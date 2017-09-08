«В голове поселился червь. Он поимел мой мозг». Главные цитаты книги Шараповой
Автобиография
Марии Шараповой начнет продаваться во вторник на английском языке, издание на
русском выйдет в конце сентября, для предзаказа оно уже доступно в крупных
интернет-магазинах. Британское издание Daily Mail охарактеризовало Марию как отличного рассказчика
и опубликовало несколько фрагментов из текста книги. Наиболее интересные – о
противостоянии с Сереной Уильямс и борьбе с собой после положительного допинг теста.
«Не думаю, что Серена простит мне это»
Все знают, что 17-летняя Мария
Шарапова обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона. Но что было после, Мария
не рассказывала.
– После финала
«Уимблдона»-2004 Серена меня обняла. Сказала что-то вроде:
«Хорошая работа». И улыбнулась. Но потом я зашла в раздевалку и
услышала, как она рыдает плачет. Я тихонько вышла, но Серена точно знала, что я
была там, – опубликовал отрывок из биографии Шараповой Metro.co.uk.
– Думаю, Серена
возненавидела меня за то, что худенький ребенок обыграл ее на Уимблдоне
вопреки всему. Что я забрала то, что, как она думала, принадлежит ей. Что я
видела ее в худший момент. Но больше всего она ненавидела меня за то, что я
слышала ее плач. Она никогда не простит мне это, – приводит Daily Mail фрагмент
автобиографии Марии.
– Ее физический облик гораздо
больше и сильнее, чем вы видите по телевизору. У нее мощные ноги и руки, она
очень внушительная и сильная. Это сочетание всего: ее вида, уверенности и ее
личных качеств. Даже сейчас она может заставить меня почувствовать себя
маленькой девочкой. Я имею дело с безумным хладнокровием и величественным спокойствием,
– Шарапова играла с Уильямс 22 раза и всего дважды одерживала верх – обе победы
произошли в 2004-м. Американка победила Шарапову 18 раз подряд.
«Не дружила с ровесницами – это могло сделать меня мягче»
В своей книге Шарапова много
внимания уделяет своему детству, отцу и тому, что, по ее словам, привело ее
туда, где она сейчас. Мария вспоминает о времени, когда она с отцом переехала в
США: в Академии Боллетьери вокруг были богатые дети. В 9 лет она входила в
топ-12 лучших теннисисток своего возраста в США. В плане отношений со
сверстниками она выбрала свой путь.
– Я пыталась держаться
отдельно. Никаких эмоций. Никакого страха. Как лед. Я не дружила с
другими девочками, потому что это могло сделать меня мягче, меня проще было бы
обыграть. Они могли быть милейшими девочками в мире, но я выбрала не знать
этого.
– «Я хочу победить их» – на протяжении их мощной тренировки у меня была только эта мысль.
В книге наверняка много смешных
историй, одна из них – воспоминания юной Шараповой о борьбе со стрессом.
Когда она получила профессиональный статус, у нее появился тренер и агент, а
значит времени с отцом стало меньше. «Это сделало меня одинокой, но сильной», –
вспоминает Шарапова.
«Впервые меня стали волновать мысли других обо мне»
Книга Шараповой начинается с
самого значительного момента в ее карьере – дисквалификации за
допинг.
–
Я ждала наступающий сезон, который стал бы для меня одним из последних. Более
того, в те дни, перемещаясь по Азии с одного турнира на другой, я меньше думала
об игре, чем о своем уходе. Я знала, что конец близок, и хотела уйти красиво. Я
в последний раз объеду турниры Большого шлема – начиная с Открытого чемпионата
Австралии, потом Открытый чемпионат Франции, затем Уимблдон. Этакий круг
почета. Все закончится на Открытом чемпионате США, на корты которого я выйду
как раз в тот момент, когда эта книга появится на прилавках магазинов. Может
быть, я даже доберусь до финала. И может быть, Серена тоже будет в нем.
Планы сломало письмо от ITF, где сообщалось, что Шарапова нарушила антидопинговые правила, принимая милдронат.
Мария Шарапова: Я провалила допинг-тест. Но я не хочу заканчивать карьеру так
– В моей голове как будто поселился червь, и он поимел мой мозг. Никогда в жизни у меня не было похожего ощущения. Я смотрела на каждого и первой приходила мысль: «интересно, он тоже считает меня обманщицей? В его глазах я тоже читер?» Первый раз за всю жизнь меня стали волновать мысли других людей обо мне. [Как только узнала о двухлетней дисквалификации] Я сказала себе: черт возьми! я буду сражаться с этим дерьмом!
Шарапова вернулась наверняка не так, как хотелось – помешала
травма. Но еще два года назад она думала, что скоро закончит карьеру, а теперь снова
готова бороться. Ее книга выйдет через три дня после финала US Open, в котором она не
сыграет. Но это значит лишь то, что круг почета Шараповой еще впереди.