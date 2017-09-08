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Павел Дацюк: «Я селфи не делаю. Категорически!» Веселое интервью капитана СКА

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Дацюк: «Я селфи не делаю. Категорически!» Веселое интервью капитана СКА

Форвард по прозвищу «Волшебник» Павел Дацюк дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Я решил, что пусть лучше с Павлом Дацюком пообщаются болельщики. И бросил клич в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя». Вопросы на форварда СКА посыпались со всех сторон…

KHL training camps are open. Preparing for 2017-2018 season

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

«У МЕНЯ НЕТ ПЛАНА «Б»

– Павел, долго ли вы еще собираетесь играть? Поставили себе срок – до 40 лет, например?
– Так трудно загадывать, ставить отметку. Я вот не думал, что получу большую травму и не смогу пять месяцев играть в хоккей, а буду только восстанавливаться.

Пока есть желание, и хоккей приносит удовольствие, хочу помогать команде.

 В плей-офф с московским «Динамо» вас сломали у борта – и вас же удалили до конца матча. Удивительно?
– Это игровой момент. На эмоциях может произойти что угодно. Если честно, я даже сам не понял, что получил тогда травму. Еще несколько дней не знал, что есть перелом. Бывает всякое в игре, тем более на таком уровне.

 Есть идеи, чем вы будете заниматься через несколько лет, когда завершите игровую карьеру? Тренер, бизнесмен, менеджер?
– Чем дольше я выступаю, тем чаще мне этот вопрос задают. Но пока есть возможность играть в хоккей и получать от этого удовольствие, этим надо пользоваться. Нет желания распыляться на что-то другое. Надо наслаждаться моментом и лучше выполнять свою работу. А то знаете, как бывает? Перестроишься головой на план «Б», а у тебя план «А» провалится.

 Вас тренировали такие люди, как Скотти Боумэн, Майк Бэбкок, Вячеслав Быков, Олег Знарок… Не записывали за ними в конспекты?
– Нет. Может, и зря. Но по своему опыту работы с ними вижу, что тренер – это очень тяжелая профессия. На нее уходит уйма времени, а также эмоций, которые не так легко восстановить.

 А можете представить себя чиновником?
– Пока не хочу об этом думать. Есть мысли заниматься детским хоккеем. Но не более того.

 Будете ли вы дальше организовывать летние хоккейные лагеря?
– Мы их проводим уже 10 лет. И если честно, пока нахожусь в раздумьях. Такие лагеря отнимают много сил, времени. Чувствую, накопилось эмоциональное и физическое истощение в этом смысле. Сейчас у меня такой период, что взял паузу и думаю.

Gagarin Cup

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

«МНЕ ПЛАТЯТ НЕ ЗА ДРАКИ»

 Болельщики любят смотреть ваши буллиты. А вы сами?
– Спасибо за комплимент. Смотрю очень редко. Но просматриваю те, которые не забил.

 Яромир Ягр говорил, что ненавидит бить буллиты. Он от них часто отказывался. А вас нужно заставлять?
– не совсем верное слово. Но знаете, что мне не нравится? Что за буллит не записывают очко в статистику. Почему нет, ты ведь гол забил?!

В этом смысле штрафной бросок лучше. Хотя его реализовать тяжелее.

 Почему вы в КХЛ не делаете такие же трюки, как в НХЛ – подбрасываете шайбу над вратарем, взрываете YouTube?
– Но это ведь чисто хоккейный момент. Нет такого, что я с утра решил: так, сегодня сделаю какой-нибудь трюк. Должна возникнуть ситуация на льду, чтобы этот трюк имел какой-то смысл. Я это делаю не для того, чтобы себя показать и кого-то удивить. Главное, чтобы был шанс забить гол.

А так – я к трюкам готов. Отправляйте свои заявки, что вы от меня хотите увидеть. Я их рассмотрю.

