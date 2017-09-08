Хоронили «Арарат» - порвали два баяна! Клуб выжил и рвется в ФНЛ

Хмурое московское небо. Практически безлюдная Восточная улица – дорога к ветшающему на глазах стадиону имени Эдуарда Стрельцова. Да и изначальный повод приехать сюда был не из веселых – матч московского «Арарата» с «Рязанью», который мог стать последним в истории столичного клуба, которая еще и полугода не насчитывает.

Похороны отменяются, только тссс…

Примерно за полтора часа до старта игры стало известно: «Арарат» будет жить. Похороны отменяются! Единственный учредитель клуба, его президент и генеральный директор Валерий Оганесян, бежавший в Грузию, по предварительным данным перед этим выведя со счетом клуба 20 миллионов рублей, все-таки согласился переписать все акции на настоящих владельцев «Арарата».

Неделю Россия жила в реальности, в которой Оганесян украл 20 миллионов, сбежал в Грузию, сказавшись больным, и оттуда раздавал хлесткие интервью, обвиняя неведомые, но очень могущественные силы в чуть ли не рейдерском захвате его собственности – клуба «Арарат». Он боялся за свою жизнь, обещал ни за что на свете не отдать акции команды и ни при каких обстоятельствах не хотел возвращаться в Россию, где его ждало либо уголовное преследование, либо смерть от рук рейдеров.

7 сентября все в один момент переменилось. Оганесян рассказал, что никакого захвата не было, что он ничего не крал и уже выяснил все вопросы с настоящими владельцами клуба. Он также рассказал, что все деньги, которые команда получала до этого, были не его, а медиамагната Арама Габрелянова, создателя еженедельной газеты «Жизнь» и новостного портала Life News. Оганесян также сказал, что уже передал все акции новому руководству команды и юридически оформил смену учредителя у клуба. Новым генеральным директором «Арарата» стал правая рука Габрелянова в его медиабизнесе – Игорь Коротков.

Клуб будет жить. Задачи не изменились – выход в ФНЛ. Все футболисты остаются. А Паоло Барбоса, который искал новую команду для Марата Измайлова, оказывается, уже дано не его агент – просто наводил шуму, надеясь в очередной раз нажиться на российском игроке.

Была одна загвоздка – болельщики, которые приходили на этот матч, ни о чем не знали. Многие из них – возрастные люди и новости узнают не из телефона, подключенного к интернету, а из ТВ и газет. Для них все еще в силе была другая реальность, та, в которой игра с «Рязанью» для «Арарата» на 99,99% должна была стать последней.

Победа, несмотря ни на что

- Невеселый день. Больше не будет «Арарата»? – с легким акцентом спрашивает своего спутника пожилой армянин в очереди на центральную трибуну.

- Так говорят. Поэтому и людей так немного пришло, - отвечает друг.

- Жаль. Хорошая могла быть команда. Хоть на футбол можно было ходить, - сетует первый собеседник.

Центральная трибуна. Кстати, почти полностью забиты два сектора. На матче наверняка около тысячи человек. Билеты на эту игру, кстати, раздавали бесплатно на входе на территорию арены.

Идти в ложу для прессы на стадионе Стрельцова нужно через центральный вход – вместо со всеми болельщиками. На первом ряду центральной трибуны, не в VIP-ложе, сидит человек, благодаря которому «Арарат» вообще появился и продолжает существование – Арам Габрелянов. Рядом с ним – новый гендиректор Игорь Коротков. Сидят себе спокойно, обсуждают что-то. Мало кто вокруг понимает, что это за люди. Подростки прямо перед ними начинают фотографироваться на фоне поля, загораживая обзор настоящему владельцу команды с Павлюченко и Измайловым в составе. Но Габрелянов воспринимает это спокойно. Для этого он и создавал клуб – чтобы люди ходили на футбол, радовались, общались и фотографировались.

- Игорь Николаевич, поздравляю с назначением! Думали когда-нибудь, что станете генеральным директором футбольного клуба? – я не смог не подойти, все-таки проработал бок о бок с Коротковым и Габреляновым долгих пять лет.

- Нет, конечно. Целый новый мир, - отвечает Коротков.

- Все, похороны отменяются? Проблемы позади?

- Похороны? Давай вообще не употреблять это слово. Все будет хорошо, - говорит Игорь Николаевич.

- Сейчас главное – выиграть, - говорит Арам Габрелянов.

- Что выиграть, матч, или лигу? – спрашиваю.

- И то и другое. Сегодня сложно будет. «Рязань» - хорошая команда. Тренер тоже, кстати, армянин. А у нас в команде эпидемия – можешь так и написать. Ротавирус. Видишь, Пугина нет в составе?

- Да. В заявке есть, а на поле вместо него Айрапетян.

