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«В голове поселился червь. Он поимел мой мозг». Главные цитаты книги Шараповой

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В голове поселился червь. Он поимел мой мозг». Главные цитаты книги Шараповой
Фото: Gettyimages.ru

Автобиография Марии Шараповой начнет продаваться во вторник на английском языке, издание на русском выйдет в конце сентября, для предзаказа оно уже доступно в крупных интернет-магазинах. Британское издание Daily Mail охарактеризовало Марию как отличного рассказчика и опубликовало несколько фрагментов из текста книги. Наиболее интересные – о противостоянии с Сереной Уильямс и борьбе с собой после положительного допинг теста.

«Не думаю, что Серена простит мне это»

Все знают, что 17-летняя Мария Шарапова обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона. Но что было после, Мария не рассказывала.

– После финала «Уимблдона»-2004 Серена меня обняла. Сказала что-то вроде: «Хорошая работа». И улыбнулась. Но потом я зашла в раздевалку и услышала, как она рыдает плачет. Я тихонько вышла, но Серена точно знала, что я была там, – опубликовал отрывок из биографии Шараповой Metro.co.uk.

– Думаю, Серена возненавидела меня за то, что худенький ребенок обыграл ее на Уимблдоне вопреки всему. Что я забрала то, что, как она думала, принадлежит ей. Что я видела ее в худший момент. Но больше всего она ненавидела меня за то, что я слышала ее плач. Она никогда не простит мне это, – приводит Daily Mail фрагмент автобиографии Марии. 

– Ее физический облик гораздо больше и сильнее, чем вы видите по телевизору. У нее мощные ноги и руки, она очень внушительная и сильная. Это сочетание всего: ее вида, уверенности и ее личных качеств. Даже сейчас она может заставить меня почувствовать себя маленькой девочкой. Я имею дело с безумным хладнокровием и величественным спокойствием, – Шарапова играла с Уильямс 22 раза и всего дважды одерживала верх – обе победы произошли в 2004-м. Американка победила Шарапову 18 раз подряд.

«Не дружила с ровесницами – это могло сделать меня мягче»

В своей книге Шарапова много внимания уделяет своему детству, отцу и тому, что, по ее словам, привело ее туда, где она сейчас. Мария вспоминает о времени, когда она с отцом переехала в США: в Академии Боллетьери вокруг были богатые дети. В 9 лет она входила в топ-12 лучших теннисисток своего возраста в США. В плане отношений со сверстниками она выбрала свой путь. 

– Я пыталась держаться отдельно. Никаких эмоций. Никакого страха. Как лед. Я не дружила с другими девочками, потому что это могло сделать меня мягче, меня проще было бы обыграть. Они могли быть милейшими девочками в мире, но я выбрала не знать этого.

Однажды в Академии Мария хотела понаблюдать за тренировкой Серены и Венус Уильямс так, чтобы они видели ее. Папа придумал способ смотреть за ними через небольшой глазок.

– «Я хочу победить их» – на протяжении их мощной тренировки у меня была только эта мысль. 

В книге наверняка много смешных историй, одна из них – воспоминания юной Шараповой о борьбе со стрессом. Когда она получила профессиональный статус, у нее появился тренер и агент, а значит времени с отцом стало меньше. «Это сделало меня одинокой, но сильной», – вспоминает Шарапова. 

– Когда ты чувствуешь, что тебе нужно увидеть психолога, сходи в магазин и купи ботинки вместо этого. Если это отличные ботинки, все твои огорчения испарятся. Зачем платить 300 долларов за разговор с психотерапевтом, когда ты можешь за те же деньги купить отличные ботинки, которые будешь носить каждый день. Отличное чувство», – цитирует Мария свой дневник тех лет.

«Впервые меня стали волновать мысли других обо мне»

Книга Шараповой начинается с самого значительного момента в ее карьере – дисквалификации за допинг. 

– Я ждала наступающий сезон, который стал бы для меня одним из последних. Более того, в те дни, перемещаясь по Азии с одного турнира на другой, я меньше думала об игре, чем о своем уходе. Я знала, что конец близок, и хотела уйти красиво. Я в последний раз объеду турниры Большого шлема – начиная с Открытого чемпионата Австралии, потом Открытый чемпионат Франции, затем Уимблдон. Этакий круг почета. Все закончится на Открытом чемпионате США, на корты которого я выйду как раз в тот момент, когда эта книга появится на прилавках магазинов. Может быть, я даже доберусь до финала. И может быть, Серена тоже будет в нем.  

Планы сломало письмо от ITF, где сообщалось, что Шарапова нарушила антидопинговые правила, принимая милдронат.

Мария Шарапова: Я провалила допинг-тест. Но я не хочу заканчивать карьеру так

– В моей голове как будто поселился червь, и он поимел мой мозг. Никогда в жизни у меня не было похожего ощущения. Я смотрела на каждого и первой приходила мысль: «интересно, он тоже считает меня обманщицей? В его глазах я тоже читер?» Первый раз за всю жизнь меня стали волновать мысли других людей обо мне. [Как только узнала о двухлетней дисквалификации] Я сказала себе: черт возьми! я буду сражаться с этим дерьмом!

Шарапова вернулась наверняка не так, как хотелось – помешала травма. Но еще два года назад она думала, что скоро закончит карьеру, а теперь снова готова бороться. Ее книга выйдет через три дня после финала US Open, в котором она не сыграет. Но это значит лишь то, что круг почета Шараповой еще впереди. 

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