 Еще вы в НХЛ иногда дрались – например, с Кори Перри. Почему это редко бывает в СКА?
– Возникают разные ситуации. Но мне платят не за драки. Лишний раз махать кулаками не имеет смысла.

 Какое это чувство – обыграть всю пятерку и вратаря в НХЛ?
– Это большой азарт. Я так забил, когда «Детройт» играл на выезде с «Нэшвиллом».

 Вспомните обстоятельства.
– Было такое мероприятие, когда игроки брали с собой отцов, братьев, родственников. Родные изнутри видели жизнь команды, как работают хоккеисты. И самих игроков это очень вдохновляет. К сожалению, папы у меня уже нет, но я с собой в поездку пригласил друзей.

Вот и забил. Но это только кажется, что один Дацюк проехал всех. А ведь это труд всей команды – партнеры уводили соперников, заставляли их терять бдительность.

KHL All Star Game this weekend. I look forward to next weekend at the NHL All Star games too.

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

«ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ДЕНЬ НА РЫБАЛКЕ»

 Дацюка называют «Волшебником». Вы когда-нибудь смотрели Гарри Поттера? И объясните, как попасть в Хогвартс.
– Гарри Поттера не смотрел. Но объясню, как попасть в Хогвартс. Идите на третий путь, разбегитесь с тележкой и врежьтесь в кирпичную колонну. Попробуйте на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. А вообще годится любой. Главное, чтобы вас кто-то записывал на камеру.

 Вас цепляет «Игра престолов»?
– Вот это смотрел, интересный сериал. Мне нравится, что события происходят на разных континентах, с разнообразными кланами. И все лихо перемешано. Не оторваться!

 Какое у вас хобби?
– Я люблю активный отдых – пляжный волейбол, футбол, большой теннис. Правда, в этом году из-за травмы обошлось без этого. А из чего-то спокойного – бильярд и рыбалка.

 Что на первом месте?
– Отвечу поговоркой: «Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший день на работе».

 Вопрос от болельщика: как попасть на рыбалку к Павлу Дацюку? Что надо сделать, чтобы посидеть рядом с вами с удочками?
– Рыболовные туры пока не устраиваю. Но с удовольствием поеду на хорошую рыбалку в спокойное место. Ищите меня там, где-нибудь на реках. Как обычно бывает, случайные встречи неизбежны.

Первые профессиональные шаги

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

«У КАЖДОГО ТОВАРА ЕСТЬ ЦЕНА»

 Ваш игровой интеллект – это врожденное или приобретенное?
– Спасибо за то, что он есть. Вот что самое главное.

 Когда вас впервые увидел главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов, то был поражен, как лихо вы играли в футбол. Как бразилец! И он сразу заметил: «Этот мальчик далеко пойдет». То есть интеллект уже был в юности. А как его развивать?
– Нужно целыми днями в детстве играть во дворе – в футбол, в хоккей. И у нас не было возрастного ценза. Мол, играют одни взрослые. Нет, в компанию брали всех. Поэтому приходилось хитрить, когда ты пытался обвести старших – и на поле, и на льду. Не было ведь судей, все решалось по законам двора.

 Какой момент в карьере был у вас самым тяжелым?
– Назову три. В детстве я чуть не закончил с хоккеем. Сказал себе: «Все». Но побоялся сказать об этом папе, и пришлось вернуться.

Второе – когда уходил из Екатеринбурга в Казань с тяжелой травмой.

Третье – когда уезжал из «Детройта» в Россию. Это было очень трудное решение.

 Насколько важную роль в принятии этого решения играли деньги?
– Однозначно скажу, что деньги на первом месте для меня не стояли.

 Многие энхаэловцы приезжают в Россию на последний большой контракт.
– Это не значит, что у меня это последний контракт. Но скажу так, что у каждого товара есть своя цена.

 А что на первом месте? Семья?
– Уже не хочу ворошить, и я об этом говорил. Да, у меня были личные причины.

