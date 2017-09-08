Павел Дацюк: «Я селфи не делаю. Категорически!» Веселое интервью капитана СКА

Форвард по прозвищу «Волшебник» Павел Дацюк дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Я решил, что пусть лучше с Павлом Дацюком пообщаются болельщики. И бросил клич в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя». Вопросы на форварда СКА посыпались со всех сторон…

KHL training camps are open. Preparing for 2017-2018 season Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Июл 12 2017 в 2:12 PDT

«У МЕНЯ НЕТ ПЛАНА «Б»

– Павел, долго ли вы еще собираетесь играть? Поставили себе срок – до 40 лет, например?

– Так трудно загадывать, ставить отметку. Я вот не думал, что получу большую травму и не смогу пять месяцев играть в хоккей, а буду только восстанавливаться.

Пока есть желание, и хоккей приносит удовольствие, хочу помогать команде.

– В плей-офф с московским «Динамо» вас сломали у борта – и вас же удалили до конца матча. Удивительно?

– Это игровой момент. На эмоциях может произойти что угодно. Если честно, я даже сам не понял, что получил тогда травму. Еще несколько дней не знал, что есть перелом. Бывает всякое в игре, тем более на таком уровне.

– Есть идеи, чем вы будете заниматься через несколько лет, когда завершите игровую карьеру? Тренер, бизнесмен, менеджер?

– Чем дольше я выступаю, тем чаще мне этот вопрос задают. Но пока есть возможность играть в хоккей и получать от этого удовольствие, этим надо пользоваться. Нет желания распыляться на что-то другое. Надо наслаждаться моментом и лучше выполнять свою работу. А то знаете, как бывает? Перестроишься головой на план «Б», а у тебя план «А» провалится.

– Вас тренировали такие люди, как Скотти Боумэн, Майк Бэбкок, Вячеслав Быков, Олег Знарок… Не записывали за ними в конспекты?

– Нет. Может, и зря. Но по своему опыту работы с ними вижу, что тренер – это очень тяжелая профессия. На нее уходит уйма времени, а также эмоций, которые не так легко восстановить.

– А можете представить себя чиновником?

– Пока не хочу об этом думать. Есть мысли заниматься детским хоккеем. Но не более того.

– Будете ли вы дальше организовывать летние хоккейные лагеря?

– Мы их проводим уже 10 лет. И если честно, пока нахожусь в раздумьях. Такие лагеря отнимают много сил, времени. Чувствую, накопилось эмоциональное и физическое истощение в этом смысле. Сейчас у меня такой период, что взял паузу и думаю.

Gagarin Cup Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Май 28 2017 в 12:22 PDT

«МНЕ ПЛАТЯТ НЕ ЗА ДРАКИ»

– Болельщики любят смотреть ваши буллиты. А вы сами?

– Спасибо за комплимент. Смотрю очень редко. Но просматриваю те, которые не забил.

– Яромир Ягр говорил, что ненавидит бить буллиты. Он от них часто отказывался. А вас нужно заставлять?

– не совсем верное слово. Но знаете, что мне не нравится? Что за буллит не записывают очко в статистику. Почему нет, ты ведь гол забил?!

В этом смысле штрафной бросок лучше. Хотя его реализовать тяжелее.

– Почему вы в КХЛ не делаете такие же трюки, как в НХЛ – подбрасываете шайбу над вратарем, взрываете YouTube?

– Но это ведь чисто хоккейный момент. Нет такого, что я с утра решил: так, сегодня сделаю какой-нибудь трюк. Должна возникнуть ситуация на льду, чтобы этот трюк имел какой-то смысл. Я это делаю не для того, чтобы себя показать и кого-то удивить. Главное, чтобы был шанс забить гол.

А так – я к трюкам готов. Отправляйте свои заявки, что вы от меня хотите увидеть. Я их рассмотрю.

– Еще вы в НХЛ иногда дрались – например, с Кори Перри. Почему это редко бывает в СКА?

