Владимир Хрюнов: Сделал замечание Власову по поводу Кудряшова

Дмитрий Кудряшов и Максим Власов

Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о Всемирной боксерской суперсерии, которая пройдет в рамках первого тяжелого веса.

Напомним, что она стартует 9 сентября поединком украинца Александра Усика и немца Марко Хука. Кроме того, в этом турнире примут участие российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Мурат Гассиев.

– Ранее вы назвали главным фаворитом Суперсерии Дмитрия Кудряшова. Почему именно его?

– Не помню, чтобы такое говорил. Я лично присутствовал при переговорах Ричарда Шафера и Калле Зауэрланда. По их итогам у меня остались очень большие вопросы. Где рынок? Где боксер? Где коммерческая выгода? И кто будет победителем? На мой взгляд, им будет кто-то, кто не живет в Европе, потому что основные деньги находятся за ее пределами.

– То есть, у вас есть опасения за спортивный принцип турнира?

– Да. Но я, конечно, желаю удачи Дмитрию Кудряшову и Мурату Гассиеву. Шансы Мурата выше, потому что его делами занимаются Эл Хэймон и Леон Маргулис. Фактически, это люди, которые держат все деньги турнира.

В субботу я собираюсь поехать в Германию и поддержать Марко Хука, который встречается с Александром Усиком. Мало того, я принимал участие в работе его штаба, давал советы.

Сама по себе идея турнира – хорошая, но неприемлема для профессионального бокса. Вдруг кто-то травмируется. Как перенести бой? Хорошо, если запланированные бои уложатся за полтора года.

Если взять турнир во втором среднем весе, там получился чемпионат Англии. Практически нет боксеров из других стран. Я разговаривал с Зауэрландом, и предлагал включить Федора Чудинова или Станислава Каштанова. Тогда это был разговор на уровне запасных, а сейчас я бы эту идею не поддержал. Фактически это сковывает боксера и есть вещи, связанные с рейтингами, зрительским интересом и другие особенности. Мне они пока непонятны.

– Боксер Максим Власов считает, что Кудряшов не заслужил права участвовать в этой серии.

– Это его личное мнение. Я даже сделал Максиму замечание по этому поводу. Дмитрий Кудряшов «выпахал» свое право участвовать в этом турнире, сумел победить того, кто победил его. Само по себе это вызов и очень неприятная вещь, когда ты идешь против боксера, которому уже проиграл. Немногие психологически это выдержат. Дмитрий Кудряшов сделал в боксе то, что Максим Власов пока сделать не смог.

– А Максим Власов? Он сказал, что не хватает именно его.

– Пусть Максим Власов победит кого-то подобного Оланреваджу Дуродоле. Тогда поговорим о его шансах.

– Вы ставите Дуродолу выше Рахима Чахкиева и Измаила Силлаха?

– Да. Оба его соперника были уже сильно поистрепаны в боях. И вы видели, что безударный Максим Власов практически каждым более-менее точным ударом отправлял и того, и другого в нокдауны.

– Большинство экспертов считают главным фаворитом Александра Усика. Как оцените его шансы вы? Хук доставит ему неприятностей?

– Доставит. Обыкновенные немецкие проблемы. Нужно понимать, где будет бой, и какой будет атмосфера. Наверное, это будет необычное положение для Александра Усика. Хотя я слышал, что будет много и болельщиков из Украины.

Многое будет зависеть от того, как будет судить рефери. Как он отреагирует на специфические приемы Хука: удары локтями, удары ниже пояса. Если Хук сумеет навязать удобный себе темп, шансы у него есть.

– В каком четвертьфинальном поединке вы ждете самого конкурентного боя?

– Дортикос – Кудряшов. Майрис Бриедис должен легко проходить Переса. Считаю его одним из фаворитов турнира. Это очень дисциплинированный боксер. Он сделал себя сам. Он очень сильно мотивирован. Это лучший спортсмен свой страны. Значит, ему есть чем дорожить.

– Какие опасности поджидают Мурата Гассиева в поединке с Кшиштофом Влодарчиком?

– Прежде всего, опыт. Мурат еще очень молод. Влодарчик «прошел и Крым, и рым» и медные труды еще. У него громадный опыт. Помните, как Влодарчик переждал Чахкиева? И этот бой он проведет в том же стиле, ожидая, что Мурат подустанет или совершит ошибку.

– Кого не хватает в этой суперсерии?

– Дениса Лебедева.

– Видели его последний бой? На фоне такого соперника он не слишком впечатлил.

– У Дениса в карьере тоже было много боев. Не каждый бой может получиться. Наверняка, были проблемы, не касающиеся ринга, и неизвестные нам. Но я бы обязательно попробовал бы организовать бой Дениса Лебедева с победителем этого турнира. И только после этого назвал бы победителя всей Суперсерии.