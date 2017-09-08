Хоронили «Арарат» - порвали два баяна! Клуб выжил и рвется в ФНЛ
Хмурое московское небо. Практически безлюдная Восточная
улица – дорога к ветшающему на глазах стадиону имени Эдуарда Стрельцова. Да и
изначальный повод приехать сюда был не из веселых – матч московского «Арарата»
с «Рязанью», который мог стать последним в истории столичного клуба, которая
еще и полугода не насчитывает.
Похороны отменяются, только тссс…
Примерно за полтора часа до старта игры стало известно: «Арарат»
будет жить. Похороны отменяются! Единственный учредитель клуба, его президент и
генеральный директор Валерий Оганесян, бежавший в Грузию, по предварительным
данным перед этим выведя со счетом клуба 20 миллионов рублей, все-таки
согласился переписать все акции на настоящих владельцев «Арарата».
Неделю Россия жила в реальности, в которой Оганесян украл 20
миллионов, сбежал в Грузию, сказавшись больным, и оттуда раздавал хлесткие
интервью, обвиняя неведомые, но очень могущественные силы в чуть ли не
рейдерском захвате его собственности – клуба «Арарат». Он боялся за свою жизнь,
обещал ни за что на свете не отдать акции команды и ни при каких
обстоятельствах не хотел возвращаться в Россию, где его ждало либо уголовное
преследование, либо смерть от рук рейдеров.
7 сентября все в один момент переменилось. Оганесян
рассказал, что никакого захвата не было, что он ничего не крал и уже выяснил
все вопросы с настоящими владельцами клуба. Он также рассказал, что все деньги,
которые команда получала до этого, были не его, а медиамагната Арама
Габрелянова, создателя еженедельной газеты «Жизнь» и новостного портала Life News. Оганесян также
сказал, что уже передал все акции новому руководству команды и юридически
оформил смену учредителя у клуба. Новым генеральным директором «Арарата» стал
правая рука Габрелянова в его медиабизнесе – Игорь Коротков.
Клуб будет жить. Задачи не изменились – выход в ФНЛ. Все
футболисты остаются. А Паоло Барбоса, который искал новую команду для Марата
Измайлова, оказывается, уже дано не его агент – просто наводил шуму, надеясь в
очередной раз нажиться на российском игроке.
Была одна загвоздка – болельщики, которые приходили на этот
матч, ни о чем не знали. Многие из них – возрастные люди и новости узнают не из
телефона, подключенного к интернету, а из ТВ и газет. Для них все еще в силе
была другая реальность, та, в которой игра с «Рязанью» для «Арарата» на 99,99%
должна была стать последней.
Победа, несмотря ни на что
- Невеселый день. Больше не будет «Арарата»? – с легким
акцентом спрашивает своего спутника пожилой армянин в очереди на центральную
трибуну.
- Так говорят. Поэтому и людей так немного пришло, -
отвечает друг.
- Жаль. Хорошая могла быть команда. Хоть на футбол можно
было ходить, - сетует первый собеседник.
Центральная трибуна. Кстати, почти полностью забиты два
сектора. На матче наверняка около тысячи человек. Билеты на эту игру, кстати,
раздавали бесплатно на входе на территорию арены.
Идти в ложу для прессы на стадионе Стрельцова нужно через
центральный вход – вместо со всеми болельщиками. На первом ряду центральной
трибуны, не в VIP-ложе,
сидит человек, благодаря которому «Арарат» вообще появился и продолжает
существование – Арам Габрелянов. Рядом с ним – новый гендиректор Игорь Коротков.
Сидят себе спокойно, обсуждают что-то. Мало кто вокруг понимает, что это за
люди. Подростки прямо перед ними начинают фотографироваться на фоне поля,
загораживая обзор настоящему владельцу команды с Павлюченко и Измайловым в
составе. Но Габрелянов воспринимает это спокойно. Для этого он и создавал клуб –
чтобы люди ходили на футбол, радовались, общались и фотографировались.
- Игорь Николаевич, поздравляю с назначением! Думали когда-нибудь,
что станете генеральным директором футбольного клуба? – я не смог не подойти,
все-таки проработал бок о бок с Коротковым и Габреляновым долгих пять лет.
- Нет, конечно. Целый новый мир, - отвечает Коротков.
- Все, похороны отменяются? Проблемы позади?
- Похороны? Давай вообще не употреблять это слово. Все будет
хорошо, - говорит Игорь Николаевич.
- Сейчас главное – выиграть, - говорит Арам Габрелянов.
- Что выиграть, матч, или лигу? – спрашиваю.
- И то и другое. Сегодня сложно будет. «Рязань» - хорошая
команда. Тренер тоже, кстати, армянин. А у нас в команде эпидемия – можешь так
и написать. Ротавирус. Видишь, Пугина нет в составе?
- Да. В заявке есть, а на поле вместо него Айрапетян.