- Так вот, он на тренировке чуть ли не в обморок упал. У другого – температура под сорок градусов. Ротавирус подхватила команда. Думаем, что через пищу. Но ничего, мы сегодня выиграем.

Желаю удачи и отчаливаю на свое место на пластиковом кресле с металлическим выдвижным столиком. За 15 минут до конца встречи начинаю писать текст новости о том, что команды сыграли вничью, не забив друг другу голов. В первом тайме мячом больше владел «Арарат», но физики на всю встречу не хватило. Во втором тайме инициативу перехватили игроки «Рязани». Даже в штангу один раз попали.

Вообще писать заголовок новости с исходом матча до его окончания – плохая примета. Сколько раз обжигался на этом, когда в последний момент забивали гол и приходилось перекраивать полтекста. Так случилось и на этот раз. «Зевнул» вратарь «Рязани» и сетку ворот сотряс удар Егора Тараканова.

«Арарат» выиграл, возможно, свой самый важный матч в такой недолгой пока истории. Он оторвался от идущей пока второй «Рязани» уже на четыре очка и верным курсом идет навстречу ФНЛ. Главное, чтобы таких недель, как прошедшая, в сезоне было поменьше.

Концерт по заявкам

В пресс-центре царит оживление. Вряд ли на игре второго дивизиона когда-нибудь было так много журналистов. Перед столом, за который сядут два тренера, стоят три телевизионные камеры. В зале нет свободного места.

- А ведь могло бы быть еще «веселее», - бросает пробегающий мимо пресс-атташе «Арарата» Георгий Маковецкий – бывший коллега в структурах Габрелянова.

И правда. Сам знаю, что многие жуналисты решили не ехать на игру, раз «Арарат» продолжает свое существование – жаренных фактов меньше – не интересно.

На столе слева от журналистов стоят бутерброды с сыром и колбасой, напитки, печенье, чай-кофе. Под столом – пара бутылок водки. К тому моменту уже пустых. Гостинцы от «принимающей стороны» - традиция стадиона имени Стрельцова еще с тех пор, как на нем играла «Москва, а пресс-атташе был Максим Мотин. Сейчас боялись, что придется пить за упокой. Оказалось – наоборот – отпраздновали.

Журналистов так много по одной причине – главный тренер «Арарата» Александр Григорян за пару дней до матча сказал, что эта игра станет последней в истории клуба и пообещал, что на пресс-конференции будет интересно. От тренера, который уже зарекомендовал себя, как один из самых красноречивых в отечественном футболе, это прозвучало, как приглашение на представление.

И представление было. Григорян шутил, декламировал стихи, подкалывал журналистов, улыбался… Но за всем этим был очень серьезный и глубокий смысл.

- Согласитесь, что с нами с армянами скучно не бывает? Нам так было нескучно, что за эти десять дней футболисты потеряли по три килограмма веса. В этом веселье мы провели полторы недели. Самый веселый из нас дал много интервью – на всю оставшуюся жизнь. Но меня удовлетворило последнее интервью Валерия Оганесяна, где он полностью дал ответы на все вопросы. Если бы он не дал вопросы на все вопросы, я бы сегодня разговаривал на другую тему. А так – все понятно и ясно. Повеселился и хватит.

- Так вы же говорили, что это будет последний матч.

- Ну надо же было как-то ваше внимание привлечь. А то после премьер-лиги чувствую отсутствие внимания. Вот вы все и пришли – столько изданий. Даже тепло на душе. Думаю, что на следующую игру вас здесь уже не будет. Но мы все равно что-нибудь придумаем. За нами не заржавеет, поверьте.

- Мы уже привыкли слышать от вас стихи. Сейчас какое-то поэтическое резюме будет?

- Каждый из нас в этой жизни убеждается в правоте этого четверостишья. Особенно, наверное, убедился наш спонсор, у которого нету и дня задолженности ни по зарплатам, ни по премиальным. Последние премиальные мы получили вчера. Делается все. Он один дает деньги на клуб, Если мне не изменяет память – уже 85 миллионов рублей потратил. Заметьте, мы не называем его имени, потому что он делает это не ради того. Есть люди, которые дадут рубль, а шуму наделают. Здесь все по-другому.

Вот стихотворение, которым Александр Григорян, несомненно, один из любимых журналистами тренеров, описал все происходившее в «Арарате» за последние дней десять.

Строчки вяжутся в стишок,

Море лижет сушу.

Дети какают в горшок,

А большие – в душу.

А вот, кстати, фото из победной раздевалки «Арарата». Здесь владелец Арам Габрелянов – по центру с седой бородой, а генеральный директор команды Игорь Коротков – слева со сжатыми в кулаки руками. Правильно сказал Григорян – с этой командой скучно не будет.