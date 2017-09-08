Мария Ласицкене: Когда тебе уже нечего терять, ты должен рисковать

Победительница «Бриллиантовой лиги» Мария Ласицкене рассказала о своих победах и номинировании на звание лучшей легкоатлетки Европы

- Как вы оцениваете свое выступление в этом сезоне?

- Сезон прошел отлично. Самое главное, что я прыгала стабильно. Были побиты несколько личных рекордов, рекорды стадионов и соревнований. Я очень рада, что выиграла золото Чемпионата мира. Это главная медаль этого сезона. Спасибо всем, кто за меня болел.

- Вы хотели прыгать на 2.01 м, а прыгнули на 2.03? Как так получилось?

- Обычная практика в прыжках в высоту. Когда тебе уже нечего терять, ты должен рисковать. Никакого геройства. Риск был оправдан. Тем более, я не могла себе позволить отдать эту медаль. Конечно, сыграл опыт стольких стартов за спиной.

- Может пора замахнуться на рекорд спортсменки из Болгарии Стефки Костадиновой, который составляет 2.09 м?

- Последнее время все много говорят об этом рекорде. Почему бы не прыгнуть 2.10, когда я уже прыгнула 2.06? На самом деле это огромное расстояние. Я не ставлю себе это целью, поскольку настроена сейчас только на личные рекорды. Буду и дальше спокойно прыгать, но, если суждено побить рекорд Костадиновой, – я не против.

- Как вам дался долгий период отстранения от соревнований?

- Естественно это было очень тяжело психологически, потому что такое сложно принять. Полтора года мы провели в надеждах, да и сейчас мы продолжаем надеяться. Я понимала, что сейчас такая ситуация, но мы делали все зависящее от нас, чтобы выступать под российским флагом. Я – спортсмен и не могла позволить себе пропустить два года. Столько вложено сил и времени, да и я не должна платить за чужие ошибки. Их делали люди, которых я даже не знаю. Вопроса о том, чтобы пропустить еще соревнования или взять большую паузу, не стояло. Мы это пережили достойно, тем более болельщики были за нас.

- Есть ли шансы у России на возвращение членства в IAAF?

- Уже два года не видно продвижений со стороны ВФЛА. Я очень надеюсь, что все это скоро закончится. Прогнозы давать очень трудно. Сложно пока говорить о том, что будет на грядущем заседании. Мы делаем свою работу, чиновники должны делать свою. Надеюсь, что нашими результатами не будут прикрываться.

- Планируете выступать на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме?

- Да, после отпуска вернусь к тренировкам. Конечно, очень хочется выступить.

- Достижение в 18 побед подряд – уникальный результат. Ваше недавнее замужество помогает? Многие ведь устанавливают рекорды уже «после того как»?

- Это всплеск положительных эмоций, он ни в коем случае не может мешать. Рядом со мной мужчина, который меня любит и прекрасно знает спортивную специфику. Для него очень важно, чтобы я реализовалась как спортсмен. Наоборот, это меня воодушевляет.

- Как отнеслись к номинированию на звание лучшей легкоатлетки Европы?

- Меня пригласили в октябре в Вильнюс. Это, конечно, очень интересно. Я не против.