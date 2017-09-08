Ловчев: «Спартаку» пора начинать выигрывать, перерыв пошел команде на пользу

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о трех главных матчах 9-го тура РФПЛ.

«Спартак» - «Рубин», 9 сентября. Начало в 19.00

Очень важно, что был перерыв в чемпионате. Некоторые игроки «Спартака» уезжали в свои сборные, другие лечатся. Футболисты психологически отошли от неудач.

Но соперник очень непростой. Бердыеву удалось за короткий срок выстроить команду по своему образцу. «Рубин» уже напоминает себя же бердыевских времен. «Спартаку» будет очень сложно преодолеть вязкую защиту соперника. Очень многое зависит от того, повезет ли «Спартаку» первым забить гол. Тогда «Рубину» придется раскрываться и появятся шансы довести матч до победы.

Еще раз повторю: у «Спартака» нет коллективной игры в атаке, и все зависит от индивидуальных действий и удачи. Все еще не будет Зе Луиша, он не восстановился после травмы. Это потеря. Но все же верю, что «Спартак» выиграет, пора, да и деваться уже некуда. Отошли немного психологически от неудач и народ придет поддержать, в этом нет никаких сомнений.

«Динамо» - «Зенит», 10 сентября. Начало в 14.00

Известно давнее противостояние болельщиков обеих команд. Но сейчас это не самое главное. У «Зенита» новый тренер, почти новая команда. Но дело в том, что у «Зенита» не очень получается игра на выезде. А «Динамо» все же команда со славным прошлым, это все-таки не «Урал», при всем к нему уважении. А в Екатеринбурге «Зенит» выиграл очень тяжело.

Не сомневаюсь, что в Химках будет на этом матче полный стадион, совсем другая атмосфера. Плюс в «Зените» Жирков и Кокорин, который забивал «Динамо» в Химках, когда команда вылетала в первую лигу. В общем, у матча много всяких подтекстов.

Но «Зенит» посильнее, это без сомнения. И с каждым днем под руководством Манчини команда прибавляет, в этом тоже нет сомнений. Поэтому ставлю на победу «Зенита».

«Ахмат» - «Локомотив», 10 сентября. Начало в 19.30

«Локомотиву» очень трудно придется в Грозном. Думаю, перерыв «Ахмату» тоже пошел на пользу, команда могла полноценно готовиться. И надо учитывать, что фактическим главным тренером команды является Рамзан Кадыров. Когда он появляется на стадионе, игроки сразу прибавляют – в движении, в психологии. Да и стадион будет полным точно.

Но Семин выстроил очень приличную команду. Думаю, будет ничья.