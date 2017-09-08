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Не давите игроку на мозоль! Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не давите игроку на мозоль! Колонка Сергея Микулика
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» коснулся щекотливой темы публичных оценок тренерами уровня мастерства собственных игроков.

Недавно вспоминали с Василием Петраковым, одним из самых авторитетных болельщиков «Торпедо», незабвенного Валентина Козьмича Иванова. Когда легендарный торпедовский тренер общался во время игры с футболистами, то голос его был прекрасно слышен любому из присутствовавших на игре зрителей, независимо от вместимости стадиона, на котором проводился матч. Но после игры Иванов всегда оттаивал, и «разбор полетов» проходил уже в спокойной обстановке. И слов типа «не уровня «Торпедо» ты игрок» от Козьмича никто из команды не на публике ни разу не слышал.

Понятно, что все тренеры - разные, кто-то любит играть на сильных сторонах футболистов, а кто-то, наоборот, давит, как на мозоль, на недостатки - но и результата при этом разного ведь можно добиться. 

Сколько мотался по арендам Виктор Васин, подписавший свой первый контракт с ЦСКА еще в 2011-м году? Кто другой, может, и разуверился бы в себе, но Виктор упорно верил в свою звезду и рук не опускал. И очень может быть,  еще и потому, что никто в «армейском» клубе никогда ему не говорил: извини, друг, но на наш уровень ты не тянешь - вот тебе команда попроще, туда и езжай. Васин ведь не то чтобы ЦСКА как футболист не подходил - ему просто тяжело было конкурировать  с Березуцкими и Игнашевичем в их лучшие годы. (Да, собственно, кто из защитников во всей стране мог похвастать тем, что он играет на уровне этой троицы?)

И Васин за эти годы куда только не ездил. Но требований к себе не снижал. И, например, когда он был в «Мордовии» у Семина, то Юрий Палыч не уставал повторять: этот парень еще и в сборную попадет, вот увидите! Ему только на лавке ни в коем случае засиживаться нельзя - а играя, не пропадет! 

И вернулся Васин со временем в ЦСКА, уже игроком основы, а за сборную не только теперь играет, но и забивает еще голы.

Но был тогда же в «Мордовии» в аренде и Павел Яковлев. И вот он-то как раз приехал туда с ярлыком футболиста, списанного из большого клуба. Тогда, помнится, Мурат Якин не видел в нем игрока, достойного вступать за «Спартак», потом - Дмитрий Аленичев, и оба они считали необходимым сообщить об этом Павлу, возможно, думая, что такой разговор его только подстегнет, но достигли, похоже, обратного эффекта, усугубляя и без того немалый психологический дискомфорт в человеке.

А доброе слово, оно и футболисту приятно.

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