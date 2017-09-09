Играй, как Холден (Базаревич, Кириленко или Моня)!

В воскресенье сборная России проведет первый матч в плей-офф Евробаскета. Накануне старта решающих игр турнира «Советский спорт» вспоминает, как далеко удавалось пройти нашей команде в прошлые годы.



Евробаскет-1993. Германия. Выход в финал.

Это был первый самостоятельной турнир сборной России. Без Сабониса, Марчюлениса, Волкова и других звезд бывших советских республик. Теперь приходилось полагаться только на собственные силы.

Та команда, ведомая Сергеем Базаревичем (ныне главный тренер сборной), начала турнир ни шатко, ни валко и еле-еле прошла первую групповую стадию, сенсационно проиграв в овертайме Швеции. Однако потом набрала ход и в оставшихся шести матчах одержала пять побед.

В финале наша сборная столкнулась со сборной Германии. за 15 секунд до конца Россия вела 2 очка и имела отличный шанс одержать историческую победу. Но увы, за 3 секунды до конца, немцы сравняли счет. Крис Велп вколотил мяч в кольцо, а потом еще и реализовал штрафной бросок, который на ровном месте организовал Михаил Михайлов. У нашей сборной оставалось еще 3 секунды, но чуда не произошло: времени и сил хватило лишь на неподготовленный бросок с восьми метров.

Евробаскет-1997. Испания. Бронзовые медали.

В целом, наша сборная хорошо выступила на турнире. Она прошла групповой этап с результатом 5-1. Еще больше надежд в болельщиков вселила тяжелая и красивая победа над хозяевами турнира испанцами в 1/4 финала. Однако в полуфинале сборная России оступилась в концовке и проиграла итальянцам. Утешительный финал за третье место пришлось играть против Греции, которой россияне уже уступали на групповом этапе. Но в в этот раз удалось взять реванш - 97:77, и сборная России завоевывает бронзовые медали.

Сейчас в это не все поверят, но тогда выступление команды было оценено как провальное: все ждали финал Россия-Югославии. «Финал мечты» случился только в следующем году, в рамках чемпионата мира.

Евробаскет-2001. Турция. Пятое место.

Не самое высокое место можно скорее списать на невезение, чем на плохую игру. 2-1 в групповом этапе и выход с первого места на испанцев с молодым Пау Газолем и Хуаном Карлосом Наварро в составе. «Золотой век» испанской сборной только начинался, но лидеры той команды уже начали себя проявлять.

Сборная России уступила будущим бронзовым призерам – решающим стало попаданию Наварро на последней минуте. После этого наша команда отправилась в утешительный турнир в нижней сетке, где одержала победы над Латвией и Францией и заняла итоговое 5-е место.

Стоит отметить двадцатилетнего Андрея Кириленко, который на турнире стал четвертым по очкам (19.2), третьим по перехватам (2.8) и первым среди всех по блок-шотам (2.8) и подборам в нападении (4.0). Как ни странно, этого не хватило чтобы Кириленко попал в символическую сборную турнира: вместо него предпочли взять тех баскетболистов, чьи команды заняли 1-4 места.

Евробаскет-2007. Испания. Чемпионство

Лучшее выступление сборной России. Чемпионат Европы проходит не в лучшее время, и уступает в престижности Олимпийским играм и даже чемпионатам мира. Здесь всегда было много отказников среди игроков НБА, и европейские сборные часто привозят не самые сильные составы (как и случилось в нынешнем году). Однако в 2007-м турнир проходил в Испании, на родине действующих чемпионов мира. Хозяева собрали всех своих лучших баскетболистов. Это была безоговорочно лучшая европейская сборная своего времени и одна из сильнейших команд в истории европейского баскетбола. Против такого монстра пришлось играть нашей команде, еще и у него дома, на переполненном стадионе.

На том чемпионате от сборной России ничего не ждали. Она провалила товарищеские игры, и выход из группы расценивался бы как выдающий результат. Однако команда уверенно прошла групповой этап, стадию плей-офф и попала в финал, где ей предстояло сразиться с испанцами. Затем Джон Роберт Холден забил победный бросок и сделал сборную России чемпионом Европы на глазах у ошарашенных испанских болельщиков.

Евробаскет-2011. Литва. Третье место.

Последний успешный Евробаскет сборной России. Предпоследний турнир (и последний чемпионат Европы) для Блатта, Кириленко и Хряпы.

Россия успешно прошла групповые этапы, закончив их с общим счетом 8-0, уверенно обыграла сборную Сербии в 1/4 финала, но в полуфинале уступила французам. В матче за 3-е место снова одолела Македонию. Итоговый результат: 10-1 и бронзовые медали.

Хорошее выступление, иногда не лишенное драмы и красивых попаданий Сергея Мони (1, 2), но эту команду больше запомнят по Олимпиаде в Лондоне, где она завоюет бронзовые медали, после чего рассыплется.