- Так вот, он на тренировке чуть ли не в обморок упал. У
другого – температура под сорок градусов. Ротавирус подхватила команда. Думаем,
что через пищу. Но ничего, мы сегодня выиграем.
Желаю удачи и отчаливаю на свое место на пластиковом кресле
с металлическим выдвижным столиком. За 15 минут до конца встречи начинаю писать
текст новости о том, что команды сыграли вничью, не забив друг другу голов. В
первом тайме мячом больше владел «Арарат», но физики на всю встречу не хватило.
Во втором тайме инициативу перехватили игроки «Рязани». Даже в штангу один раз
попали.
Вообще писать заголовок новости с исходом матча до его
окончания – плохая примета. Сколько раз обжигался на этом, когда в последний
момент забивали гол и приходилось перекраивать полтекста. Так случилось и на
этот раз. «Зевнул» вратарь «Рязани» и сетку ворот сотряс удар Егора Тараканова.
«Арарат» выиграл, возможно, свой самый важный матч в такой
недолгой пока истории. Он оторвался от идущей пока второй «Рязани» уже на
четыре очка и верным курсом идет навстречу ФНЛ. Главное, чтобы таких недель,
как прошедшая, в сезоне было поменьше.
Концерт по заявкам
В пресс-центре царит оживление. Вряд ли на игре второго
дивизиона когда-нибудь было так много журналистов. Перед столом, за который
сядут два тренера, стоят три телевизионные камеры. В зале нет свободного места.
- А ведь могло бы быть еще «веселее», - бросает пробегающий
мимо пресс-атташе «Арарата» Георгий Маковецкий – бывший коллега в структурах
Габрелянова.
И правда. Сам знаю, что многие жуналисты решили не ехать на
игру, раз «Арарат» продолжает свое существование – жаренных фактов меньше – не интересно.
На столе слева от журналистов стоят бутерброды с сыром и
колбасой, напитки, печенье, чай-кофе. Под столом – пара бутылок водки. К тому
моменту уже пустых. Гостинцы от «принимающей стороны» - традиция стадиона имени
Стрельцова еще с тех пор, как на нем играла «Москва, а пресс-атташе был Максим
Мотин. Сейчас боялись, что придется пить за упокой. Оказалось – наоборот –
отпраздновали.
Журналистов так много по одной причине – главный тренер «Арарата»
Александр Григорян за пару дней до матча сказал, что эта игра станет последней
в истории клуба и пообещал, что на пресс-конференции будет интересно. От
тренера, который уже зарекомендовал себя, как один из самых красноречивых в
отечественном футболе, это прозвучало, как приглашение на представление.
И представление было. Григорян шутил, декламировал стихи,
подкалывал журналистов, улыбался… Но за всем этим был очень серьезный и
глубокий смысл.
- Согласитесь, что с нами с армянами скучно не бывает? Нам
так было нескучно, что за эти десять дней футболисты потеряли по три килограмма
веса. В этом веселье мы провели полторы недели. Самый веселый из нас дал много
интервью – на всю оставшуюся жизнь. Но меня удовлетворило последнее интервью
Валерия Оганесяна, где он полностью дал ответы на все вопросы. Если бы он не
дал вопросы на все вопросы, я бы сегодня разговаривал на другую тему. А так –
все понятно и ясно. Повеселился и хватит.
- Так вы же говорили,
что это будет последний матч.
- Ну надо же было как-то ваше внимание привлечь. А то после
премьер-лиги чувствую отсутствие внимания. Вот вы все и пришли – столько изданий.
Даже тепло на душе. Думаю, что на следующую игру вас здесь уже не будет. Но мы
все равно что-нибудь придумаем. За нами не заржавеет, поверьте.
- Мы уже привыкли
слышать от вас стихи. Сейчас какое-то поэтическое резюме будет?
- Каждый из нас в этой жизни убеждается в правоте этого
четверостишья. Особенно, наверное, убедился наш спонсор, у которого нету и дня
задолженности ни по зарплатам, ни по премиальным. Последние премиальные мы
получили вчера. Делается все. Он один дает деньги на клуб, Если мне не изменяет
память – уже 85 миллионов рублей потратил. Заметьте, мы не называем его имени,
потому что он делает это не ради того. Есть люди, которые дадут рубль, а шуму
наделают. Здесь все по-другому.
Вот стихотворение, которым Александр Григорян, несомненно,
один из любимых журналистами тренеров, описал все происходившее в «Арарате» за последние
дней десять.
Строчки вяжутся в стишок,
Море лижет сушу.
Дети какают в горшок,
А большие – в душу.
А вот, кстати, фото из победной раздевалки «Арарата». Здесь владелец Арам Габрелянов – по центру с седой бородой, а генеральный директор команды Игорь Коротков – слева со сжатыми в кулаки руками. Правильно сказал Григорян – с этой командой скучно не будет.
Важная победа! pic.twitter.com/cb19lFvP8T— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) September 7, 2017