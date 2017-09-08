Сорванные «похороны», ненужные «Спартак» с «Зенитом» и Слуцкий-лось
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
«Арарат» будет жить
Не поверите, но главным ньюсмейкером вчерашнего вечера стал
московский… нет не «Спартак», а «Арарат». Клуб, который по всем прогнозам
должен был провести свой последний матч и уйти в небытие так же ярко, как и
пришел в этот мир, умирать отказался.
Московский «Арарат» сменил руководство и продолжит существование
Президент и единственный учредитель команды Валерий
Оганесян, который не так давно покинул клуб уехал в Грузию якобы из-за проблем
со здоровьем, не стал вставлять палки в колеса армяно-московской команды, вышел
из ее руководства, переписал все акции на других людей и распрощался с клубом,
извинившись за излишнюю эмоциональность. Новым генеральным директором клуба
стал медиа-менеджер Игорь Коротков, правая рука создателя газеты «Жизнь» и
сайта LifeNews Арама
Габрелянова, который и является истинным руководителем команды, чью фамилию
стараются не называть.
Александр Григорян вновь говорит стихами: Дети какают в горшок, а большие – в душу
В своем «последнем» матче «Арарат», благодаря голу
Тараканова на последней минуте, обыграл «Рязань», своего главного
преследователя в турнирной таблице, закрепившись на первом месте.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/1002938
А ведь победы могло и не быть. И причиной могло стать не
ужасное физическое состояние, в котором принял команду Александр Григорян, а
настоящая эпидемия ротавируса, разразившаяся в «Арарате». Сразу несколько футболистов
жаловались на плохое самочувствие. Кое-кого даже пришлось выводить из состава.
Накануне матча футболистов «Арарата» едва не вывел из игры ротавирус
Ненужные «Спартак» с «Зенитом»?
Пока основные команды «Спартака» и «Зенита» готовятся к
своим первым матчам после двухнедельного перерыва на встречи сборных, «Советский
спорт» обращает свой взор на вторые команды красно-белых и сине-бело-голубых,
которые ни шатко ни валко продолжают влачить свое существование в рамках ФНЛ.
Кому вообще в России нужны фарм-клубы при наличии молодежных команд? На этот
вопрос мы нашли ответ. Оказывается «Спартак-2» и «Зенит-2» не такие и
бесполезные, как может показаться.
Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?
А пока мы тут разглагольствуем о пользе этих клубов,
проходит действительно важный турнир, в котором принимают участие действительно
важные для нашего футбола команды. Речь о «Кожаном мяче», который уже подарил
нам не один десяток замечательных футболистов.
Турнир, который спасет российский футбол
Черчесов и Слуцкий
Пока в Россию еще не вернулся большой футбол, болельщиков
принялись развлекать бывший и нынешний тренеры сборной нашей страны. Леонид
Слуцкий и Станислав Черчесов практически синхронно дали интервью иностранным
СМИ. Слуцкий – английским, Черчесов – польским.
Леонид Викторович много шутил, рассказывал анекдоты.
Англичан, конечно, интересовали хорошо нам всем известные истории про падение
Слуцкого с дерева, пение рэпа и танцы, но и для нас кое-что интересное тренер
команды «Халл Сити» рассказал.
Леонид Слуцкий: Я – как слепой лось, который бежит, преследуемый судьбой
Давно знакомые со Станиславом Саламовичем польские
журналисты больше говорили о футболе. На удивление в Польше живо интересовались
судьбой сборной России, Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Черчесов сказал,
что у обоих игроков был свой шанс, увильнув, однако, от ответа на вопрос, будет
ли у них еще один шанс перед домашним ЧМ-2018.
Станислав Черчесов: Чтобы быстро играть, надо быстро думать!
Трансферы продолжаются
Мы уже много писали о трансферном окне в некоторых странах,
которое продолжает оставаться открытым даже после 1-го сентября. Настал момент,
когда эти «окна» коснулись и нас.
«Локомотив» продал футболиста в Турцию. По направлению к
Босфорскому проливу отправился полузащитник железнодорожников Дельвин Н’Динга. Продали игрока не
сказать чтобы с выгодой. Купив его за 2,5 млн евро год назад из «Монако», перед
этим познакомившись с футболистом за год аренды, «Локомотив», видимо,
разочаровался в игроке и разрешил расстаться с ним за 200 тысяч евро.