 Вы не отказались от своих слов, что хотите завершить карьеру в «Автомобилисте»?
– Я так говорил, и это моя мечта – поиграть в Екатеринбурге. Пока речь идет только об одном сезоне. Посмотрим, сколько Бог даст здоровья.

«ЛУЧШИЙ ЦЕНТР – ПРОХОРКИН»

 Каким клубам НХЛ вы симпатизируете, за исключением «Детройта»?
– Конечно, «Аризоне», - Павел говорит о клубе, куда его обменяли перед отъездом в Россию.

 Кто лучший центрфорвард с точки зрения центрфорварда Дацюка? Такой, чтобы вас восхищал.
– Валерий Харламов. Хоть и не центр, но игрок с невероятным мышлением. Небольшого роста, при этом великий мастер. Человек, который восхищал своим хоккеем.

 А из современных?
– Николай Прохоркин.

 Все шутите?
– Шутки в сторону! Вы спросили – я выбрал Николая, – улыбнулся Дацюк.

 Кстати, почему у канадцев так много классных центрфорвардов, а у России с этим дефицит?
– Вообще канадцы так сильно развили хоккей, что у них и защитников много отличных, и нападающих. А если уйти в тему глубже, то вот мое теоретическое мнение. Одна из проблем в том, что хоккей стал очень дорогим видом спорта. Немногие могут привести ребенка в секцию. Какие-то талантливые ребята просто не попадают наверх из-за отсутствия финансов и ситуации в детских школах.

Хотя во дворе хорошо играют, импровизируют. А раньше, в советское время, работала селекция. Таких ребят специально искали, приводили на хоккей.

«СЛОВО УЖЕ НЕ ЦЕНЯТ»

 Вы обижались, когда в СМИ говорили, что Дацюк уже не тот, и завершает карьеру?
– Если о тебе говорят, значит, ты еще живой. А вообще я мало читаю прессу. Не хватает времени, и жалко его тратить на такое.

Может, подобные слова меня бы задели. Но обижаться из-за такого не стану. Зачем? Надо играть хорошо, не отбывать время на льду. Тренироваться, прогрессировать.

Вообще интернет – такая штука, что там может писать неизвестно кто о чем угодно.

 И это гласность, Павел.
– Но людям не хватает ответственности. Раньше слово держали, ценили. А теперь мы это слово теряем. И никто не хочет за него отвечать.

 Вы читаете комментарии под интервью с вами?
- Я благодарен, что их очень много. Но не читаю. Очень редко могу пробежаться по верхам.

«ТОРТ У МЕНЯ ЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ»

 Благодаря чему вы поддерживаете прекрасную форму в 39 лет? Что надо делать?
– Когда работа доставляет удовольствие, намного легче держать себя в тонусе. И это относится не только к хоккею.

При этом надо не только следить за физической формой, но и правильно питаться, уделять внимание деталям. Это хороший бонус в вашу копилку, если вы хотите оставаться на уровне профессионала.

 Есть диета Дацюка?
– Ничего секретного в ней нет. Бывает, когда жена приготовит вкусный торт, я не оставлю его долго лежать на тарелке. Но за это ты должен заплатить…

 Сколько?
– Сотню повторений в тренажерном зале.

 Какое ваше любимое блюдо?
– Хорошо приготовленный кусок мяса с овощами. Но вообще я не гурман. Не живу, чтобы есть. А ем, чтобы жить.

 Вы готовить умеете?
– Отвечу витиевато – если я приду на «Смак», то передача не получится.

 Правда, что вы не любите делать селфи?
– Мое официальное заявление: я не делаю селфи. Вообще.

 Категорически?
– Да.

 Почему?
– Вы очень любопытны. Но тут не примета. Просто селфи – не мое.

Summer training...