– Возникают разные ситуации. Но мне платят не за драки. Лишний раз махать кулаками не имеет смысла.

– Какое это чувство – обыграть всю пятерку и вратаря в НХЛ?

– Это большой азарт. Я так забил, когда «Детройт» играл на выезде с «Нэшвиллом».

– Вспомните обстоятельства.

– Было такое мероприятие, когда игроки брали с собой отцов, братьев, родственников. Родные изнутри видели жизнь команды, как работают хоккеисты. И самих игроков это очень вдохновляет. К сожалению, папы у меня уже нет, но я с собой в поездку пригласил друзей.

Вот и забил. Но это только кажется, что один Дацюк проехал всех. А ведь это труд всей команды – партнеры уводили соперников, заставляли их терять бдительность.

KHL All Star Game this weekend. I look forward to next weekend at the NHL All Star games too. Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Янв 21 2017 в 3:29 PST

«ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ДЕНЬ НА РЫБАЛКЕ»

– Дацюка называют «Волшебником». Вы когда-нибудь смотрели Гарри Поттера? И объясните, как попасть в Хогвартс.

– Гарри Поттера не смотрел. Но объясню, как попасть в Хогвартс. Идите на третий путь, разбегитесь с тележкой и врежьтесь в кирпичную колонну. Попробуйте на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. А вообще годится любой. Главное, чтобы вас кто-то записывал на камеру.

– Вас цепляет «Игра престолов»?

– Вот это смотрел, интересный сериал. Мне нравится, что события происходят на разных континентах, с разнообразными кланами. И все лихо перемешано. Не оторваться!

– Какое у вас хобби?

– Я люблю активный отдых – пляжный волейбол, футбол, большой теннис. Правда, в этом году из-за травмы обошлось без этого. А из чего-то спокойного – бильярд и рыбалка.

– Что на первом месте?

– Отвечу поговоркой: «Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший день на работе».

– Вопрос от болельщика: как попасть на рыбалку к Павлу Дацюку? Что надо сделать, чтобы посидеть рядом с вами с удочками?

– Рыболовные туры пока не устраиваю. Но с удовольствием поеду на хорошую рыбалку в спокойное место. Ищите меня там, где-нибудь на реках. Как обычно бывает, случайные встречи неизбежны.

Первые профессиональные шаги Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Дек 23 2016 в 2:26 PST

«У КАЖДОГО ТОВАРА ЕСТЬ ЦЕНА»

– Ваш игровой интеллект – это врожденное или приобретенное?

– Спасибо за то, что он есть. Вот что самое главное.

– Когда вас впервые увидел главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов, то был поражен, как лихо вы играли в футбол. Как бразилец! И он сразу заметил: «Этот мальчик далеко пойдет». То есть интеллект уже был в юности. А как его развивать?

– Нужно целыми днями в детстве играть во дворе – в футбол, в хоккей. И у нас не было возрастного ценза. Мол, играют одни взрослые. Нет, в компанию брали всех. Поэтому приходилось хитрить, когда ты пытался обвести старших – и на поле, и на льду. Не было ведь судей, все решалось по законам двора.

– Какой момент в карьере был у вас самым тяжелым?

– Назову три. В детстве я чуть не закончил с хоккеем. Сказал себе: «Все». Но побоялся сказать об этом папе, и пришлось вернуться.

Второе – когда уходил из Екатеринбурга в Казань с тяжелой травмой.

Третье – когда уезжал из «Детройта» в Россию. Это было очень трудное решение.

– Насколько важную роль в принятии этого решения играли деньги?

– Однозначно скажу, что деньги на первом месте для меня не стояли.

– Многие энхаэловцы приезжают в Россию на последний большой контракт.

– Это не значит, что у меня это последний контракт. Но скажу так, что у каждого товара есть своя цена.

– А что на первом месте? Семья?

– Уже не хочу ворошить, и я об этом говорил. Да, у меня были личные причины.

– Вы не отказались от своих слов, что хотите завершить карьеру в «Автомобилисте»?

