Уют на Лавочкина. Как прошла презентация волейбольного «Динамо»

«Советский спорт» – о том, как бело-голубые встретились с прессой и болельщиками.

ОБНОВЛЕННОЕ «ДИНАМО»

Еще не успели утихнуть страсти триумфального для сборной России чемпионата Европы, а российский волейбольный сезон уже выглядывает из-за спины. Игры первого тура начнутся 10 сентября, поэтому команды уже прошли самый нудный период в жизни любого спортсмена – этап подготовки.

Московское «Динамо», которое в прошлом сезоне приятно удивило всех, завоевав серебро, подходит к новому чемпионату на позитивной волне. По крайней мере, во дворце на улице Лавочкина в день презентации команды, приуроченной к старту сезона, чувствовалась позитивная атмосфера.

На эту встречу динамовцы пригласили не только представителей СМИ, но и самых преданных болельщиков. Поэтому незадолго до начала мероприятия с трибун доносился гул голосов поклонников бело-голубых, наперебой обсуждавшие изменения, которые произошли в команде в межсезонье.

Тем для обсуждения за это время накопилось. Перед новым сезоном «Динамо» прилично обновилось. В «Белогорье» ушел многолетний капитан команды – связующий Сергей Гранкин, а вместе с ним и доигровщик Денис Бирюков. Зато состав бело-голубых пополнил один из самых перспективных диагональных России Александр Кимеров, который, впрочем, на презентации отсутствовал. Ну а Бирюкова призван заменить опытный Денис Калинин.

Особый интерес вызывала кандидатура голландского доигровщика Дика Кооя, который сделал золотой дубль за два сезона в Турции. В его профайле на официальном сайте «Динамо» высота съема указана на отметке 360 см. Мощно. Все указывает на то, что в нашем чемпионате будет еще один крутой игрок.

«В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ»

На презентации спортивный директор «Динамо» Андрей Секретарев сделал акцент на том, что команда серьезно помолодела благодаря вновь прибывшим российским волейболистам, но при этом подчеркнул важность легионеров:

– В текущем сезоне у нас целая россыпь молодых игроков. Помимо Александра Мельникова, Алексея Чанчикова, Дениса Антонова и Дмитрия Яковлева мы также рассчитываем в будущем на Евгения Баранова, который проведет этот сезон на правах аренды в другой команде. В сочетании молодых игроков и опытных спортсменов мы видим тот шанс на успех, к которому будем стремится в этом сезоне. Клуб надеется на легионеров, которые принесут опыт европейских матчей в «Динамо», – сказал Секретарев.

Главного тренера бело-голубых Юрия Маричева перестановки в составе не смутили. Он уверен, что опытные игроки помогут молодежи освоиться во взрослом волейболе.

– Состав в этом году такой же ровный и сильный, как и в предыдущие годы, и плюс к этому добавились молодые спортсмены из второй команды. Я надеюсь что они вольются в наш коллектив без проблем и смогут проявить себя с самой лучшей стороны. Кроме того, я не сомневаюсь, что наши опытные волейболисты помогут им закрепиться в команде.

Что касается задачи на сезон – нас устроит повторение прошлогоднего результата. Считаю, что такой результат будет хорошим итогом сезона с учетом того, что мы решили немного омолодить команду. Кроме того, многие команды значительно усилили свой состав, конкуренция будет высокая, и все это в совокупности потребует от нас особой концентрации и настроя на протяжении всего сезона, – завершил свою речь Маричев.

Ну а генеральный директор клуба Николай Ступаков обратился к болельщикам с просьбой горячо поддерживать команду в любой ситуации.

– Наша команда приступила к подготовке к сезону в конце июля, после чего провела очень плодотворный учебно-тренировочный сбор в Анапе. Буквально несколько дней назад завершился первый этап Кубка России, на котором «Динамо» выглядело очень убедительно и одержало 6 побед в 6 матчах. Все это позволяет смотреть с оптимизмом в новый сезон, старт которого на домашней арене будет совсем скоро – 10 сентября матчем против Зенита» из Санкт-Петербурга. Пользуясь возможностью, приглашаю болельщиков на этот и все последующие домашние матчи, ваша поддержка нам крайне важна, – сказал Ступаков.

Отдельной частью презентации стало вручение памятных призов игрокам команды от спонсоров, а Юрий Бережко был удостоен от клуба почетной грамоты, как свежеиспеченный чемпион Европы. После этого наступила самые приятные мгновения для болельщиков. Перед открытой тренировкой им удалось сфотографироваться и немного пообщаться с кумирами. Самым популярным у фанатов и прессы ожидаемо стал Бережко. Такое внимание Юрию было очень приятно.

Посмотрев открытую тренировку, зрители постепенно начали покидать дворец спорта на улице Лавочкина, но нет сомнений, что они обязательно вернутся сюда 10 сентября к 18:00, когда начнется матч против нового волейбольного «Зенита» – из Санкт-Петербурга.