«Да он не виноват!» Российские болельщики простили Овечкина за его дерзкие слова

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об окончательном решении ИИХФ – на Олимпиаде в Пхенчхане мы не увидим игроков НХЛ.

Финский журналист Ристо Пакаринен взорвал бомбу в твиттере. Цитируем:

«Как объяснил Дэйли, Международная федерация хоккея ИИХФ дала заверения НХЛ в том, что ни один игрок с действующим контрактом НХЛ не будет допущен до Олимпиады».

Билл Дэйли – вице-президент заокеанской лиги. И это не может быть пустым звуком. В конце концов, можно понять президента ИИХФ Рене Фазеля. Если его организация начнет войну с НХЛ, то ни в коем случае ее не выиграет.

Что на одной чаше весов? Разрешить Александру Овечкину уйти в самоволку в разгар сезона и съездить в Южную Корею. Но это ведь будет касаться не только капитана «Вашингтона». Значит, приехать на Олимпиаду смогут и другие звезды из тех, кого отпустят хозяева клубов. ИИХФ получит каких-то звезд на Олимпиаду, но породит великий хаос. Уверяю вас, недовольными будут многие сборные. Почему к России приедут Овечкин и Малкин, а у шведов не будет Лундквиста и Карлссона? Этим создается неравенство, то есть Олимпиада априори получится скандальной.

Что на другой чаше весов? Если бросить вызов НХЛ, то североамериканская лига может наложить запрет на то, что ее игроки будут приезжать на чемпионаты мира. Формально ведь они в мае тоже находятся под контрактами. Кроме того, НХЛ может еще сильнее выкручивать руки ИИХФ и МОК в переговорах по Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

Фазель – мудрый дипломат. Олимпиаду в Пхенчхане, думаю, он воспринимает как системный сбой. Да весь хоккейный мир остался без игроков НХЛ. Но это разовый случай, и в Китае североамериканские звезды обязательно вернутся, потому что лиге интересен этот рынок. Поэтому Фазель сейчас подписал мировое соглашение с НХЛ, оставив за бортом Олимпиады таких ребят, как Александр Овечкин и Евгений Малкин. Первого уже отпустил в Корею хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис. Второй собирался поговорить зимой с хозяином «Питтсбурга» Марио Лемье, чтобы и ему позволили сыграть за сборную России.

И тут интересно, как Овечкин выйдет из тупиковой ситуации. Помните его многочисленные заявления о том, что он поедет на Олимпиаду в любом случае, и его никто не удержит?

Говорил так? Отвечай за слова. Вставай в позу, разрывай контракт с «Вашингтоном», возвращайся в Россию – в московское «Динамо» или СКА. Да, карьера в НХЛ накроется медным тазом, но в деньгах не проиграешь и поедешь на свою долгожданную Олимпиаду.

Мне было интересно, как болельщики отреагируют на эту щекотливую ситуацию. Поэтому я задал вопрос в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя», и вот какие получил ответы (всего проголосовали 2705 человек)...

53,4% - Да он не виноват!

15,9% - Может, еще приедет

15% - Я уже забыл

15,7% - еще как припомню Овечкину эти слова!

Мы получаем то, что лишь малая доля любителей хоккея заточила зуб на Овечкина. Остальные его простили, потому что Александр попал в безвыходную ситуацию. Своими словами он пытался надавить на НХЛ, чтобы лига отпустила игроков в Корею. А теперь принято решение ИИХФ, и с этим капитан «Вашингтона» ничего поделать не может.

То есть Фазель снова показал себя как великолепный дипломат – и с НХЛ не поругался, и репутацию Александру Овечкину спас.