– Я так говорил, и это моя мечта – поиграть в Екатеринбурге. Пока речь идет только об одном сезоне. Посмотрим, сколько Бог даст здоровья.

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Дек 8 2016 в 5:37 PST

«ЛУЧШИЙ ЦЕНТР – ПРОХОРКИН»

– Каким клубам НХЛ вы симпатизируете, за исключением «Детройта»?

– Конечно, «Аризоне», - Павел говорит о клубе, куда его обменяли перед отъездом в Россию.

– Кто лучший центрфорвард с точки зрения центрфорварда Дацюка? Такой, чтобы вас восхищал.

– Валерий Харламов. Хоть и не центр, но игрок с невероятным мышлением. Небольшого роста, при этом великий мастер. Человек, который восхищал своим хоккеем.

– А из современных?

– Николай Прохоркин.

– Все шутите?

– Шутки в сторону! Вы спросили – я выбрал Николая, – улыбнулся Дацюк.

– Кстати, почему у канадцев так много классных центрфорвардов, а у России с этим дефицит?

– Вообще канадцы так сильно развили хоккей, что у них и защитников много отличных, и нападающих. А если уйти в тему глубже, то вот мое теоретическое мнение. Одна из проблем в том, что хоккей стал очень дорогим видом спорта. Немногие могут привести ребенка в секцию. Какие-то талантливые ребята просто не попадают наверх из-за отсутствия финансов и ситуации в детских школах.

Хотя во дворе хорошо играют, импровизируют. А раньше, в советское время, работала селекция. Таких ребят специально искали, приводили на хоккей.

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Ноя 30 2016 в 10:09 PST

«СЛОВО УЖЕ НЕ ЦЕНЯТ»

– Вы обижались, когда в СМИ говорили, что Дацюк уже не тот, и завершает карьеру?

– Если о тебе говорят, значит, ты еще живой. А вообще я мало читаю прессу. Не хватает времени, и жалко его тратить на такое.

Может, подобные слова меня бы задели. Но обижаться из-за такого не стану. Зачем? Надо играть хорошо, не отбывать время на льду. Тренироваться, прогрессировать.

Вообще интернет – такая штука, что там может писать неизвестно кто о чем угодно.

– И это гласность, Павел.

– Но людям не хватает ответственности. Раньше слово держали, ценили. А теперь мы это слово теряем. И никто не хочет за него отвечать.

– Вы читаете комментарии под интервью с вами?

- Я благодарен, что их очень много. Но не читаю. Очень редко могу пробежаться по верхам.

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Сен 4 2016 в 11:08 PDT

«ТОРТ У МЕНЯ ЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ»

– Благодаря чему вы поддерживаете прекрасную форму в 39 лет? Что надо делать?

– Когда работа доставляет удовольствие, намного легче держать себя в тонусе. И это относится не только к хоккею.

При этом надо не только следить за физической формой, но и правильно питаться, уделять внимание деталям. Это хороший бонус в вашу копилку, если вы хотите оставаться на уровне профессионала.

– Есть диета Дацюка?

– Ничего секретного в ней нет. Бывает, когда жена приготовит вкусный торт, я не оставлю его долго лежать на тарелке. Но за это ты должен заплатить…

– Сколько?

– Сотню повторений в тренажерном зале.

– Какое ваше любимое блюдо?

– Хорошо приготовленный кусок мяса с овощами. Но вообще я не гурман. Не живу, чтобы есть. А ем, чтобы жить.

– Вы готовить умеете?

– Отвечу витиевато – если я приду на «Смак», то передача не получится.

– Правда, что вы не любите делать селфи?

– Мое официальное заявление: я не делаю селфи. Вообще.

– Категорически?

– Да.



– Почему?

– Вы очень любопытны. Но тут не примета. Просто селфи – не мое.

Summer training... Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Июл 25 2016 в 7:36 PDT

«МОЙ ЛУЧШИЙ СЕЗОН ВПЕРЕДИ»

– Где вы живете в Санкт-Петербурге?

