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Виктория Бекхэм, Тимбейрлейк и Джеймс Бонд Первый. На теннисе только звезды

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктория Бекхэм, Тимбейрлейк и Джеймс Бонд Первый. На теннисе только звезды
Фото: Gettyimages.ru

Звезды Голливуда, великие спортсмены и мировые знаменитости – такому количеству VIP-персон позавидует и церемонии вручения «Оскара». Всех этих людей в эти дни можно увидеть на трибунах теннисного стадиона «Флашинг Мидуоз» в Нью-Йорке, где проходит Открытый чемпионат США.

Виктория и Ромео Бекхэмы собственной персоной.

Фото: Gettyimages.ru

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Фото: Gettyimages.ru

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Фото: Gettyimages.ru

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