Юрий Бережко: Немцы очень сильны. Почему все думали, что мы их легко обыграем?

Чемпион Европы 2017 года, доигровщик сборной России и московского «Динамо» Юрий Бережко в интервью «Советскому спорту» - об отношениях с молодыми игроками, тренерском штабе Сергея Шляпникова, финале ЧЕ против Германии и грядущем клубном сезоне.

«НА МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ДАВИЛО»

- Юрий, вы один из самых титулованных игроков в истории российского волейбола, но так вышло, что чемпионат Европы никогда не выигрывали. Какие ощущения сейчас, когда вершина покорилась?

- Ну а какие могут быть ощущения? Я очень рад, что нам удалось победить. Мы здорово сыграли на этом турнире, команда была отлично укомплектована, сплоченная, что и позволило нам провести ровно весь турнир. Безусловно, очень хотелось выиграть чемпионат Европы. Все прекрасно помнят, как победа буквально ускользала из наших рук в полуфинале с Францией в 2009-м, и в Москве в решающей игре c Испанией в 2007-м.

- Груз тех поражений не сказывался?

- Нет, на меня ничто не давило. Когда то же эта черная полоса должна была закончиться.

- В этот раз сборная состояла из ряда опытных игроков – олимпийских чемпионов, которые выигрывали вообще все и молодых ребят. В команде не было разделения на круги общения?

- Явных делений никаких не было, мы выполняли большие объемы работы, все понимали, за чем едем, задачи были ясны. Лично мне очень нравится наше поколение молодых игроков и хотелось, чтобы их поход по этому олимпийскому циклу начался с большой победы.

- То есть на правах опытного игрока что-то подсказывали, может быть, делали внушения кому-то?

- Да, где-то ребятам помогал, подсказывал, иногда поддерживал кураж Димы Волкова, на котором он способен показывать невероятный волейбол. Часто общались с либеро - Романом Мартынюком и Валентином Голубевым, убирая наши проблемы на приеме. Все парни – профессионалы с большой буквы, поэтому просто хотелось помочь им победить.

- В четвертьфинале вы провели фантастический по всем показателям матч против команды Словении. Можно ли сказать, что конкуренция с Егором Клюкой сказывалась положительным образом на вашей игре?

- В сборной не чувствовалось никакой конкуренции. Просто выходили и показывали свой волейбол, делали все, чтобы максимально помочь команде. Какая тут может быть конкуренция, если делаем общее дело? Разговоров о том, кто должен или не должен играть, вообще не было.

- В полуфинальном матче против Бельгии и решающей встрече с немцами тренерский штаб заменил вас по ходу встречи. Сказывались последствия какой-то травмы?

- Мне было легко, когда мы играли через день. У нас были сутки на восстановление, поэтому к следующей игре подходили в хорошем состоянии. Но потом мы за два дня сыграли полуфинал и финал, поэтому в решающей игре, конечно, было тяжело. Что касается травмы, то там ничего серьезного не было. Неудачно упал, получил болезненный удар. Но если это и сказалось на моей игре, то не сильно.

«ВЫХОЖУ НА ПЛОЩАДКУ И ОТДАЮ ВСЕ»

- До финала вы прошли турнир со счетом 15:0 по сетам, а в решающем матче потеряли две партии в игре с Германией. Соперник был настолько хорош?

- Я не знаю, почему такие вопросы возникают. На мой взгляд, Германия – очень сильная команда. Все игроки этой сборной – лидеры своих клубов. Те же Калиберда, Грозер – опытнейшие ветераны, играют за национальную команду очень давно.

- Тем не менее, в финал чемпионата Европы они вышли впервые, в отличие от нашей сборной.

- Ну а что вы хотели? Финалов простых не бывает в принципе. Это всегда нервы, напряжение, накал страстей.

- То есть нервозность у ребят перед финальной игрой присутствовала?

- Наверное, определенная нервозность была и у меня в том числе. Но когда выходишь на площадку в финале, ты просто отдаешь все, что у тебя есть на данный момент!

- Как после победы на чемпионате Европы входить в клубный сезон?

- Сейчас сложнее всего будет переключиться. Когда ты достиг какой-то цели, надо об этом забыть и двигаться дальше. Снова начинать работать на тренировках, оттачивать элементы, искать взаимодействие с пасующими. В «Динамо» сейчас новая команда, много моментов, которые нужно улучшать.

«ШЛЯПНИКОВ – МНОГООПЫТНЫЙ ТРЕНЕР»

- Сергей Шляпников сильно изменился со времен вашей совместной работы в ярославском «Нефтянике»?

- Сергей Константинович по-другому ведет себя в сборной. На молодых игроков он может прикрикнуть, как-то взбодрить их. Но к опытным игрокам совсем другое отношение. Атмосфера в команде была рабочей. Мне вообще очень понравился этот месяц, который я провел в сборной, никаких негативных моментов не было.

- Для него этот чемпионат Европы был дебютным во главе взрослой сборной. Чувствовалось, что тренерский штаб в какие-то моменты нервничает?

- Разве что в финале могло создаться такое впечатление. А так, Сергей Константинович многоопытный тренер. Сколько он уже этих турниров прошел и с молодежными командами, и с клубами Суперлиги! Наш тренерский штаб очень сильно провел этот чемпионат Европы.

- Замены, которыми Сергей Шляпников активно пользовался в ходе турнира, были отработаны еще на сборах?

- Ну конечно! Вы сами видели, как работала замена для усиления подачи, на которую выходил Максим Жигалов. Он появлялся на площадке и решал исходы сетов, партий, игр. Опять же, работало и усиление блока, когда вместо меня выпускали Егора Клюку, и он тоже очень здорово помогал. В финале это вообще стало ключевым моментом, когда мы поймали Грозера – лидера атак немцев, который на тот момент забивал нам вообще все. В этот момент мы немного успокоились и дальше шли к победе.

- В прошлом году вы с «Динамо» заняли второе место в чемпионате России. Сможете побороться с казанским «Зенитом» в этом году?

- Давайте сначала мы начнем сезон, а потом посмотрим. Цели у нас максимальные.