– Второй год снимаем одну и ту же квартиру. Невдалеке от Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

– Какие любимые места в городе?

– В начале прошлого сезона я жил в гостинице в центре, пока не нашел квартиру, и не приехала семья. Любил ходить по центру – по маленьким улочкам, заходить в ресторанчики и кафе. Центр Санкт-Петербурга – это изумительное красивое место. Каждый раз открываешь что-то новое.

– Какое пиво вы любите?

– Иногда могу выпить разливное. Но бывает это редко.

– Вы выпускаете свою линию одежды. Не хотите выпускать пиво «Дацюк»?

– Ни в коем случае! Производством алкоголя я заниматься не буду.

– Может, вы не любите рэп-баттлы. Но дуэль Оксимирона и Гнойного посмотрел 21 миллион человек.

– Хорошо, что я не вхожу в эти миллионы! У каждого свое воспитание, интересы. Я даже не знаю, что такое рэп-баттлы. Ребята в команде обсуждали, но мне неинтересно.

– Вы любите компьютерные игры?

– Тоже нет. Очень жалко время. И нет в этом никакого смысла. Я против того, чтобы дети играли на компьютерной приставке.

– Какую музыку вы уважаете? Что у вас играет в машине?

– Трудно назвать что-то одно. Могу слушать все – от шансона до классики.

– Какой сезон вы считаете самым лучшим?

– «Самый лучший день приходил вчера…» Кстати, Лепса тоже люблю. А как вы скажете, что лучше – сезон, когда я взял Кубок Стэнли или сезон, когда стал чемпионом мира? Отвечу так: мой лучший сезон еще впереди. Очень его жду.

Spent afternoon with my friends from Victory Honda 2007 Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Мар 30 2016 в 8:18 PDT

ЭХО ОЛИМПИАДЫ

«В СОЧИ МНОГИЕ ДУМАЛИ, ЧТО МЫ УЖЕ В ПОЛУФИНАЛЕ»

В конце интервью Павел Дацюк ответил на вопросы о сборной России.

– Представьте, что вас назначили на пост президента ФХР. Какими будут первые три приказа?

– Хороший вопрос, но даже страшно мечтать о том, что я стану президентом. Страшно, но интересно. Точно скажу, что решения нельзя принимать сгоряча. Так что дайте подумать.

– Вы согласны, что самый реальный шанс выиграть Олимпиаду у России есть именно сейчас, потому что в Пхенчхан не поедут энхаэловцы?

– Это пока слова на бумаге. У сборной России и раньше были очень хорошие составы. Да, мы не смогли завоевать медали, взять золото. Но благодаря сильным игрокам мы на каждой Олимпиаде имели реальный шанс. Это дорогого стоит.

– Лучшие канадцы, американцы, шведы останутся в НХЛ. Но ведь и к нам в сборную не приедут Малкин, Панарин, Кузнецов, Тарасенко, Бобровский… Логично?

– Конечно, да. Но Олимпиада – это особый непредсказуемый турнир. Вроде бы играли в Сочи против финнов. Считались фаворитами. Многие думали, что мы уже теперь в полуфинале. Понятно, что легкой жизни не ждали. Но все было в наших руках. А получилось 1:3, и мы вылетели.

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey) Дек 12 2015 в 12:35 PST

ВОПРОС РЕБРОМ

«ИСКРЫ ЛЕТЯТ, КОГДА ВОПРОСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ»

Павел Дацюк объяснил, что давать интервью не любит, но иногда может раскрыть душу.

– Почему в прошлом сезоне вы почти не общались с прессой, а теперь разговорились?

– Я и сейчас не особо люблю давать интервью. Просто говорю на старте сезона, пока есть время.

– Раньше вы заявляли, что интервью – это тоже работа. Оно должно быть не скучным, а искрометным.

– И это правда. Но вопросы часто звучат одни и те же. А если спрашивают что-то интересное, то и искры летят.