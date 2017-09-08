Раскрыт один из главных секретов Роналду: надо просто грамотно спать

Криштиану Роналду 32 года, а он не стареет. Теперь ясно, почему.

Оказывается, Криштиану Роналду просто по-особенному спит. Главное ведь – восстановление. Для этого придумано много разных методов, оборудования, техник массажей. Но основное и бесспорное, что помогает каждому – здоровый сон.

Роналду обратился к узкопрофильному специалисту, и он разработал для футболиста оптимальный график. Причем речь не только про стандартный ночной отдых, но и про дневной сон. Специалист по здоровому сну Ник Литлхэйлс рассказал много подробностей британскому изданию The Independent.

Главные принципы здорового сна Криштиану Роналду, которые может повторить каждый.

1) Сон днем, отрезками: пять периодов сна по 90 минут каждый.

2) Сон в позе эмбриона: важно не только спать, но и делать это в правильной позе. Возможно, для разных людей или разных видов деятельности подходят разные позы –Литлхэйлс не уточнял.

3) За полтора часа до сна никаких светящихся экранов: Роналду выключают телевизор, откладывает смартфон и планшет – чтобы мозг не возбуждался и расслаблялся.

Офисный работник вряд ли может себе позволить еще 7,5 часов сна в течение дня, кроме ночного. Однако подобрать правильную позу и тем более отказаться от ярких экранов за полтора часа до сна под силу каждому.

Что еще доктор рассказал про Роналду

О любопытстве Криштиану

– Каждый, кто когда-либо работал с Роналду, знает: если ты что-то с кем-то обсуждаешь в углу комнаты, Криштиану обязательно подойдет и поинтересуется, о чем речь.

О начале работы с Криштиану

– Меня пригласили в мадридский «Реал», когда главным тренером стал Карло Анчелотти (в июне 2013-го, Роналду в тот момент было 28 лет – Прим.ред.) Я стоял у кромки поля, пока Роналду бегал мимо. Он тренировался весь день, и я думал, что следом он побежит в раздевалку и в душ. Но он сначала поинтересовался, что именно мы обсуждаем.

Об отношении Криштиану к себе

– Ему было интересно все, что я пытаюсь делать. Потому что как атлет он постоянно вкладывает что-то в себя. За время работы я понял, что Роналду не интересуют причудливые диеты, ему неинтересно копировать кого-го. Единственное, что его волнует: будет ли этот метод полезен лично для него.

Кому еще помогал этот специалист

Список клиентов внушительный.

Шоссейный велогонщик Брэдли Уиггинс и вся команда Sky во время главных велогонок – Литлхэйлс приезжал в отели, где должны были ночевать Уиггинс и его партнеры, чтобы убедиться, что спать они будут каждый раз на одинаковых матрасах. «Тур де Франс»-2012 Уиггинс выиграл, когда спал на двух кусках поролона – но спал правильно, по науке.

Трековый гонщик Крис Хой во время лондонской Олимпиады, где выиграл два золота, в номере пятизвездочного отеля спал на полу. Кровать в номере была непривычной, а на полу он расстилал спальный комплект, который изготовили специально для него.

Футболист Гари Паллистер, который выступал за «Манчестер Юнайтед», в конце 90-х собирался делать операцию на спине. Методика правильного сна помогла английскому защитнику справиться с болями. Такой способ лечения поддержал лично Алекс Фергюсон.