в Челябинске – совместным исполнением клубного гимна в финале.





Танцы охранника

Хабаровский «Амур» прославился в прошлом году неожиданным танцем сотрудника «секьюрити» на матче против «Сибири». Под мелодию Майкла Джексона Billy Jean охранник взбодрил публику энергичными движениями. Видеоролик моментально стал «вирусным» и набрал миллионы просмотров, чем неслабо «пропиарил» «Амур». Жаль только, что охранник был подставным танцором, но вряд ли это многих разочаровало.





С утра побрился…

Если не говорить о клубном хоккее, то довольно экстравагантное развлечение для мужской половины болельщиков было придумано на прошедшем чемпионате мира в России. Организаторы предлагали мужчинам побриться охотничьим ножом, тесаком, топором или даже индейским томагавком! На удивление акция имела популярность, а порезов удалось избежать. Хотя, конечно, странновато.

Но, несмотря на шагающие вперед методы развлечения публики, мы все еще нещадно отстаем от заокеанских коллег. То ли нам не хватает фантазии, то ли сами зрители еще недостаточно готовы к более масштабным и нестандартным мероприятиям прямо во время матча.

Забросай поле

В НХЛ есть давняя традиция забрасывать хоккейную площадку различными предметами. Речь, конечно, не идет о том, чтобы мешать игре. Но после хет-трика на лед вылетают плюшевые медведи и осьминоги. Развлечение приняло настолько серьезный оборот, что болельщики начали соревноваться между собой и ставить рекорды лиги. Справедливости ради стоит упомянуть ХК «Амур», который устроил «мишкопад» на одном из своих матчей. Тогда мягких зверей передали на нужды детских домов Хабаровска.





«Несуны» на трибуне

Неотъемлемая и невероятно прибыльная ниша развлечений – легкий алкоголь на стадионе. Десятки «несунов» курсируют по трибунам, подливая в стаканчик фанатам пенного за умеренную плату. На многих аренах работает принцип «возвращенного стакана». Если после окончания матча болельщик сдает свой пластиковый стакан, то получает часть потраченной суммы назад. У нас, к сожалению, пиво на стадионах не бывает алкогольным. И то продается исключительно на стойках буфета после мучения в очередях. Что поделать, закон есть закон.

Хоккейные «кэмпы»

Одна из форм сближения болельщиков и команды – хоккейные «кэмпы». Такие лагеря широко распространены в Канаде. Клубы организуют проживание, трансферы и приезд хоккеистов и тренеров. В «кэмпах» проводятся многочисленные мастер-классы и действуют обучающие программы. В России, к сожалению, централизованные лагеря от хоккейных клубов не в почете.

Почтальоны

НХЛ с давних пор чтит традицию работы почтальона. Причем доставщиками груза выступают лучшие игроки лиги. Выбирая из списка многолетнего преданного фаната, к нему отправляется звезда клуба с абонементом на следующий сезон. Естественно, на основе таких акций делаются красивые и трогательные ролики для клубного канала.

Битва премьер-министров

Канадский клуб «Оттава Сенаторс» придумал по-настоящему уникальное развлечение для болельщиков. Кто не любит драки в хоккее, особенно в НХЛ, где это поставлено на поток? В Оттаве решили, что в перерыве тоже стоит устроить кулачные бои или хотя бы забеги на льду. В качестве соперников или бегунов выступали ростовые фигуры бывших премьер-министров Канады. Сложно представить нечто подобное в России.