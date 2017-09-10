«Спартак» против легенды клуба и суперсерия «Кокорина» из подземелья

Даже с возвращением премьер-лиги есть поводы последить за ФНЛ.

Продолжится ли феноменальная серия лучшего бомбардира?

Главный герой старта российского сезона – конечно, Александр Кокорин. Но на самом деле в первой лиге есть человек, который даже круче. И по статистике, и по соотношению ожиданий с реальным эффектом. Форвард «Зенита» наконец показывает свой уровень, а нападающий «Енисея» Андрей Козлов феерит вдруг, очень неожиданно.

Козлов забил 12 мячей в 12 матчах. Причем в двух играх он был не в стартовом составе – в Калининграде, например, появился всего на полчаса и сделал дубль. Голевая серия форварда красноярцев продолжается с того самого выхода на замену против «Балтики» – это уже шесть туров.

В предыдущем «Енисей» потерял два очка, но ничья получилась как раз благодаря голу Козлова. Андрей впервые в сезоне забил не с игры, а с пенальти. Команда Дмитрия Аленичева – лидер, и у нее отличные шансы остаться первой, потому что ближайший матч – с «Лучом» из зоны вылета.

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Что у Тихонова получится против «Спартака»?

У Андрея Тихонова в «Крыльях» лучшая оборона первого дивизиона: только шесть пропущенных – по полгола за игру. Игры самарцев – одни из самых нерезультативных во всей лиге. Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после того как сам классически проиграл «Крыльям» 0:1, даже поерничал над соперником.

– Великолепная игра вашей команды, подавляющее преимущество, обилие моментов, свист с трибун. Наверное, в наш адрес, – текст не передает всех эмоций, но тут на самом деле ни одного намека на комплименты. – Поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве. Какая у нас задача на сезон? Сейчас уехать в Тамбов и изучить игру «Крыльев Советов», чтобы прогрессировать.

«Тамбов» после конспектирования «Крыльев» сыграет дома с «Томью», а самарцы поедут к «Спартаку» – к дублю москвичей, чтобы приближать возвращение к матчам с основным составом. В прошлом сезоне, когда Андрей Тихонов не дотащил до РФПЛ «Енисей», у него против родного клуба не получилось вообще ничего: дома получили 0:4, в гостях – еще 1:3. Тогда команда Тихонова и «Спартак-2» шли по таблице рядом, теперь «Крылья» гораздо выше: на семь позиций и восемь очков. Тихонову в роли главного тренера пора обыграть родной клуб.

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Продолжит ли Панюков биться за основу?

«Зенит», естественно, не отпустил Артема Дзюбу ни в какую Турцию и оставил Андрея Панюкова четвертым центральным нападающим клуба – а значит он продолжит часто играть за «Зенит-2». Хотя главным петербуржцам предстоит такой напряженный отрезок, как и всем участникам еврокубков, что даже у номера четыре возможен шанс стать первым хотя бы на какое-то время.

Например, экспериментальным наверняка будет состав «Зенита» на кубковый матч с «Динамо СПб» – соперник, конечно, в топе ФНЛ, но мучить еще и им Кокорина было бы перебором. Так что Андрею Панюкову нужно заслужить шанс на выход за главный «Зенит» – и он точно идет в правильном для форварда ритме.

У Панюкова уже шесть мячей в четырех неполных играх, он забивает каждые 56 минут. Это лучше, чем у лидера бомбардиров ФНЛ Козлова – у него гол каждые 71 минуту. Развить крутую статистику Панюков сможет дома против «Кубани». Если его не дернут на выезд с основой на игру против «Динамо».

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