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

«МОЙ ЛУЧШИЙ СЕЗОН ВПЕРЕДИ»

 Где вы живете в Санкт-Петербурге?
– Второй год снимаем одну и ту же квартиру. Невдалеке от Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

 Какие любимые места в городе?
– В начале прошлого сезона я жил в гостинице в центре, пока не нашел квартиру, и не приехала семья. Любил ходить по центру – по маленьким улочкам, заходить в ресторанчики и кафе. Центр Санкт-Петербурга – это изумительное красивое место. Каждый раз открываешь что-то новое.

 Какое пиво вы любите?
– Иногда могу выпить разливное. Но бывает это редко.

 Вы выпускаете свою линию одежды. Не хотите выпускать пиво «Дацюк»?
– Ни в коем случае! Производством алкоголя я заниматься не буду.

 Может, вы не любите рэп-баттлы. Но дуэль Оксимирона и Гнойного посмотрел 21 миллион человек.
– Хорошо, что я не вхожу в эти миллионы! У каждого свое воспитание, интересы. Я даже не знаю, что такое рэп-баттлы. Ребята в команде обсуждали, но мне неинтересно.

 Вы любите компьютерные игры?
– Тоже нет. Очень жалко время. И нет в этом никакого смысла. Я против того, чтобы дети играли на компьютерной приставке.

 Какую музыку вы уважаете? Что у вас играет в машине?
– Трудно назвать что-то одно. Могу слушать все – от шансона до классики.

 Какой сезон вы считаете самым лучшим?
– «Самый лучший день приходил вчера…» Кстати, Лепса тоже люблю. А как вы скажете, что лучше – сезон, когда я взял Кубок Стэнли или сезон, когда стал чемпионом мира? Отвечу так: мой лучший сезон еще впереди. Очень его жду.

Spent afternoon with my friends from Victory Honda 2007

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

ЭХО ОЛИМПИАДЫ
«В СОЧИ МНОГИЕ ДУМАЛИ, ЧТО МЫ УЖЕ В ПОЛУФИНАЛЕ»

В конце интервью Павел Дацюк ответил на вопросы о сборной России.

 Представьте, что вас назначили на пост президента ФХР. Какими будут первые три приказа?
– Хороший вопрос, но даже страшно мечтать о том, что я стану президентом. Страшно, но интересно. Точно скажу, что решения нельзя принимать сгоряча. Так что дайте подумать.

 Вы согласны, что самый реальный шанс выиграть Олимпиаду у России есть именно сейчас, потому что в Пхенчхан не поедут энхаэловцы?
– Это пока слова на бумаге. У сборной России и раньше были очень хорошие составы. Да, мы не смогли завоевать медали, взять золото. Но благодаря сильным игрокам мы на каждой Олимпиаде имели реальный шанс. Это дорогого стоит.

 Лучшие канадцы, американцы, шведы останутся в НХЛ. Но ведь и к нам в сборную не приедут Малкин, Панарин, Кузнецов, Тарасенко, Бобровский… Логично?
– Конечно, да. Но Олимпиада – это особый непредсказуемый турнир. Вроде бы играли в Сочи против финнов. Считались фаворитами. Многие думали, что мы уже теперь в полуфинале. Понятно, что легкой жизни не ждали. Но все было в наших руках. А получилось 1:3, и мы вылетели.

ВОПРОС РЕБРОМ 
«ИСКРЫ ЛЕТЯТ, КОГДА ВОПРОСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ»

Павел Дацюк объяснил, что давать интервью не любит, но иногда может раскрыть душу.

 Почему в прошлом сезоне вы почти не общались с прессой, а теперь разговорились?
– Я и сейчас не особо люблю давать интервью. Просто говорю на старте сезона, пока есть время.

 Раньше вы заявляли, что интервью – это тоже работа. Оно должно быть не скучным, а искрометным.
– И это правда. Но вопросы часто звучат одни и те же. А если спрашивают что-то интересное, то и искры летят.

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