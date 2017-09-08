Чудо неизвестности. Чем прекрасен турнир Super Series в первом тяжелом весе?

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Обозреватель «Советского спорта» Александр Беленький оценивает шансы боксеров первого тяжелого веса в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Повторение – мать учения. Туповатая, но все же мать. Поэтому повторим.

В субботу боем Александр Усик – Марко Хук начинается воистину замечательный турнир в категории до 90,7 кг. В то время, когда нам постоянно втридорога продают туфту, вроде поединка Мэйвезер - Макгрегор, нечто столь подлинное, где победитель неизвестен заранее, достойно особого внимания.

К сожалению, в нем не примет участие Денис Лебедев, которому принадлежит титул суперчемпиона по версии WBA в этой категории, но весь остальной цвет веса выйдет в ринг.

В турнире примут участие восемь боксеров. Проводиться он будет по олимпийской системе. Естественно, не в один день, так как, учитывая правила профессионального бокса, тогда до финала вряд ли бы кто-нибудь дожил. Таким образом, в четвертьфинале в ринг поднимутся четыре пары. Разберем их по порядку и взвесим шансы каждого, как на победу в данном конкретном бою, так и во всем турнире.

Поехали.

9 сентября. Берлин, Германия

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Усик – безусловный фаворит, как в этом бою, так и во всем турнире. Но (да не оторвут мне все нужные мужчине места его самые горячие поклонники) даже его шансы на победу во всем турнире я бы оценил где-то в 40-50 процентов. В любом бою есть место случайности, если боев три – шанс случайности тоже вырастает в три раза. Кто-то может оказаться неудобным соперником, может некстати заболеть зуб и все такое. Но вместе с тем, надо признать, что Усик с его смелой, холодной и умной головой, а также прекрасной техникой и всесторонним боксерским образованием действительно очень силен, потому-то и считают, что он пройдет не только вышедшего в тираж Хука, но и всех остальных.

Хук – у него есть шанс подранка, шанс человека, которому нечего терять. Но, на мой взгляд, он чисто теоретический. И в этом бою и, тем более, во всем турнире.

23 сентября. Сан-Антонио, Техас, США

Дмитрий Кудряшов (Россия) – Юниер Дортикос (Куба, сбежавшая во Флориду)

Дмитрий Кудряшов – страшный нокаутер. Его левый боковой, возможно, самый сильный удар в дивизоне. Если бы не поражение в первом бою с Оланреважду Дуродолой, - считался бы фаворитом в этом бою и в турнире. Однако, пусть Дмитрий и расквитался с ним во втором поединке, многие все равно не могут забыть первый. Выбить это из памяти болельщиков – задача трудная, но не непосильная. Переиграть всех своих соперников Кудряшов, конечно, не сможет, да он и пытаться не будет, а вот перебить – почему бы и нет? А пока пожелаем ему удачи в его первом бою в турнире.

Дортикос – действительно опасный агрессивный боксер, у букмекеров считается фаворитом. Пока, по крайней мере. Несколько размашистый, что компенсируется скоростью и напором. Поражений не имеет. 20 побед из 21 одержал нокаутом. Те, кто на него ставит, полагают, что он проведет бой в той же манере, что Дуродола свой первый поединок с Кудряшовым. То есть, в постоянной атаке, и Кудряшов этого не выдержит. Сам Кудряшов, и мы вместе с ним, конечно, считаем иначе. Так или иначе, но победа кубинца во всем турнире кажется маловероятной.

30 сентября. Рига, Латвия

Чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба, добежавшая до Ирландии)

Бриедис – один из фаворитов турнира. В чем-то похож на Усика. Тоже умный, хладнокровный, смелый и техничный. К тому же здорово бьет. В общем – полный комплект. Как соперник – кошмар для кого угодно.

Перес – аутсайдер, но… Недавно один человек, который, совершенно точно, разбирается в боксе лучше меня, так как он известный и успешный тренер, сказал мне, что именно в этом бою определится победитель всего турнира. Так что есть и такие мнения.

21 октября Ньюарк, Нью-Джерси, США

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Гассиев – своего рода теневой лидер. Многие очень авторитетные в мире бокса люди полагают, что его ударная мощь и сила, подкрепленная пока недооцененной техникой, позволят ему переполоть всех участников турнира. Не знаю. Один раз, перед его боем с Денисом Лебедевым, я уже недооценил Гассиева, так что теперь от высказываний воздержусь. Безусловно, он очень опасен.

Влодарчик – обладатель самой лучшей «чуйки» на удар. Может проигрывать одиннадцать раундов, в потом вмазать куда надо и тогда, когда надо. Тем не менее, лучшие его времена позади. Плохо представляю себе, чтобы он победил Гассиева, не говоря уже о том, чтобы выиграл весь турнир.

Между прочим, в зале будет очень много поляков, так как в Нью-Джерси и находящемся совсем рядом Нью-Йорке проживает большая польская диаспора. Мне довелось побывать в Америке на многих боях, в которых принимали участие польские боксеры. Так вот, всегда они сопровождались массовой дракой на трибунах, независимо от того, побеждал поляк или проигрывал. Так что, скорее всего, в Ньюарке будет не один бой, а много. Может быть, даже очень много.