Играй, как Холден (Базаревич, Кириленко или Моня)!
В воскресенье сборная России проведет первый матч в плей-офф
Евробаскета. Накануне старта решающих игр турнира «Советский спорт» вспоминает,
как далеко удавалось пройти нашей команде в прошлые годы.
Евробаскет-1993. Германия. Выход в финал.
Это был первый самостоятельной турнир сборной России. Без Сабониса,
Марчюлениса, Волкова и других звезд бывших советских республик. Теперь приходилось
полагаться только на собственные силы.
Та команда, ведомая Сергеем Базаревичем (ныне главный тренер
сборной), начала турнир ни шатко, ни валко и еле-еле прошла первую групповую
стадию, сенсационно проиграв в овертайме Швеции. Однако потом набрала ход и в
оставшихся шести матчах одержала пять побед.
В финале наша сборная столкнулась со сборной Германии. за 15 секунд до конца Россия вела 2 очка и имела отличный шанс одержать историческую победу. Но увы, за 3 секунды до конца, немцы сравняли счет. Крис Велп вколотил мяч в кольцо, а потом еще и реализовал штрафной бросок, который на ровном месте организовал Михаил Михайлов. У нашей сборной оставалось еще 3 секунды, но чуда не произошло: времени и сил хватило лишь на неподготовленный бросок с восьми метров.
Евробаскет-1997. Испания. Бронзовые медали.
В целом, наша сборная хорошо выступила на турнире. Она
прошла групповой этап с результатом 5-1.
Еще больше надежд в болельщиков вселила тяжелая и красивая победа над хозяевами
турнира испанцами в 1/4 финала. Однако в полуфинале сборная России оступилась в
концовке и проиграла итальянцам. Утешительный финал за третье место пришлось
играть против Греции, которой россияне уже уступали на групповом этапе. Но в в
этот раз удалось взять реванш - 97:77, и
сборная России завоевывает бронзовые медали.
Сейчас в это не все поверят, но тогда выступление команды
было оценено как провальное: все ждали финал Россия-Югославии. «Финал мечты»
случился только в следующем году, в рамках чемпионата мира.
Евробаскет-2001. Турция. Пятое место.
Не самое высокое место можно скорее списать на невезение,
чем на плохую игру. 2-1 в групповом этапе и выход с первого места на испанцев с
молодым Пау Газолем и Хуаном Карлосом Наварро в составе. «Золотой век»
испанской сборной только начинался, но лидеры той команды уже начали себя
проявлять.
Сборная России уступила будущим бронзовым призерам –
решающим стало попаданию Наварро на последней минуте. После этого наша команда
отправилась в утешительный турнир в нижней сетке, где одержала победы над Латвией и Францией и заняла
итоговое 5-е место.
Стоит отметить двадцатилетнего Андрея Кириленко, который на
турнире стал четвертым по очкам (19.2), третьим по перехватам (2.8) и первым
среди всех по блок-шотам (2.8) и подборам в нападении (4.0). Как ни странно, этого
не хватило чтобы Кириленко попал в символическую сборную турнира: вместо него предпочли взять тех баскетболистов,
чьи команды заняли 1-4 места.
Евробаскет-2007. Испания. Чемпионство
Лучшее выступление сборной России. Чемпионат Европы проходит
не в лучшее время, и уступает в престижности Олимпийским играм и даже чемпионатам
мира. Здесь всегда было много отказников среди игроков НБА, и европейские
сборные часто привозят не самые сильные составы (как и случилось в нынешнем
году). Однако в 2007-м турнир проходил в Испании, на родине действующих
чемпионов мира. Хозяева собрали всех своих лучших баскетболистов. Это была
безоговорочно лучшая европейская сборная своего времени и одна из сильнейших
команд в истории европейского баскетбола. Против такого монстра пришлось играть
нашей команде, еще и у него дома, на переполненном стадионе.
На том чемпионате от сборной России ничего не ждали. Она
провалила товарищеские игры, и выход из группы расценивался бы как выдающий
результат. Однако команда уверенно прошла групповой этап, стадию плей-офф и
попала в финал, где ей предстояло сразиться с испанцами. Затем Джон Роберт
Холден забил победный бросок и сделал сборную России чемпионом Европы на глазах
у ошарашенных испанских болельщиков.
Евробаскет-2011. Литва. Третье место.
Последний успешный Евробаскет сборной России. Предпоследний
турнир (и последний чемпионат Европы) для Блатта, Кириленко и Хряпы.
Россия успешно прошла групповые этапы, закончив их с общим
счетом 8-0, уверенно обыграла сборную Сербии в 1/4 финала, но в полуфинале
уступила французам. В матче за 3-е место снова одолела Македонию. Итоговый
результат: 10-1 и бронзовые медали.
Хорошее выступление, иногда не лишенное драмы и красивых попаданий Сергея Мони (1, 2), но эту команду больше запомнят по Олимпиаде в Лондоне, где она завоюет бронзовые медали, после чего рассыплется.