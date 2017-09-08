«Хмель культуризма отравляет…». Как качались в СССР и что писала пресса

С конца 60-х годов «Советский спорт» стал публиковать материалы о «подвальных качалках» в СССР. Сегодня мы разбираем архивы и вспоминаем, как выглядели тренажерные залы в эпоху Брежнева, по каким методикам занимались первые советские культуристы и откуда они доставали гантели и штанги.





В сентябре 1977 года «Советский спорт» опубликовал серию статей под общим названием «Излом». Ее автор, журналист Дмитрий Иванов, сделал рейд по московским качалкам или, как их тогда называли, «студиям атлетической гимнастики».

Повод для этой статьи был печальный. Летом 1977 года в народном суде Сокольнического района Москвы слушали дело Владимира Бурилова – подростка, который убил другого подростка в районной студии атлетизма «Муромец». Следствие установило: обвиняемый выпивал в студии после занятий, где у него произошел конфликт со знакомым. В ходе ссоры Бурилов несколько раз ударил его по голове гирей. На суде мать Бурилова заявила, что сын с детства страдал психическим расстройством и, по медицинским показаниям, вообще не имел права посещать тренажерный зал.

После суда в редакцию газеты «Советский спорт» пришло письмо от другой матери, чей сын тоже занимался в студии атлетизма «Муромец». Она писала: «Дорогие товарищи! Есть в Москве студия атлетизма. До занятий в ней мой сын не курил и не пил. Теперь же курит, нередко напивается. У нас появились американские снимки, даже порнографические... Что это за студия? Уж не существует ли она специально для того, чтобы разлагать нашу молодежь?».

Журналист «Советского спорта» Дмитрий Иванов лично посетил несколько подвальных тренажерных залов в Москве. Увиденное ему не понравилось.

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Атмосфера





«В студиях процветает «вольница», - писал журналист «Советского спорта». - Здесь вместо тренеров – «шефы», а занимающиеся чаще называют друг друга по кличкам: «Грузчик», «Скула», «Деловой», «Американец», «Рыхлый». Новобранцев здесь никто не спрашивает, откуда они, где работают, учатся».

Автор статьи Дмитрий Иванов сам пришел из большого спорта. Он – заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, автор методических пособий, член партии. Его коллеги вспоминали: обычно уже в 6 утра Иванов был в редакции, оставлял заметки и бежал на соревнования.





Несмотря на то, что журналист Иванов являлся в некотором роде коллегой культуристов, он поставил им жесткий диагноз. «Культуристический хмель отравляет и отупляет человека не меньше, чем спиртное. Рабы мышц настолько увлечены собой, что чужое горе их не трогает», - писал он.

В декабре 1977 года, после серии сокрушительных статей в газете «Советский спорт», Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР издал приказ «О серьезных недостатках в работе групп атлетической гимнастики». Этот документ фактически ставил под запрет занятия культуризмом.

Самиздат





Давление сверху вынудило культуристов уйти в подполье. Они испытывали проблемы с оборудованием, литературой, методиками.

Основным учебником советских культуристов была выпущенная в 1968 году книга «Атлетизм» автора Георгия Тэнно, тяжелоатлета и фронтовика, который успел даже посидеть в ГУЛАГЕ. Интересно, что сокамерником Тэнно некоторое время был Солженицын.

Позже Тэнно работал в Центральном научно-исследовательском институте физкультуры. Он прекрасно знал английский язык. Его «Атлетизм» - это компиляция статей из журналов американца Джо Вейдера (хотя, по понятным причинам, о самом Вейдере в книге нет ни слова).

Вторым источником информации для советских качков были перепечатки иностранных журналов – чаще всего польского издания «Спорт для сильных». Оно попадало в страну через дипломатов, туристов и иностранных студентов. Отсюда брали тренировочные программы, методики, советы по питанию.

Подполье

Очевидцы тех времен вспоминали в интервью различным изданиям: большинство отягощений в полуподпольных залах были самодельными. Вместо штанг для бицепса использовали куски рельсов. Рамы для приседаний сколачивали из дерева. Тросовые тренажеры мастерили, перекидывая веревку с отягощением через перекладину. Разборные гантели были в дефиците. В большинстве упражнений вместо них использовали гири. Считалось большой удачей, если через знакомых, работающих на заводах, получалось заказать для изготовления штангу.

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Вместо спортивного питания, которого не существовало в принципе, советские культуристы использовали детские смеси «Малютка» с большим содержанием белка. Кроме него, в ход шли яйца, творог и сухое молоко.





Но, несмотря на трудности и нелегальное положение, культуризм вставал на ноги. В середине 80-х годов милицейский рейд выявил существование около 50 подвальных тренажерных залов в одних только подмосковных Люберцах. Соревнования по бодибилдингу проводили в Риге, Тюмени, Казани. Их маскировали под силовое троеборье: сначала культуристы жали, приседали, и делали тяжелоатлетические толчки, а уже затем выходили на программу позирования.

Железный спорт оказался как растение «борщевик»: от притеснений он становился только сильнее. В 1987 году в СССР была основана первая официальная федерация атлетизма.