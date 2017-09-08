«Чувствовал, что надо настоять». Ослейд-Чемберлен – о переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник сборной Англии Алекс Ослейд-Чемберлен прокомментировал свой трансфер из «Арсенала» в «Ливерпуль».

Напомним, 24-летний хавбек перебрался в расположение «красных» минувшим летом и подписал контракт до 2022 года. Сумма сделки составила 38 млн евро.

Отметим, что на игрока претендовали «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Ослейд-Чемберлен объяснил журналистам, почему он выбрал именно мерсисайдский клуб.

«Решение покинуть «Арсенал» далось мне непросто. Я долго думал, и это было тяжело. Что касается «Ливерпуля», то это был единственный клуб, где я хотел играть.

Здесь прекрасная атмосфера, она мне близка по духу. Я доволен. Думаю, меня ждет интересное приключение, учитывая, что командой руководит такой тренер, как Юрген Клопп.

Я чувствовал, что надо настоять на переходе. Теперь у меня появилась возможность чаще выходить на поле.

Конечно, сейчас мне немного непривычно, я ведь столько лет защищал цвета «Арсенала». С другой стороны, это очень интересно, и я с нетерпением жду своего дебюта», – сказал полузащитник, чьи слова приводит Sky Sports.

Ослейд-Чемберлен может впервые выйти на поле в качестве игрока «красных» уже в эту субботу, 9 сентября. «Ливерпуль» на выезде сразится с «Манчестер Сити» в 4-м туре АПЛ.

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