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Вы любите животных и ведете активный образ жизни? Тогда эта новость для Вас!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фонд помощи бездомным животным «Котодетки» приглашает Вас в живописный парк «Сказка» на благотворительный забег «Хвостатая миля». Присоединяйтесь!

17 сентября 2017 мы пробежим все вместе ради спасения бездомных хвостиков.

Дистанция забега 1 миля – это 1,6093 км, и преодолеть такое расстояние сможет даже участник без специальной подготовки. Но наша миля - не просто миля - она #ХВОСТАТАЯ_МИЛЯ, а значит будет весело, душевно и с любовью к животным.

Спортсмены и начинающие, взрослые и дети – отличные подарки получат все участники!

В программе мероприятия:

Веселая разминка

Забег на 1 милю (1,6093 км)

Лотерея с призами от наших спонсоров и партнеров

Конкурс на самый креативный хвост «Сами с хвостами»

Развлекательная программа

Благотворительная ярмарка

Каждый участник получит стартовый пакет.

Бежим вместе!!! Захватите с собой улыбку, хорошее настроение и.. хвост! 

Участие по предварительной регистрации на сайте: www.kotodetki.ru/zabeg

Не сможете участвовать? Присоединяйтесь к группе поддержки и поддержите нас благотворительным взносом. 

Нам важно участие каждого неравнодушного человека! Все собранные средства пойдут на спасение бездомных животных.

Ждем Вас 17 сентября по адресу: Москва, ул. Крылатская, 18, парк Skazka.

Все детали и схема проезда: www.kotodetki.ru/zabeg


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