Тренера Узбекистана обругали, освистали и отправили в отставку (видео)

Есть несколько способов, как избежать неудобных вопросов на пресс-конференции. Один их – них поскорее уйти. «Советский спорт» рассказывает, как наставник сборной Узбекистана по футболу сбегал от журналистов под аккомпанемент криков и нецензурной брани.

Сборная Узбекистана с треском провалила квалификацию на чемпионат мира по футболу-2018, осев на четвертом месте в группе. Даже Одил Ахмедов и Виталий Денисов не помогли узбекской команде одержать нужную победу над корейцами. «Сухая» ничья, четвертое место - и сборная осталась даже без стыков.

Наставник команды Узбекистана был явно не настроен на общение с журналистами. Что поделать, а пресс-конференцию проводить надо. Сухо ответив на пару-тройку вопросов, Самвел Бабаян собрался было к выходу. Но от журналистов так просто не уйдешь, особенно после провала в квалификации. По сути, вся страна ждала хотя бы стыковых матчей от Узбекистана. Реакция местных журналистов отразила отношение к Бабаяну после его фиаско.





Напомним, что Самвел Бабаян возглавлял сборную Узбекистана с 2015-го года. Параллельно специалист занимался олимпийской командой страны. Успехов Бабаян с олимпийцами не добился ровным счетом никаких, провалив выступление на Чемпионате Азии и не попав на Олимпийские игры в Рио. После увольнения, Самвел Бабаян попытался сконцентрироваться на национальной сборной. В итоге его подопечные показали наверное самую слабую игру за всю свою историю в рамках квалификации к чемпионатам мира.

Как и следовало ожидать, вчера Самвел Бабаян был торжественно отправлен в отставку с поста тренера сборной Узбекистана. Интересно, тоже под неодобрительные крики и нецензурную брань?