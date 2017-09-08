Вы любите животных и ведете активный образ жизни? Тогда эта новость для Вас!
Фонд помощи бездомным животным «Котодетки» приглашает Вас в живописный парк «Сказка» на благотворительный забег «Хвостатая миля». Присоединяйтесь!
17 сентября 2017 мы пробежим все вместе ради спасения бездомных хвостиков.
Дистанция забега 1 миля – это 1,6093 км, и преодолеть такое расстояние сможет даже участник без специальной подготовки. Но наша миля - не просто миля - она #ХВОСТАТАЯ_МИЛЯ, а значит будет весело, душевно и с любовью к животным.
Спортсмены и начинающие, взрослые и дети – отличные подарки получат все участники!
В программе мероприятия:
Веселая разминка
Забег на 1 милю (1,6093 км)
Лотерея с призами от наших спонсоров и партнеров
Конкурс на самый креативный хвост «Сами с хвостами»
Развлекательная программа
Благотворительная ярмарка
Каждый участник получит стартовый пакет.
Бежим вместе!!! Захватите с собой улыбку, хорошее настроение и.. хвост!
Участие по предварительной регистрации на сайте: www.kotodetki.ru/zabeg
Не сможете участвовать? Присоединяйтесь к группе поддержки и поддержите нас благотворительным взносом.
Нам важно участие каждого неравнодушного человека! Все собранные средства пойдут на спасение бездомных животных.
Ждем Вас 17 сентября по адресу: Москва, ул. Крылатская, 18, парк Skazka.
Все детали и схема проезда: www.kotodetki.ru/zabeg