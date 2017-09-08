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«Спартак» сам хотел играть со СКА чаще! КХЛ отвечает на упреки в адрес календаря

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» сам хотел играть со СКА чаще! КХЛ отвечает на упреки в адрес календаря

Обозреватель «Советского спорта» обсудил спорные моменты календаря КХЛ с одним из его составителей – статистиком Владимиром Жидковым.

Тема хоккейного календаря, которую поднял в своей экспертизе Борис Майоров, а я продолжил в отчете о матче «Спартака» с «Йокеритом» не осталось незамеченной.

В четверг мне позвонили из пресс-службы лиги, предложили взглянуть на проблему с другой стороны и побеседовать с одним из тех, кто консультировал составителей календаря – моим давним знакомым статистиком Владимиром Жидковым.

Обмен мнениями – лучшее, что может быть в любой спорной ситуации. Поскольку я убежден, что в мире в целом и в спорте в частности не бывает абсолютных истин. И для объективной оценки любого события нужно узнать, как можно более различных точек зрения на него.

Ведь они, порой вскрывают весьма неожиданные факты. Так вышло и на этот раз!

– Сейчас пишут, что календарь «хромой», что многие им недовольны, - начал разговор Жидков. – И приводят в качестве примера «Спартак». Вот и Борис Александрович выступил в «Советском спорте» на эту же тему. Но никто не старался специально усложнить жизнь «Спартаку». Мы исходили из интересов всей лиги.

– Однако именно у красно-белых оказалось восемь матчей через день на старте.
– На самом деле и это не совсем верно. После поединка в Омске с «Авангардом» следующий матч в Риге был у красно-белых ни через день, в через два. Но есть и еще целый ряд команд, у которых ситуация в чемпионате будет ничуть не лучше. Вот, к примеру, у ЦСКА будет шесть игр через день.

Но мне кажется, что вообще некорректно говорить о проблемах московских команд, когда в КХЛ есть такие клубы, как «Амур», «Адмирал» и «Куньлунь», имеющие в своем распорядке серии по семь-восемь матчей именно на выезде.

И потом ведь каждый клуб визирует календарь. И он вправе высказать свои пожелания и претензии. Вот к примеру этим летом «Трактор» поднял шум: «Сделайте нам обязательно в декабре домашние матчи, чтобы 70-летний юбилей отпраздновать!». И лига это пожелание учла. А от руководства «Спартака» никаких претензий не было! Почему они сами не привлекли того же Майорова к обсуждению? Надо же летом говорить о неудобствах, а не после начала чемпионата. Да, за календарь надо бороться! Как это делает Геннадий Величкин, защищая интересы «Магнитки». Но бороться вовремя, в рабочем порядке.

Ну и потом, на мой взгляд, вовсе не в календаре беда «Спартака». Где воспитанники красно-белой школы? Не растут в ней вторые Шалимовы? А некоторые перспективные игроки, попадая в «Спартак», наоборот деградируют.

А по календарю… «Спартак» на финише регулярки восемь матчей из десяти проведет дома. Даже девять, потому что одну «гостевую» встречу сыграет с бело-голубыми на арене, которую они в этом сезоне делят. Ни у одной команды КХЛ на финише такого преимущества не будет. Надо просто подойти к этому моменту с определенными достижениями и в хорошей форме.

 Но дело ведь не конкретно в «Спартаке». Красно-белые просто первыми попали на такой затяжной марафон. А мы с Майоровым ратовали за то, чтоб таких длинных серий в календаре не было вовсе. И то, что не только «Спартак», но и другие клубы окажутся позднее в столь же тяжелой ситуации не делает календарь лучше. Скорее, наоборот. И чтобы этого избежать Майоров предложил сократить количество матчей в чемпионате.
– Но лига не может это сделать. Потому что все клубы наоборот ратуют увеличение матчей в чемпионате КХЛ. И объясняют это так: «Мы тратим большие деньги на игроков, они должны к нам возвращаться через продажу билетов».

