Овечкину запретили ехать на Олимпиаду. Закон ИИХФ, который изменил всё

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ФАЗЕЛЬ ВСЕ РЕШИЛ

Вот и поставлена точка в разговорах, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Были ведь разные слухи. Александр Овечкин упрямо говорил, что окажется в Пхенчхане в любом случае. Его поддерживал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис, заявляя, что отпустит своего лидера в феврале безо всяких вопросов. Евгений Малкин собирался зимой поговорить с хозяином «Питтсбурга» Марио Лемье, чтобы и его отпустили.

Все тщетно.

Финский журналист Ристо Пакаринен привел в твиттере слова вице-президента НХЛ Билла Дэйли. А тот заявил о том, что в НХЛ пришла бумага из Международной федерации хоккея ИИХФ. Рене Фазель прямым текстом говорит, что не допустит до Олимпиады игроков, которые имеют действующие контракты в НХЛ. Потому что, как вы знаете, НХЛ запретила своим игрокам ехать в Пхенчхан, и в феврале не сделает окно под это мероприятие.

Я прекрасно понимаю мистера Фазеля. Он зависит от НХЛ, и если начнет против этой лиги партизанскую войну («ну давайте допустим Овечкина, пусть поиграет»), то нарвется на запрет НХЛ – не отпускать игроков еще и на чемпионаты мира. А это уже не Пхенчхан, разовая акция. Это ежегодный бизнес ИИХФ, который приносит главные деньги.

Запрет Фазеля выглядит логично. И я говорил о нем с первого дня – Овечкин может приехать на Олимпиаду, но ему не позволят там сыграть.

Есть ли какие-то выходы у Александра, если он все-таки будет настаивать на своем, и постарается сдержать слово?

Только один – экстренно разорвать контракт с «Вашингтоном» и уехать в московское «Динамо». Но конечно, этого не произойдет. Зачем ставить крест на карьере НХЛ? Похудевший Овечкин уже тренируется в США, готовит себя к сезону с «Кэпиталз».

А об Олимпиаде можно забыть. Ну, не получилось. Ждем в Пекине-2022.

2. ГНЕВ ЛУКАШЕНКО

Тяжело быть белорусским хоккеистом. Одна команда КХЛ на всю страну. Никогда не выстреливала в плей-офф. Постоянно под гнетом президента.

Вот какую гневную тираду выдал Александр Лукашенко в эфире местного телевидения:

«Надо привлекать молодежь, которая еще не забыла, что такое спорт. Не надо никого уговаривать. Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут».

Слушайте, кому наш хлам нужен? Вот они в чемпионате Беларуси выступают. Да пусть уезжают! Нам надо обращать внимание на тех, кто результат даст. Мы таких готовы поддерживать. И немаленькие деньги будем платить.

А то у нас некоторые тренеры получают по 19 тысяч долларов в месяц. 19 тысяч!»

В общем, Лукашенко устроил очередной разнос своим хоккеистам. Кстати, 19 тысяч долларов – это 1,1 млн в месяц. У какого тренера может быть такая зарплата? У Горди Дуайера?

Итог таков – минское «Динамо» сейчас идет на предпоследнем месте в КХЛ. Хуже только «Адмирал». Сборная Белоруссии не пробилась на Олимпиаду в Пхенчхан. Белорусские хоккеисты массово бегут в КХЛ, меняя гражданство, чтобы не попадать под лимит на легионеров. А батька Лукашенко продолжает закручивать гайки, называя игроков своей страны «хламом».

Каждый по-своему прав. Но белорусский хоккей находится в таком тупике, что об этом даже страшно говорить.

3. КОНТРАКТ С «ОЙЛЕРЗ»

18-летний российский защитник Дмитрий Саморуков подписал трехлетний двусторонний контракт новичка с «Эдмонтоном». И конечно, мы ничего не знаем об этом парне, так?

Рассказываю. Саморуков родился в Волгограде, не самый маленький игрок (188 см / 82 кг). Учился в школе ЦСКА, поиграл немного за «Красную Армию», привлекался в юниорскую сборную России. Прошлый сезон провел в хоккейной лиге Онтарио. Попал на драфт, был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде под номером 84. Как мы видим, Наиль Якупов не отбил желание у «Ойлерз» выбирать перспективных россиян.

Конечно, о перспективах Саморукова в «Эдмонтоне» сейчас рассуждать бессмысленно. Но посмотрим, как он проявит себя в юниорской лиге и в АХЛ. Вот Антон Слепышев со скрипом смог закрепиться в основе «Ойлерз». Хотя сейчас пропустит тренировочный лагерь из-за травмы голеностопа. Шанс будет и у Саморукова.