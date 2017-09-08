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Сорванные «похороны», ненужные «Спартак» с «Зенитом» и Слуцкий-лось

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сорванные «похороны», ненужные «Спартак» с «Зенитом» и Слуцкий-лось

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Арарат» будет жить

Не поверите, но главным ньюсмейкером вчерашнего вечера стал московский… нет не «Спартак», а «Арарат». Клуб, который по всем прогнозам должен был провести свой последний матч и уйти в небытие так же ярко, как и пришел в этот мир, умирать отказался.

Московский «Арарат» сменил руководство и продолжит существование

Президент и единственный учредитель команды Валерий Оганесян, который не так давно покинул клуб уехал в Грузию якобы из-за проблем со здоровьем, не стал вставлять палки в колеса армяно-московской команды, вышел из ее руководства, переписал все акции на других людей и распрощался с клубом, извинившись за излишнюю эмоциональность. Новым генеральным директором клуба стал медиа-менеджер Игорь Коротков, правая рука создателя газеты «Жизнь» и сайта LifeNews Арама Габрелянова, который и является истинным руководителем команды, чью фамилию стараются не называть.

Александр Григорян вновь говорит стихами: Дети какают в горшок, а большие – в душу

В своем «последнем» матче «Арарат», благодаря голу Тараканова на последней минуте, обыграл «Рязань», своего главного преследователя в турнирной таблице, закрепившись на первом месте.

http://www.sovsport.ru/news/text-item/1002938

А ведь победы могло и не быть. И причиной могло стать не ужасное физическое состояние, в котором принял команду Александр Григорян, а настоящая эпидемия ротавируса, разразившаяся в «Арарате». Сразу несколько футболистов жаловались на плохое самочувствие. Кое-кого даже пришлось выводить из состава.

Накануне матча футболистов «Арарата» едва не вывел из игры ротавирус

Ненужные «Спартак» с «Зенитом»?

Пока основные команды «Спартака» и «Зенита» готовятся к своим первым матчам после двухнедельного перерыва на встречи сборных, «Советский спорт» обращает свой взор на вторые команды красно-белых и сине-бело-голубых, которые ни шатко ни валко продолжают влачить свое существование в рамках ФНЛ. Кому вообще в России нужны фарм-клубы при наличии молодежных команд? На этот вопрос мы нашли ответ. Оказывается «Спартак-2» и «Зенит-2» не такие и бесполезные, как может показаться.

Еще один «Спартак» и еще один «Зенит». Зачем они нужны?

А пока мы тут разглагольствуем о пользе этих клубов, проходит действительно важный турнир, в котором принимают участие действительно важные для нашего футбола команды. Речь о «Кожаном мяче», который уже подарил нам не один десяток замечательных футболистов.

Турнир, который спасет российский футбол

Черчесов и Слуцкий

Пока в Россию еще не вернулся большой футбол, болельщиков принялись развлекать бывший и нынешний тренеры сборной нашей страны. Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов практически синхронно дали интервью иностранным СМИ. Слуцкий – английским, Черчесов – польским.

Леонид Викторович много шутил, рассказывал анекдоты. Англичан, конечно, интересовали хорошо нам всем известные истории про падение Слуцкого с дерева, пение рэпа и танцы, но и для нас кое-что интересное тренер команды «Халл Сити» рассказал.

Леонид Слуцкий: Я – как слепой лось, который бежит, преследуемый судьбой

Давно знакомые со Станиславом Саламовичем польские журналисты больше говорили о футболе. На удивление в Польше живо интересовались судьбой сборной России, Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Черчесов сказал, что у обоих игроков был свой шанс, увильнув, однако, от ответа на вопрос, будет ли у них еще один шанс перед домашним ЧМ-2018.

Станислав Черчесов: Чтобы быстро играть, надо быстро думать!

Трансферы продолжаются

Мы уже много писали о трансферном окне в некоторых странах, которое продолжает оставаться открытым даже после 1-го сентября. Настал момент, когда эти «окна» коснулись и нас.

«Локомотив» продал футболиста в Турцию. По направлению к Босфорскому проливу отправился полузащитник железнодорожников Дельвин Н’Динга. Продали игрока не сказать чтобы с выгодой. Купив его за 2,5 млн евро год назад из «Монако», перед этим познакомившись с футболистом за год аренды, «Локомотив», видимо, разочаровался в игроке и разрешил расстаться с ним за 200 тысяч евро.

Хавбек «Локо» стал одноклубником Дьякова в Турции (фото)

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