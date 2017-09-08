Счастлив в «Реале». Как Роналду удается оставаться в отличной физической форме

Знаменитый футболист опять в рейтинге самых обсуждаемых персон. В СМИ прошла информация о том, что он может поменять команду из-за проблем с налоговыми органами. Но президент «Реала» Флорентино Перес слухи развеял, сообщив, что Криштиану просто отправился в отпуск. Более того, президент сообщил, что не продаст Роналду, даже если за него будут платить золотом.

Такой интерес легко объяснить, только за последнее время на счету футболиста множество побед. Он выиграл Евро 2016, две Лиги Чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Как ему это удается? Один из главных секретов в том, что он выбирает разные спортивные методы: тренировки, спланированное сочетание нагрузок, правильное питание и хороший сон.

Питание

Роналду утверждает, что не склонен к полноте, но все равно очень тщательно следит за своим рационом, чтобы поддерживать футбольный тонус. После 30 лет он поставил перед собой цель заморозить футбольное старение, худеть и уменьшать мышечную массу.

«Здоровая диета — это основа для игры в футбол, — говорит Роналду. — Если ты не используешь правильное топливо, то не сможешь быть готовым на 100%».

В день португалец потребляет около 3 тысяч калорий. Основа рациона- рыба, морепродукты и овощи на гриле или в духовке. К рыбе очень любит добавлять помидоры. А на десерт предпочитает салат из сезонных фруктов.

Пищу он принимает небольшими порциями шесть раз в день с интервалом в несколько часов.

Сон

Повышенное внимание Роналду уделяет своему отдыху. Специальный врач разработал для спортсмена особые правила в области сна. Согласно этим нормам, помимо ночного сна, Криштиану в течение дня должен спать на свежих простынях по 7,5 часов, разбивая это количество на пять равных отрезков. За полтора часа до сна ему запрещено смотреть на экраны и монитры, которые возбуждают мозг и мешают расслабиться.

Тренировки

Секрет идеального тела футболиста в том, что для него регулярные занятия спортом это не просто необходимость. Это любимое дело, без которого жизнь немыслима. Он не позволяет себе поблажек и тренируется 5 дней в неделю по 3-4 часа.

Все тренировки проводятся по определенному графику:

Понедельник — силовая тренировка;

Вторник —45 минут бега;

Среда — тренинг на выносливость и плиометрическая тренировка (растяжка);

Четверг — отдых от занятий;

Пятница — силовая тренировка;

Суббота — только бег;

Воскресенье — плиометрия.

Для снижения уровня жировых отложений 3—4 часа ежедневных тренировок. Интервальные и кардио 25—30 минут.

Высокоинтенсивные тренировки и упражнения для развития скорости 35—40 минут.

Упражнения для развития футбольной техники, техники владения мячом -25—30 минут.

Тренировочные упражнения для общего тонуса и развития определённых мышц -35—40 минут.

По словам своего тренера, Зинедина Зидана, он перфекционист. Он обращает внимание абсолютно на все и именно это помогает ему оставаться в отличной физической форме.

Справка:

Плиометрика — спортивная методика, использующая ударный метод; в современном смысле — прыжковые тренировки. Используется спортсменами для улучшения результатов, которые требуют скорости и мощи.



