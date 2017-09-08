Виктория Бекхэм, Тимбейрлейк и Джеймс Бонд Первый. На теннисе только звезды

Звезды Голливуда, великие спортсмены и мировые знаменитости – такому количеству VIP-персон позавидует и церемонии вручения «Оскара». Всех этих людей в эти дни можно увидеть на трибунах теннисного стадиона «Флашинг Мидуоз» в Нью-Йорке, где проходит Открытый чемпионат США.

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