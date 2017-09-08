«Наслаждаюсь конкуренцией». Лукаку готов дать бой Ибрагимовичу

Ромелу Лукаку в сборной Бельгии Фото: Gettyimages.ru

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к Жозе Моуринью, а также прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича.

Напомним, лучший бомбардир АПЛ по итогам минувшего сезона перебрался на «Олд Траффорд» из «Эвертона» и подписал пятилетний контракт. Сумма сделки составила 84 млн евро.

«Ожидания действительно высоки. – говорит бельгиец. – Но я был готов к этому. Я просто ждал своего трансфера. Честно говоря, я хотел играть за Жозе Моуринью еще с 11 лет. Когда тебе предлагают поработать с таким тренером, ты не имеешь права отказываться», – сказал Лукаку, который ранее играл под руководством португальца в «Челси».

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Великий и ужасный Златан Ибрагимович принял решение остаться в чемпионате Англии. 35-летний форвард, который помог команде в прошлом сезоне выиграть не один трофей, подписал с «красными дьяволами» однолетний контракт.

Многие эксперты уверяют, что возвращение шведа навредит 24-летнему новичку, однако, тот видит только положительные стороны.

«Я действительно думаю, что это пойдет на пользу всей команде. Всегда хорошо иметь в своем распоряжении такого парня. Ибрагимович мотивирован, он хочет выиграть титулы. Но это касается не только Златана. Мы все хотим завоевать трофеи.

У него очень сильный характер. Он великолепный игрок, который усилит «Юнайтед». Мы постараемся помочь ему. Лично я наслаждаюсь конкуренцией, это помогает тебе стать сильнее».

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