 Но есть же непонятные четыре поединка, которые команды проводят с разными соперниками, ставя под сомнение сам спортивный принцип чемпионата. Вот тому же «Спартаку» выпало играть дополнительные матчи со СКА. Как тут набирать очки в борьбе за плей-офф?
– Так красно-белые сами захотели сыграть четыре матча в сезоне со СКА! Сказали, что соберут на этих матчах аншлаги, хорошо заработают. Им предлагали дать в соперники равную им по силе «Югру». Но руководство «Спартака» этот вариант отвергло: «Ну кто у нас придет смотреть на «Югру»? Мы на матчах с ней даже «Сокольники» заполнить не могли. Ставьте нам СКА!». Вот ведь как было.

Или вот недавно читал, что игроки ХК Сочи сетуют: «Мы сыграли два матча подряд». Но ведь это клуб сам попросил, чтоб не перемещаться на меленькую арену. Потому что потом в «Большом» будут важные соревнования по фигурному катанию.

 Многие эксперты, а вслед за ними и болельщики справедливо возмущались, считая, что СКА должен был сыграть четыре поединка с ЦСКА. Ведь это самое знаковое противостояние последних лет! А их «развели по углам».
– И тоже не просто так! Это было сделано по просьбе ФХР, которая руководствовалась национальными интересами. Чтобы избежать того, игроки сборной России, которых много в ЦСКА и СКА не перебили друг друга перед Олимпиадой. А у нас руководство КХЛ и ФХР работает в тесной связи и прислушивается друг к другу.

Поэтому можно, конечно, сделать как предлагает Борис Александрович, как было в советские времена. Туровая система, два матча в неделю, больше времени уделять тренировкам и восстановлению. Но против этого возражают сами клубы!

Они говорят: «Ну что нам 40 игр?!». И я уже подсчитал – лига без особого ущерба может проводить по 68 матчей в регулярке. Если не делать паузы на Евротуры…

МНЕНИЕ ДМИТРИЯ ПОНОМАРЕНКО

Чтобы подытожить беседу с Владимиром Жидковым, которая в одну заметку, конечно, не уместится, скажу еще несколько слов лично от себя.

Мне непонятна позиция российских клубов.

Почему они ратуют за увеличение количества матчей? О каких доходах говорят?

Конечно у кого-то есть и аншлаги. Но дворцы в России невелики. И многие из них не заполняются, порой даже и наполовину. А билеты дешевы. И увеличение цены на них сразу же негативно сказывается на посещаемости.

А ведь часть клубов платит еще и за аренду дворца, и за его коммунальные услуги во время матча и предыдущего дня, за различные службы, работающие на хоккее.

Кроме того, на любой дополнительный домашний поединок обязательно приходится одна игра на выезде. А это новые дополнительные расходы – на перелет, гостиницу и т.п.

Так много ли остается прибыли? Боюсь, что многим клубам КХЛ лишний матч – лишние убытки.

И это я еще не учитываю фактор, что затяжные серии в календаре увеличивают травмы игроков, которые не успевают восстановиться, теряют концентрацию и пропускают жесткие атаки в голову или в корпус. Опять же, мы – не НХЛ. И если наши игроки медикаментозно начнут бороться с перегрузками по примеру заокеанских коллег – сразу попадут под санкции ИИХФ на основании проверок ВАДА

А что такое травмы в коммерческом плане? Это желание клуба иметь более длинную скамейку для подстраховки. Или необходимость докупать новых игроков по ходу сезона. Опять расходы и весьма приличные.

Кроме того, напряженный календарь - это фактически отсутствие тренировок во время чемпионата. А, значит, невозможность подтянуть в состав молодежь, довести ее до уровня КХЛ. Ведь в наших командах так называемые «лимитчики» зачастую находятся в роли зрителей, протирая штаны на лавках. И потому достигнув более зрелого возраста в лиге не задерживаются.

В общем, честно, я не понимаю – в чем для клубов пресловутая финансовая выгода более плотного календаря?

Может, лига и на этот вопрос попробует ответить, дав слово одному из своих специалистов?

«Советский спорт» по-прежнему готов к диалогу.

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