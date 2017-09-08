Шевченко в шаге от титула: все, что нужно знать о турнире UFC 215
10 сентября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 215. В главном поединке бойцовского шоу чемпионка легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес сразится против Валентины Шевченко, которая имеет три гражданства (Киргизия, Перу, Россия). «Советский спорт» составил гид по турниру в Эдмонтоне, который обещает быть интересным.
Где?
Турнир
пройдет на Роджерс Плэйс (Rogers Place). Это
крытая многофункциональная арена
расположенная в Эдмонтоне, провинция
Альберта (Канада). Арена предназначена
для проведения спортивных и
культурно-массовых мероприятий. Является
домашней ареной клуба Национальной
хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз».
Она была заложена 3 мая 2014 года. Строительство продолжалось два с половиной года и обошлось в 480 миллионов канадских долларов. На хоккейный матчах арена может вмещать до 18 641 зрителя.
Официальное открытие состоялось 8 сентября 2016 года, а свой первый домашний матч «Эдмонтон Ойлерз» провел 12 октября 2016 года против «Калгари Флэймз», который закончился победой хозяев со счётом 7:4.
Кто будет драться на турнире UFC 215?
Изначально на турнире должен был пройти рейтинговый бой тяжеловесов. Бразилец Джуниор дос Сантос и француз Фрэнсис Нганноу собирались выявить претендента на чемпионский пояс, однако латиноамериканца сняли с поединка, уличив его в применении запрещенных препаратов, а для европейца соперника подобрать не удалось.
Также 8 сентября стало известно, что американец Рэй Борг заболел и также не примет участие в турнире. Его бой против чемпиона промоушена в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона должен был стать главным боем. Таким образом, Нуньес — Шевченко — единственное титульное противостояние бойцовского шоу в Канаде.
Файткард
Ранние бои
Поединки
начнутся ночью в воскресенье по
московскому времени в 01:30.
Кажан Джонсон (21-12-1) - Адриано Мартинс (28-8)
Луис Энрике (10-3) - Арйан Буллар (6-0)
Митч Кларк (11-4) - Алекс Уайт (11-3)
Предварительные бои
Поединки
начнутся в 03:00 мск.
Гавин Такер (10-0) - Рик Гленн (19-4-1)
Сара Мораес (4-3) - Эшли Эванс-Смит (5-2)
Генри Сехудо (10-2) - Уилсон Рейс (22-7)
Основные бои
Поединки
начнутся в 05:00 мск.
Сара Макмэнн (11-3) - Кетлен Виера (8-0)
Джереми
Стивенс (25-13) - Гилберт Мелендес (22-6)
Илир Латифи (13-5) - Тайсон Педро (6-0)
Нил Магни (19-6) - Рафаэль дос Аньос (26-9)
Главный бой
Поединок начнется ориентировочно в промежуток между 06:00 по 07:00 мск.
Аманда Нуньес (14-4) - Валентина Шевченко (14-2)
Весовая
категория: легчайшая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Нуньес (1-е, бои 14-4), Шевченко (2-е, бои 14-2).
Этот поединок должен был состояться несколько месяцев назад, но неожиданно чемпионка Аманда Нуньес захворала и бой пришлось перенести. Бразильянка на данный момент имеет серию из пяти побед подряд. Она не оставила ни единого шанса Мише Тейт и Ронде Роузи и к бою против Валентины Шевченко подходит фаворитом. К тому же, она уже встречалась в октагоне с представительницей Перу, которая к тому же имеет гражданства Киргизии и России, и знает как ее побеждать. Форсировать события Нуньес не будет, на кону чемпионский пояс. Валентина же, собирается нокаутировать Аманду.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Прогноз на поединок между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко
Букмекеры считают, что Шевченко является фаворитом противостояния. Коэффициент на ее победу равен 1,6, в то время, как на победу Нуньес — 2,1.
«Советский спорт» считает, что Аманда Нуньес защитит свой пояс, победив претендентку единогласным решением судей. А вот читатели нашего портала верят в Шевченко (68% проголосовали за ее победу).
Где смотреть турнир UFC 215?
К большому сожалению фанатов ММА в России, прямого телевизионного эфира на телеканале «Матч ТВ» в этот раз не будет. Однако, основные бои можно будет увидеть в записи, начиная с 11:00 по московскому времени в воскресенье.
Скорее всего, прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в группе BEST of MMA в социальной сети Вконтакте.
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